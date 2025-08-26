快訊

持續施壓聯準會！川普真實社群公布信函 開除聯準會理事庫克

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

教學／蘋果帳號共用、但照片不要「被同步」！6步驟教你裝置不互通

聽新聞
0:00 / 0:00

戀愛懂止損！4生肖發現「愛不對人」就閃人..鼠警覺心高、他走得像飛

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家書珩在節目《命運好好玩》中分享4個發現不對立刻閃人的生肖命格。示意圖／AI生成
命理專家書珩在節目《命運好好玩》中分享4個發現不對立刻閃人的生肖命格。示意圖／AI生成

在感情中，有些人為了不讓自己受到傷害，會選擇立刻脫離這份感情。命理專家書珩在節目《命運好好玩》中分享4個發現不對立刻閃人的生肖命格，來看看他們對於感情的態度吧！

TOP4 生肖鼠／警覺高 知進退

屬鼠的人本來就是比較自我的個性，不太可能很輕易地去信任別人，如果看到前方風向不對，很快就會自己拐彎了。

TOP3 生肖雞／思慮細膩 分析人心

屬雞的人反應非常快，腦袋也非常聰明，除了思慮細膩外，更擅長擬定作戰策略，想不同的方案，在有備案的幫助下，比較不容易讓自己受到傷害。

TOP2 生肖虎／領地意識 危機反應快

作為森林裡的王者，屬虎的人必須強迫自己好好活下去，在面對危機時，總是非常有界線，特別是屬虎的人對人際關係更有界線，只要受到威脅，不僅會抽離，更會絕地大反攻。

TOP1 生肖蛇／精明冷靜 觀察力強

屬蛇的人非常擅長觀察局勢，觀察力非常強，一旦發現前面苗頭不對，不但閃得很快，還躲得非常遠，最重要的是，對陌生人的警戒心非常高，對他人的觀察期拉的非常長，很少會快速交往。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

戀愛 生肖運勢

延伸閱讀

女生別錯過！四生肖天選好老公… 愛家愛妻愛賺錢「天塌下來他們頂」

迎鬼月卻逢處暑…陰氣揚 5種人當心防犯忌避禍

12生肖下半年運勢大盤點！屬虎好勝須收 屬狗先別急著投資

最長壽三生肖「越老活得越好」！鼠樂觀、龍享受生活、這動物心態超年輕

相關新聞

不只拜月老！七夕轉運大法曝…求財運、戀愛運、帶娃運都靠這天

8月29日就是七夕情人節了，七夕是七夕是牛郎織女相會日，也是七娘母與床母生日。如果想要開運可以參考以下方法：

農曆7月別剪髮 易經專家：多補陽氣 這些東西保平安

許多寺廟會在農曆7月舉辦消災祈福法會，而易經民俗專家胡瀚平也提醒大家，農曆7月除了不要到陌生水域戲水，因農曆7月屬陰，最...

戀愛懂止損！4生肖發現「愛不對人」就閃人..鼠警覺心高、他走得像飛

在感情中，有些人為了不讓自己受到傷害，會選擇立刻脫離這份感情。命理專家書珩在節目《命運好好玩》中分享4個發現不對立刻閃人的生肖命格，來看看他們對於感情的態度吧！

每日星座運勢／摩羯工作憑實力取勝 勿貪心用計謀

2025-08-26牡羊座短評：凡事皆有轉機。【整體運】跟戀人展開的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。【

唐綺陽星座運勢週報：獅子桃花與人緣旺盛、天秤感情斷捨離、金牛事業運超旺

本週水星獅子最後一週，透過自省與內心對話，自己與整體社會在過程中，重新認知與和解，找到嶄新的自我。週二金星進獅子，獅子座受惠良多，外貌升級、桃花與人緣旺盛。時尚、創作藝術及大型活動、演藝圈產業活躍。

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「突破好時機」：能贏得豐厚獎金

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要拿出最敬業的態度，就能讓錢財湧入自己的荷包中，有人則是提供最佳建議，就能帶來源源不絕的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。