老都老了！3星座從不年齡焦慮...雙子「心裡住著小孩」、他越活越年輕

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個沒有年齡焦慮的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個沒有年齡焦慮的星座。圖／AI生成

隨著年紀增長，有些人會很擔心未來該如何是好，但有些人更懂得好好把握當下，快樂生活。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個沒有年齡焦慮的星座，快來看看他們樂觀的心態吧！請參考太陽、月亮、上升星座。

TOP3 雙子座／適應力強 更有魅力

雙子座適應力很強，有什麼煩心事自己很快就能適應，想的很開，再星座裡面也算是長不大的孩子，不管年齡為何都帶著一顆好奇心，常常去學習新的東西，很快就能跟上時代的潮流，對他來說年齡只是數字而已，根本沒放在心上。

TOP2 天秤座／人生規劃 妥妥當當

天秤座的人很喜歡讓生活過的很有規劃，各方面都要達到及格線，不喜歡只有某一個面向特別好，人生並沒有太多遺憾，並不會對年齡感到焦慮，加上天秤座都是天生的凍齡少男少女，不會對年齡增長感到恐懼。

TOP1 射手座／生性樂觀 越顯年輕

射手座的人凡事都是向前看，過去無論發生什麼事，都已經過去了，相信日子會越來越好，人生就是由信念所構成的，即使跌倒也會相信自己，慢慢走出陰霾，越活越年輕。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

