最長壽三生肖「越老活得越好」！鼠樂觀、龍享受生活、這動物心態超年輕
現代人越來越長壽，但活到老也想幸福到老。搜狐網分享有三個生肖最具有長壽特質，最能保持快樂心境，一生幸福安康少煩憂，快看看你上榜沒。
鼠／聰明靈巧 樂觀抗壓
屬鼠的人聰明伶俐，遇事反應快，面對環境變化總能找到出路。懂得轉念、懂得自我安慰，壓力不易累積，因此身心狀態相對穩定，也讓他們更容易長壽。
屬龍／氣度非凡 享受生活
屬龍的人帶有領袖氣質，常能以大格局看待問題。即使生活繁忙，他們也懂得兼顧享受，好好照顧自己，追求身心平衡。龍內心穩定又熱情，因此能維持健康長壽。
屬兔／親切善良 心境不老
屬兔的人性格溫柔，待人真誠親切，容易感受生活小確幸。兔心境年輕，對未來充滿希望，也有好人緣，讓他們晚年安定幸福，健康自在，自然就長壽。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言