聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師分享，農曆七月12生肖不要犯的禁忌。圖／AI生成
鄰近農曆七月鬼門開，各個生肖有什麼需要注意的事呢？命理專家湯鎮瑋老師分享「農曆七月，十二生肖勿犯禁忌要注意」影片，提醒民眾不要以身試險，避免招惹不必要的麻煩。

生肖猴、鼠、龍／少管閒事

這三個生肖要特別注意此段時間不要介入別人的「因果」，你可能會多管閒事，或是很多嘴、太熱心，但並沒有想清楚利害關係，幫助人反而幫倒忙，這個月建議多去修智慧，不可以莽撞，講話也不要太衝動，做事也要再三考慮再去做，否則很可能「公親變事主」，背上不必要背的責任。

也建議不要因為好奇心，去祭拜一些陰廟，或是去一些磁場不好的地方，可能會引來不好的業力，付出無形的代價，更不要去隨意動到家裡居住的環境、不要去陌生河域玩水，避免出意外。

生肖蛇、雞、牛／別太鐵齒

這三個生肖在農曆七月份千萬不要「鐵齒」，不要不信邪，如果不相信邪就會來找你，這個月磁場和精神情緒都會比較低落，煩惱比較多或是會魂不守舍，導致容易出事情，建議去提升正能量，保持心態穩定。

這三個生肖有時候懷疑心會很重，其實只要相信就好了，不用太刻意去反駁，或是不信邪。其次更要注意飲食，不要亂吃東西，可能患上腸胃型疾病，抵抗力也會比較差。

生肖虎、馬、狗／避免晚歸

這三個生肖農曆七月份應避免「外出遠行」，同時也別太晚回家，因為晚歸會特別容易經歷不好的磁場，如果上晚班一定要晚歸，建議身上可以配戴金剛繩、戴紅繩和紅色衣服，都可以提升陽氣。

這三個生肖也會比較奔波、勞碌，有些人也會轉換工作環境，因為有「驛馬星」，在變動過程中一定要動得平安，千萬不要開快車，注意交通安全。

生肖豬、兔、羊／ 財不露白

這三個生肖外出旅行時要特別注意環境的安全，例如錢財不要露白，以免遇到一些「劫財」的問題，同時也不要爬高，盡量不要去山區冒險，容易會有意外狀況發生。

如果計畫住宿旅遊，也要慎選環境，萬一選的旅館磁場不好，也可用五寶草噴霧，或是配戴金剛繩來保護自己。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 鬼月 農曆七月

相關新聞

馬上七夕…為何妳老愛上渣男？簡少年揭「吸渣女孩」6種面相

一年一度的七夕情人節即將到來，有人正忙著挑禮物，有人卻依舊在情海裡載浮載沉。你身邊是否也有那種「渣男體質收割機」的朋友，感情一次比一次慘烈？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》（時報出版）書中分享，吸渣並非全然運氣不佳，多數情況是自己不自覺釋放了「邀請訊號」，讓不適合的人主動靠近，而這些訊號往往藏在氣質、打扮與面相之中。

動不動不理人？「三星座」臭臉又冷漠…牡羊討厭被忽視、他只是怕受傷

你遇過這種人嗎？明明好像也沒發生什麼大事情，但對方忽然就變臉，說不理人就不理人，明顯保持距離。搜狐網點名有三個星座，動不動就不理人，但他們都出於各自不同的原因。

農曆七月12生肖禁忌一次看！蛇雞牛別太鐵齒、「三動物」少管閒事

鄰近農曆七月鬼門開，各個生肖有什麼需要注意的事呢？命理專家湯鎮瑋老師在YouTube分享「農曆七月，十二生肖勿犯禁忌要注意」影片，提醒民眾不要以身試險，避免招惹不必要的麻煩。

最長壽三生肖「越老活得越好」！鼠樂觀、龍享受生活、這動物心態超年輕

現代人越來越長壽，但活到老也想幸福到老。搜狐網分享有三個生肖最具有長壽特質，最能保持快樂心境，一生幸福安康少煩憂，快看看你上榜沒。

迎鬼月卻逢處暑…陰氣揚 5種人當心防犯忌避禍

8月23日是農曆7月初一，又逢節氣「處暑」，民俗專家廖大乙提醒，「雙春閏六月」已不是好年冬，迎鬼月又是暑氣消退時更要注意...

農曆七月鬼門開！命理師教「紅包袋招陰財」偏財UPUP

農曆七月馬上就要到了，8月23日是農曆初一，但從8月22日晚間11時(子時)開始鬼門開，小孟塔羅牌小孟老師臉書分享，鬼門開正式招陰財的好時機，下面是小孟老師分享的鬼月招財、避邪秘訣。

