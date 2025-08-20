快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
阿嬤陪孫子玩示意圖。圖／AI生成
現代人越來越長壽，但活到老也想幸福到老。搜狐網分享有三個生肖最具有長壽特質，最能保持快樂心境，一生幸福安康少煩憂，快看看你上榜沒。

鼠／聰明靈巧 樂觀抗壓

屬鼠的人聰明伶俐，遇事反應快，面對環境變化總能找到出路。懂得轉念、懂得自我安慰，壓力不易累積，因此身心狀態相對穩定，也讓他們更容易長壽。

屬龍／氣度非凡 享受生活

屬龍的人帶有領袖氣質，常能以大格局看待問題。即使生活繁忙，他們也懂得兼顧享受，好好照顧自己，追求身心平衡。龍內心穩定又熱情，因此能維持健康長壽。

屬兔／親切善良 心境不老

屬兔的人性格溫柔，待人真誠親切，容易感受生活小確幸。兔心境年輕，對未來充滿希望，也有好人緣，讓他們晚年安定幸福，健康自在，自然就長壽。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

最長壽三生肖「越老活得越好」！鼠樂觀、龍享受生活、這動物心態超年輕

現代人越來越長壽，但活到老也想幸福到老。搜狐網分享有三個生肖最具有長壽特質,最能保持快樂心境,一生幸福安康少煩憂,快看看你上榜沒。

