每日星座運勢／獅子遇到突發的事件 冷靜理性處理

2025-09-27

牡羊座

短評：投資有道就大膽行事吧。

【整體運★★★☆☆】

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

【愛情運★★★☆☆】

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

【事業運★★★☆☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，會有小財自動送上門。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 深茄紫

開運方位：東北方向

金牛座

短評：運勢平順，有些小事情需要處理。

【整體運★★★☆☆】

今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情難以突破，讓你的內心感到不安。別鑽牛角尖，要相信自己也相信對方才行。

【事業運★★☆☆☆】

容易有一些突如其來的困難讓你措手不及，做事應小心謹慎，感情用事會誤了大事唷！

【財富運★★★★☆】

當遇到錢財困境時，有貴人相助，事情進行得很順利。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 嫩芽綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：尊重他人也是尊重自己。

【整體運★★★☆☆】

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

【愛情運★☆☆☆☆】

夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。

【事業運★★★★☆】

外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。

【財富運★★★☆☆】

較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 遠洋藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：財務糾紛多，多留意金錢往來。

【整體運★★★☆☆】

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

【財富運★☆☆☆☆】

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 碧空藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。

【整體運★★★★★】

閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論終身大事，會有不錯的結果。

【事業運★★★★☆】

遇到突發事件能夠冷靜理性的去處理，使所有問題都能以最有效的方式順利解決。

【財富運★★★★★】

投資運較好，可考慮短線型投資項目，比如股票或外匯，快速買進賣出，賺取差價。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 竹葉青

開運方位：正東方向

處女座

短評：諸事順利，心情相當不錯。

【整體運★★★★☆】

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

【愛情運★★★★★】

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

【事業運★★★☆☆】

貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 可可棕

開運方位：東南方向

天秤座

短評：小心被好運沖暈頭腦哦！

【整體運★★★★☆】

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

【愛情運★★★★☆】

單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。

【事業運★★★☆☆】

有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 金桔綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：心境明朗，化解誤會之日。

【整體運★★★★☆】

工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。

【事業運★★★☆☆】

容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 深茄紫

開運方位：西南方向

射手座

短評：外出機會多，感受豐富多采的生活。

【整體運★★★☆☆】

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。

【愛情運★★★☆☆】

保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。

【事業運★★☆☆☆】

處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。

【財富運★★★☆☆】

財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：財運較突出的一天，好好利用這股順風。

【整體運★★★☆☆】

單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應認真培養感情，不輕易放棄才能盼來開花結果的時候。

【事業運★★★☆☆】

心情平和，懂得為他人著想，同時也會享受到幫助他人的快樂。

【財富運★★★★☆】

在努力積極的行動中能使財運亨通。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 珍珠白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：與人交往能夠和睦相處。

【整體運★★★★☆】

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

【愛情運★★★★☆】

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

【事業運★★★☆☆】

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

【財富運★★★★☆】

今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

【愛情運★★★★☆】

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

【財富運★★☆☆☆】

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 硃砂紅

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】