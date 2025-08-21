快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

職場倒吃甘蔗！三星座下半年大豐收...射手轉型成功、他遇到伯樂

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年工作能有大收穫的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年工作能有大收穫的星座。圖／AI生成

經過了上半年，什麼星座的人下半年在職場上會越來越好呢？星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年工作能有大收穫的星座，快來看看你有沒有此方面的好運吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 獅子座／長期耕耘 綻露鋒芒

獅子座的人可能前幾年會覺得悶悶的，明明已經很努力，卻總是差一點點，會感到有點沮喪，今年下半年所有努力都可以開花結果，要好好把握機會，讓自己能站上更高的舞台。

TOP2 射手座／多角經營 轉型成功

射手座下半年可能會嘗試不同角色，或是透過多角經營獲得成功，建議盡量去嘗試過去沒接觸過的領域，不要過於沉浸在自己的舒適圈，可以求一些變化，但如果不太穩也不用強求，等腳步站穩再尋求改變，勇敢嘗試一定會成功的。

TOP1 處女座／貴人相處 名利雙收

處女座在工作上可能遇到幫助你的貴人，也許是一句話、一個提醒就能幫助到你，建議可以多聽取身邊人的意見，不僅能夠順利解決問題，更能讓你在事業上獲得更好的發展，名利雙收。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

職場 星座運勢

延伸閱讀

「鬼月」22大禁忌曝！命理師喊多吃米血、肉粽還有這兩物 避好兄弟上身

三星座學霸體質！天蠍邏輯清晰、這星座頭腦好「學一遍就會」

貴人降臨！4星座未來30天財運暴漲 金牛投資偏財賺飽飽

團體中的人氣王！三大星座擅長「說好聽話」 天秤只拿第二名

相關新聞

整理包／一年有超過10個情人節？七夕大餐避免吃牛 禁忌、習俗一文搞懂

8月29日就是2025年的七夕情人節，不論你是打算趁機告白，還是想與另一半製造浪漫驚喜，這一天都不容錯過。隨著日子到來，許多人開始思考：七夕是男生送女生禮物嗎？甚至是已脫單的人該注意哪些禁忌？除了好好過節，別忘了也有習俗要遵守，免得破壞感情就得不償失了。 隨著時代變遷，加上不同國家的傳統習俗，「情人節」一年原來可以有14個情人節，一次帶你認識14個情人節的日期、來源與意義。

職場倒吃甘蔗！三星座下半年大豐收...射手轉型成功、他遇到伯樂

經過了上半年，什麼星座的人下半年在職場上會越來越好呢？星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年工作能有大收穫的星座，快來看看你有沒有此方面的好運吧！請參考太陽、上升星座。

鬼月飲食5大禁忌…別含冰塊、別吃生魚片「當心招來好兄弟」

鬼月馬上就要要到了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月有五大飲食禁忌，建議要注意，避免招惹好兄弟。

命理師示警！鬼月期間這3生肖恐犯沖 小心破財衰事連連

農曆七月充滿許多禁忌話題，各種民間習俗的神話傳說，在鬼月特別容易受到注目，而十二生肖中，有幾個生肖在今年鬼月運勢較弱，需要多加注意，即可避過災厄，一起來看看是哪幾個生肖。

老都老了！3星座從不年齡焦慮...雙子「心裡住著小孩」、他越活越年輕

隨著年紀增長，有些人會很擔心未來該如何是好，但有些人更懂得好好把握當下，快樂生活。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個沒有年齡焦慮的星座，快來看看他們樂觀的心態吧！請參考太陽、月亮、上升星座。

每日星座運勢／水瓶投資遇少許麻煩 冷靜想出對策

2025-08-21牡羊座短評：選擇機會頗多。【整體運】單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。