戀愛懂止損！4生肖發現「愛不對人」就閃人..鼠警覺心高、他走得像飛

在感情中，有些人為了不讓自己受到傷害，會選擇立刻脫離這份感情。命理專家書珩在節目《命運好好玩》中分享4個發現不對立刻閃人的生肖命格，來看看他們對於感情的態度吧！

TOP4 生肖鼠／警覺高 知進退

屬鼠的人本來就是比較自我的個性，不太可能很輕易地去信任別人，如果看到前方風向不對，很快就會自己拐彎了。

TOP3 生肖雞／思慮細膩 分析人心

屬雞的人反應非常快，腦袋也非常聰明，除了思慮細膩外，更擅長擬定作戰策略，想不同的方案，在有備案的幫助下，比較不容易讓自己受到傷害。

TOP2 生肖虎／領地意識 危機反應快

作為森林裡的王者，屬虎的人必須強迫自己好好活下去，在面對危機時，總是非常有界線，特別是屬虎的人對人際關係更有界線，只要受到威脅，不僅會抽離，更會絕地大反攻。

TOP1 生肖蛇／精明冷靜 觀察力強

屬蛇的人非常擅長觀察局勢，觀察力非常強，一旦發現前面苗頭不對，不但閃得很快，還躲得非常遠，最重要的是，對陌生人的警戒心非常高，對他人的觀察期拉的非常長，很少會快速交往。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。