每日星座運勢／天秤單身者留意身邊 示好的異性同事

2025-09-03

牡羊座

短評：很有衝勁，積極進取。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★★☆】

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 和闐玉白

開運方位：東北方向

金牛座

短評：宜安穩求財。

【整體運★★☆☆☆】

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★★☆☆】

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：正西方向

雙子座

短評：有意見的話與別人當面談清楚。

【整體運★★★☆☆】

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

【事業運★★★☆☆】

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

【財富運★★★★☆】

多與朋友聯系，有機會賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 夕陽橙

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：愛情甜蜜，有錢財入帳。

【整體運★★★☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人若能順從對方的意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動，可提升戀愛運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就會被盯得滿頭包！

【財富運★★★★☆】

可得到物質資助，對於想獲得兼職、兼差者來說，機會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 寶石藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：工作還是在公司完成便好。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收獲。

【愛情運★☆☆☆☆】

面對感情難以保持冷靜，易被人牽著鼻子走，隨著別人的情緒起舞，被迷惑的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

自我意識過強，推諉卸責的心態重。會按自己的意願去做，不聽他人勸阻，遇到困難時，又把過錯歸咎於別人或環境。

【財富運★★★☆☆】

意氣用事，與人爭小利，會自斷財路喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 玳瑁棕

開運方位：東南方向

處女座

短評：敢於表達，切忌忍氣吞聲。

【整體運★★☆☆☆】

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣不錯，也有不少好桃花對你產生好感，但你似乎只是在玩遊戲，不想真心付出。

【事業運★★☆☆☆】

抗拒的心態突顯，對於他人提出的要求和建議會不想理會，單槍匹馬獨立作業，但這樣會讓你遇到重重困難。

【財富運★★★☆☆】

喜歡享受的一天，因此還是蠻肯花錢在美食、衣著，甚至收藏品上。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 寶石藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：工作得心應手，人也精神抖擻。

【整體運★★★★★】

事業運上升，理論與實際相結合，一遇到問題都能及時解決。桃花運超炫，單身者多留意身邊對你示好的異性同事，有機會展開美妙情緣。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的金主。

【愛情運★★★★★】

有利談戀愛，有伴侶者不妨多膩在一起、多說情話，可增進感情；單身者多與朋友互動，可遇見愛情。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，相對的會顯得忙碌；不過呢，在忙碌中除了可以累積工作經驗外，還能讓自己獲得他人的認同喔！

【財富運★★★★☆】

財運順暢，股票族小有收穫，商務談判者有接到大訂單的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 翡翠綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：今天忌衝動，不宜急進。

【整體運★☆☆☆☆】

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留些心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過毛躁，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你需要注意自己的態度喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。

【財富運★☆☆☆☆】

你的購物慾很容易被大超市的購物獎勵激發，但你中獎的機會卻是比較低的。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 鈦晶金

開運方位：正北方向

射手座

短評：情緒亢奮，幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想不但得到老闆的肯定，也獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心稍為不足，應多與異性交流，培養自己的自信心，才有助於找到桃花。偏財運不錯，抽獎或彩券都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方才會更和諧。

【事業運★★★★☆】

平時累積的好人氣能在今天發揮大作用，在大家的通力合作下，你負責的工作會很順利地完成。

【財富運★★★★☆】

注意處理好相關部門及同行之間的關係，要是有人暗中使壞，這生意就不好做了！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘑菇灰

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：開心的時刻需自己用心製造。

【整體運★★★☆☆】

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：心靈的交流會讓今天變得更充實。

【整體運★★★★☆】

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。

【愛情運★★★★☆】

單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 琉璃銀

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：做好應急措施，才能萬無一失。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！

【財富運★★★☆☆】

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 橄欖綠

開運方位：西北方向

