迎鬼月卻逢處暑…陰氣揚 5種人當心防犯忌避禍

8月23日是農曆7月初一，又逢節氣「處暑」，民俗專家廖大乙提醒，「雙春閏六月」已不是好年冬，迎鬼月又是暑氣消退時更要注意，肖蛇、豬、虎、猴或上半年逢喪，運勢低，建議鬼月別出遠門、避山水之地，趨吉避凶以免惹禍上身。

廖大乙指出，乙巳蛇年五行屬木，有2個立春、2個農曆六月，是每180年才會遇到1次的「雙春閏月逢青蛇」，相當特殊，但也因磁場動盪激進變化大，大到國家、小到個人運勢低迷，天災人禍多，不是好年冬，又碰上鬼月更要當心。

今年農曆7月雖在8月23日，但22日晚上11時就「鬼門開」，民俗宗教上，民眾普遍都知道是「好兄弟」、「好姐妹」從地府放風到人間探親、遊晃的日子；同時也是節氣「處暑」，代表暑氣逐漸消退，進入季節交替，陰氣揚更要注意行事。

廖大乙說，民間習俗對農曆7月本就多有避諱，所以更要懂得趨吉避凶，晚上盡量少出門，穿著上不適合全黑、全紅，貼身衣物亦然，紅色常用來代表厲鬼，黑色則不利磁場，因此在鬼月不宜，倘若又是體質偏弱的族群，更應避免全黑穿搭。

此外，今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，或是上半年家中有白事者，時運較低，氣場也較弱，碰上鬼月更易走衰運，甚至有破財或意外等狀況，建議鬼月期間別出遠門，真要出遊就在國內，但最好避開高山、溪流、海邊等有山有水之地。

廖大乙也提醒，鬼月不適合舉辦婚禮、買房、買車，更別去玩水，且因晚上陰氣較盛，非必要就少出門，有出門得更謹慎，最好戴頂帽子護住天靈蓋，降低招惹冤親債主沖煞的機率，也別太晚回家，還有盡量別說「鬼」字，以免冒犯祂們。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。