團體中的人氣王！三大星座擅長「說好聽話」 天秤只拿第二名

有些人天生擁有高情商與敏銳觀察力，懂得用語言撫慰人心，無論安慰、鼓勵或讚美，總能在適當時機說出最得體的話，讓人備感溫暖。清水孟國際塔羅雲蔚老師在臉書發文，點名「最會說好聽話的三大星座」，包括雙子、天秤、雙魚座的朋友，不僅具備言語魅力，更善於經營人際關係，是團體中的人氣王。

第三名 雙子座

雙子座天生善於表達，口才靈活，能迅速捕捉對方情緒並給予適當回應，無論是朋友間的玩笑互動，或戀人之間的甜言蜜語，雙子都能自在轉換語氣風格，讓對方感受到被理解與重視，他們的言語像輕快旋律，自然融入日常，消弭尷尬、提升氣氛。

特別的是，雙子座並非為了討好而說出動聽話語，而是真心想透過言語建立正向互動，他們懂得用一句讚美激勵人心，也會用一句輕描淡寫的關心，打開對方心房，是人際交往中的柔性高手。

第二名 天秤座

擁有高敏感度與社交智慧的天秤座，說話講求分寸與美感，他們習慣用溫柔語氣傳遞善意，說出口的話總能顧及多方感受，不冒犯也不生硬，是社交場合中的和諧潤滑劑。

天秤的言語風格既有溫度也有誠意，無論是安撫、鼓勵還是表達讚賞，都能恰到好。他們講話時往往帶有藝術感與親切氛圍，讓人不自覺卸下防備，感受到被尊重與理解，他們的魅力，來自於那份「說得好，也說得剛剛好」的能力。

第一名 雙魚座

雙魚座是天生的情感共鳴者，他們的話語總帶著溫度與詩意，擅長在對方最需要的時候給予安慰與支持，他們不僅懂得傾聽，更能用一句話直擊內心深處，像一股潺潺溪流，靜靜滋養人心。

值得一提的是，雙魚座的好聽話來自內心真誠，而非表面的修飾，他們將關心藏進每個細節、將愛意包裹進每句話中，讓人感受到強烈的被理解感，與雙魚座相處，往往會因為他們的一句溫柔話語而動容，這種語言中的療癒力，是他們最無法被取代的特質。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。