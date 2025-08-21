職場倒吃甘蔗！三星座下半年大豐收...射手轉型成功、他遇到伯樂

經過了上半年，什麼星座的人下半年在職場上會越來越好呢？星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年工作能有大收穫的星座，快來看看你有沒有此方面的好運吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 獅子座／長期耕耘 綻露鋒芒

獅子座的人可能前幾年會覺得悶悶的，明明已經很努力，卻總是差一點點，會感到有點沮喪，今年下半年所有努力都可以開花結果，要好好把握機會，讓自己能站上更高的舞台。

TOP2 射手座／多角經營 轉型成功

射手座下半年可能會嘗試不同角色，或是透過多角經營獲得成功，建議盡量去嘗試過去沒接觸過的領域，不要過於沉浸在自己的舒適圈，可以求一些變化，但如果不太穩也不用強求，等腳步站穩再尋求改變，勇敢嘗試一定會成功的。

TOP1 處女座／貴人相處 名利雙收

處女座在工作上可能遇到幫助你的貴人，也許是一句話、一個提醒就能幫助到你，建議可以多聽取身邊人的意見，不僅能夠順利解決問題，更能讓你在事業上獲得更好的發展，名利雙收。

