快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

聽新聞
0:00 / 0:00

三星座學霸體質！天蠍邏輯清晰、這星座頭腦好「學一遍就會」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為學霸示意圖。圖／AI生成
圖為學霸示意圖。圖／AI生成

在日新月異的社會中，學習能力已經成為一種核心競爭力。搜狐網分享「智商高，學習能力强的星座，頭腦靈活，喜歡刻苦鑽研」點名三個星座求知慾旺盛，根本天生學霸體質。

★天蠍座／邏輯清晰 不讀死書

提到學霸，怎能少了天蠍座？他們邏輯清晰、思維縝密，即使平常看起來沒在用功，考試卻總能穩拿高分。天蠍不僅悟性高，還有屬於自己的思考方式，面對難題總能找到突破口。更難得的是，他們嚴以律己，不會因為成績好就自滿，反而持續要求自己精益求精。

★雙子座／靈活聰明 不懂就問

雙子座以好奇心和強烈的求知欲著稱，對新鮮事物總是充滿興趣。他們腦筋轉得快，專注力也不差，常常是一學就會、一聽就懂。再加上善於與人交流，遇到不懂的地方，也會主動請教他人，快速補齊知識，讓自己的學習一路向上。

★處女座／樂在學習 追求完美

處女座追求完美的性格，讓他們在學習上特別投入。對於不懂的問題，處女絕不輕易放過，會用盡各種方法去弄懂。加上耐心與細心，他們在學習上往往表現穩定，不容易出錯。這份鑽研精神，也讓他們成為眾人眼中最典型的「學霸代表」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

學霸 星座

延伸閱讀

專訪／22歲學霸鏟肉20kg帥成歐巴 赴韓選秀遭惡評爆看身心科

3星座8月下旬迎「跳躍式發展」 雙子25日起飛、天蠍緊盯這一周

繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

3星座朋友圈極簡！天蠍高冷神秘、摩羯不愛社交、他外表熱情「其實懶理人」

相關新聞

三星座學霸體質！天蠍邏輯清晰、這星座頭腦好「學一遍就會」

在日新月異的社會中，學習能力已經成為一種核心競爭力。搜狐網分享「智商高，學習能力强的星座，頭腦靈活，喜歡刻苦鑽研」點名三個星座求知慾旺盛，根本天生學霸體質。

越努力越幸運！四大生肖越挫越勇…蹲低之後飛更高

人生在世，不能只靠運氣，搜狐網分享有四個生肖，把努力變成日常，他們越努力越幸運，遇到困境總能咬緊牙關，抓住機會，讓生活品質飛升。

「鬼月」22大禁忌曝！命理師喊多吃米血、肉粽還有這兩物 避好兄弟上身

農曆七月俗稱「鬼月」，馬上要到了，8月23日是七月初一，但是從22日晚間23時(子時)鬼門關就開了。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享「鬼月22個禁忌！吃米血、肉粽、南瓜、大蒜🧄防止好兄弟入侵！」，快來看看鬼月到底有那些事情不能做吧！

女生別錯過！四生肖天選好老公… 愛家愛妻愛賺錢「天塌下來他們頂」

在十二生肖裡，有些人天生就帶著「好老公體質」，不只在感情中可靠，更懂得用實際行動守護家庭。搜狐網分享這四個生肖的男性，普遍被認為是婚姻裡讓人安心的存在，守護著家庭成員的幸福。

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

農曆七月，俗稱鬼月，為農曆一年的第七個月份，是秋季最炎熱的時候。命理專家湯鎮瑋老師發布影片，分享鬼月時一定要做的事情，最重要的是要「積陰德」，把陰德積滿了，人生也會跟著圓滿。

每日星座運勢／處女單身多向外活動 姻緣際遇不錯

2025-08-19牡羊座短評：站得越高，不見得飛得越高。【整體運】切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。