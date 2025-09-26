每日星座運勢／處女積極的態度是你 好運的原動力
2025-09-26
牡羊座
短評：有時候錯失的不僅僅只是機會。
【整體運★★☆☆☆】
股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。
【愛情運★★☆☆☆】
桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。
【事業運★★★☆☆】
其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！
【財富運★☆☆☆☆】
想要賺錢切勿太激進，更不可試圖用投機的手段牟取暴利。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00pm 玫瑰紅
開運方位：正北方向
金牛座
短評：頗為順心如意的一天。
【整體運★★★☆☆】
已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。
【事業運★★★☆☆】
對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！
【財富運★★★☆☆】
投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：4:00-6:00pm 翡翠綠
開運方位：正南方向
雙子座
短評：工作強度不宜過強。
【整體運★★☆☆☆】
紅娘就在身邊，不要找藉口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會透過朋友介紹而結識性格不錯的異性朋友；已婚者感情生活多姿多彩。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢！疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！
【財富運★★☆☆☆】
投機心過重，會導致財運起起伏伏喔！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00pm 青金石藍
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：多讚美身邊的人，快樂無限。
【整體運★★★★☆】
今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。
【愛情運★★★★☆】
夫妻間的愛情生活頗有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會，易邂逅浪漫愛情！
【事業運★★★☆☆】
整個人都充滿了活力，對新的工作或任務能積極備戰，先前進行之事也可望有好結果，讓你自信心大增，不過，你在同事之間的評價與你的表現並非完全名副其實。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，見好就收，別太貪心。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：3:00-4:00pm 乳酪白
開運方位：正東方向
獅子座
短評：多關心家人。
【整體運★★★☆☆】
已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。
【愛情運★★★★☆】
愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。
【財富運★★☆☆☆】
外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00pm 夕陽橙
開運方位：東北方向
處女座
短評：積極的態度是你好運的原動力。
【整體運★★★★★】
事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。
【愛情運★★★★☆】
誤會化解日。彼此之間如果有誤會，趁今日講清楚、說明白！
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是若沒有真才實學，難免會落人口實！
【財富運★★★★★】
哇，令人羨慕的財運，正財、偏財都有耶！打麻將要連莊、自摸，都不是難事喔！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00pm 青金石藍
開運方位：西北方向
天秤座
短評：情緒有些不穩定。
【整體運★★★☆☆】
情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。
【愛情運★★☆☆☆】
有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。
【事業運★★★☆☆】
難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。
【財富運★★★★☆】
別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00pm 鈦晶金
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：貴人運強，有機會獲得賞識。
【整體運★★★★☆】
今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。
【愛情運★★★☆☆】
吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！
【財富運★★★★☆】
財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-3:00pm 萊姆黃
開運方位：正西方向
射手座
短評：勤儉節約是關鍵。
【整體運★★☆☆☆】
曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會與朋友發展一段戀情；已婚者與另一半易產生小摩擦，應耐心處理。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要哦！
【財富運★★★☆☆】
理財的日子，在金錢運作上適合只進不出。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00pm 鉑金灰
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：心情愉快，內心充滿希望。
【整體運★★★★☆】
很多工作必須在今天完成，幸好你的心態平和，能冷靜處理，反倒讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！
【事業運★★★★☆】
運勢佳，生意人主動向外擴展，可望找到不錯的合作夥伴，並有機會得到贊助。
【財富運★★★☆☆】
投資切忌急於求回報，容易遭遇金錢陷阱，理性評估方能降低風險。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00am 燻鮭紅
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：今天有點受窩囊氣。
【整體運★★★☆☆】
剛到職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母唸的煩惱，一個人獨處時反而覺得一身輕鬆。
【愛情運★★★★☆】
單身者有意外邂逅良緣的機運；已婚者感情融洽，有機會一起旅遊。
【事業運★★☆☆☆】
頗具冒險精神，很有幹勁，但運勢不佳，執行計劃前還應多聽聽前輩意見。
【財富運★★★☆☆】
太依賴直覺行事，欠缺客觀訊息會導致財物損失。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00pm 辣椒紅
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：生意人今天的財運不太順利。
【整體運★☆☆☆☆】
單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻間的關係不太妙，易出現生悶氣、冷戰的狀況；單身者則易獲得異性關心。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00am 珊瑚橙
開運方位：正東方向
