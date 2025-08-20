農曆七月12生肖禁忌一次看！蛇雞牛別太鐵齒、「三動物」少管閒事

鄰近農曆七月鬼門開，各個生肖有什麼需要注意的事呢？命理專家湯鎮瑋老師分享「農曆七月，十二生肖勿犯禁忌要注意」影片，提醒民眾不要以身試險，避免招惹不必要的麻煩。

生肖猴、鼠、龍／少管閒事

這三個生肖要特別注意此段時間不要介入別人的「因果」，你可能會多管閒事，或是很多嘴、太熱心，但並沒有想清楚利害關係，幫助人反而幫倒忙，這個月建議多去修智慧，不可以莽撞，講話也不要太衝動，做事也要再三考慮再去做，否則很可能「公親變事主」，背上不必要背的責任。

也建議不要因為好奇心，去祭拜一些陰廟，或是去一些磁場不好的地方，可能會引來不好的業力，付出無形的代價，更不要去隨意動到家裡居住的環境、不要去陌生河域玩水，避免出意外。

生肖蛇、雞、牛／別太鐵齒

這三個生肖在農曆七月份千萬不要「鐵齒」，不要不信邪，如果不相信邪就會來找你，這個月磁場和精神情緒都會比較低落，煩惱比較多或是會魂不守舍，導致容易出事情，建議去提升正能量，保持心態穩定。

這三個生肖有時候懷疑心會很重，其實只要相信就好了，不用太刻意去反駁，或是不信邪。其次更要注意飲食，不要亂吃東西，可能患上腸胃型疾病，抵抗力也會比較差。

生肖虎、馬、狗／避免晚歸

這三個生肖農曆七月份應避免「外出遠行」，同時也別太晚回家，因為晚歸會特別容易經歷不好的磁場，如果上晚班一定要晚歸，建議身上可以配戴金剛繩、戴紅繩和紅色衣服，都可以提升陽氣。

這三個生肖也會比較奔波、勞碌，有些人也會轉換工作環境，因為有「驛馬星」，在變動過程中一定要動得平安，千萬不要開快車，注意交通安全。

生肖豬、兔、羊／ 財不露白

這三個生肖外出旅行時要特別注意環境的安全，例如錢財不要露白，以免遇到一些「劫財」的問題，同時也不要爬高，盡量不要去山區冒險，容易會有意外狀況發生。

如果計畫住宿旅遊，也要慎選環境，萬一選的旅館磁場不好，也可用五寶草噴霧，或是配戴金剛繩來保護自己。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。