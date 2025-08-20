整理包／哪裡放水燈最盛大？盤點全台中元祭活動 踩街、音樂會超熱鬧

農曆七月是台灣人的「鬼月」，也有不少傳統文化的重要盛事，2025年的中元節是9月6日，那天不只要祭拜好兄弟，全台各地有搶孤、放水燈等習俗活動陸續展開，有些地方還舉辦嘉年華、狂歡音樂會，讓祈福祭典增添了魅力，其中更有一年只出現一天的「神隱少女市集」，《聯合新聞網》整理全台民俗月活動、地點和時間提供各位讀者參考。

文章目錄 1.基隆中元祭

2.宜蘭頭城搶孤

3.竹塹中元城隍祭

4.虎尾中元文化祭

5.苗栗鬼門關夜市

6.恆春搶孤

每到農曆七月基隆總動員舉辦一個月的中元祭祭典。今年祭典邁入第171年，基隆中元祭是台灣歷史最悠久的民俗祭典之一，結合祭祀、遊行、演出、醮儀等，也是第一個被指定為國家文化資產的節慶，具有重要的文化意義。其中望海巷「放水燈」更為慶典的重頭戲，為海上孤魂引路照亮夜空。

活動時間：114年8月23日(四)至9月22日(一)

•開龕門｜8/23(六) 14:00開基老大公廟

農曆7月1號是中元祭序幕—開龕門，下午兩點老大公廟的龕門開啟時，象徵邀請好兄弟們到人間享用供品，保佑生靈。

•開燈放彩｜9/3(三) 18:00主普壇

先舉行道教科儀而後主普壇被點亮為好兄弟照路，也點亮了整個基隆市區。

•迎斗燈｜9/4(四) 14:00基隆市區、慶安宮

各姓氏會館的斗燈在遊街後，主普宗親會將斗燈安奉在慶安宮內，「斗燈」約為一人高的三層木造雕飾，是求各宗姓興旺之意，需要多位大哥才能抬入廟內。

•放水燈遊行｜9/5(五) 19:00基隆市區、施放水燈頭／23:00望海巷

花車遊行有幾樣必不可少：灑花露水、搶糖果、給花車噴出的泡泡「洗禮」。晚上7點起，市區整夜沸騰、萬人空巷。

深夜11時各姓氏水燈頭送至望海巷祭拜，水燈頭漂流海上，為水上孤魂照路。該年主普宗親通常製船推送，水燈頭飄得越遠，該姓的運道就越旺。

•中元普度｜9/6(六) 19:00主普壇

輪值宗親在主普壇前舉辦公普，家庭、社區、公司舉行私普。主普壇的公普著名的有三連桌看桌米雕，有葷桌、素桌還有給外國孤魂的西洋桌，供品在公普後分享給弱勢群體。

•關龕門｜9/22(一) 17:00開基老大公廟

龕門關閉時象徵中元祭正式告一段落，交接手爐儀式將主普宗親會的棒子交給明年輪值的宗親會。

最新消息：基隆市文化觀光局

宜蘭頭城搶孤因具挑戰性與觀光吸引力，被譽為「台灣鬼月奧運」。圖為一位選手順利砍下順風旗。記者鄭超文／攝影

2025年是頭城搶孤200周年，因具挑戰性與觀光吸引力，被譽為「台灣鬼月奧運」，但今年因經費短缺取消大型「孤棚搶孤」傳統賽事，改以「搶飯棚個人技藝競賽」，並開放外籍選手參加，讓這場歷史悠久的民俗活動突破語言與國界，邁向國際化。

活動時間：114年8月23日(六)至9月21日(日)

•舉行動土典禮｜8月23日(六)

•完成飯棚豎立｜9月6日(六)

賽事分初賽與決賽。初賽分成5組，每組10人，選手需於5分鐘內爬上飯棚，各組前2名晉級。決賽選手同樣限時5分鐘完成攀爬，最終鋸下順風旗者為冠軍。

•攝影展、歌唱大賽、搶孤市集與戲劇表演｜9月20、21日 (六、日)

會場設置「模型飯棧」供拍照打卡，活動兼具傳統、觀光與互動特色，將搶孤精神延續至新世代與國際舞台。

最新消息：宜蘭頭城鎮公所

竹塹中元城隍祭「查夜暗訪」，民眾高舉火把跟著都城隍爺的大公子為遶境賑孤探路。圖／取自新竹都城隍廟臉書粉絲專頁

新竹「竹塹中元城隍祭」，歷史相當悠久，每年都有許多人前來共襄盛舉，包括了夯枷解厄、外庒遶境、查夜暗訪等，是每年新竹相當熱鬧的一段時間，還有線上直播可以一探這些民俗活動的真面目。

活動時間：114年8月22日(五)到9月21日(日)

•開虎(鬼)門｜8/22(五)23:00

前殿的虎門只在農曆7月1日開啟，完成儀式，象徵竹塹中元城隍祭典正式展開。這項儀式煞氣相當重，但依然有非常多想觀禮的民眾，廟方人員會發放城隍爺的符令護身，以免沖煞有所不測。

•福門大開、夯枷解厄｜8/23(六)16:00

很有人氣的一項民俗體驗，參與的民眾戴上夯枷，也意味帶著「原罪」，並透過戴枷、脫枷儀式，來讓城隍爺赦免除舊業、轉好運。

•掌藝傳千里｜8/24(日)18:30

•城隍嘉年華｜8/30(六)12:30

•查夜暗訪｜9/4(四)18:00

城隍公子出發前會先請道長恭讀城隍爺諭命，再將諭命攜帶在轎上，經關帝廟、東寧宮、竹蓮寺等廟，沿途受理陰間冤魂的訴狀，同時捉拿作亂的惡鬼，約晚上9點半會回到城隍廟繳旨。隊伍前會有上百人組成火把隊，火把象徵替城隍公子把路照亮，也透過火的高溫跟光亮可驅邪避凶。

•奉旨遶境賑孤、鄭厝貢燕｜9/6(六)13:00

來自全台各地的宮廟陣頭和眾多信眾一起從新竹城隍廟出發，目的是巡視各地的安寧，另外也讓各地的孤魂野鬼來申訴冤情，沿途也能看到眾多商家設香案迎接城隍爺聖駕。

•城隍普渡｜9/10(三) 09:00

•跟著城隍爺巡外庄｜9/13(六) 07:00

「外庒遶境」需提前報名，跟隨城隍爺的腳步前往繞境，繞境的路線每年會有所不同，繞境地點將包含桃園、新竹、苗栗地區，這項儀式是為了祈求國泰民安、消災解厄。

•城隍夫人聖誕｜9/17(三) 09:00

•關虎(鬼)門｜9/21(日) 23:00

最新消息：新竹都城隍廟網頁

普度祭典是虎尾中元文化祭的重頭戲，北區金羅殿保留傳統，在供桌擺上11頭「全豬」。圖／聯合報系資料照片

推出7大普渡區「一區一特色」，是台全最具特色的中元節活動之一，素有「北基隆、南虎尾」美譽。系列活動包括，虎尾圓環「素還真」璀璨光影秀、鬼怪踩街嘉年華、狂歡音樂會、美食市集等活動，此外縣府正積極爭取文化祭登錄文化資產保存。

活動時間：114年8月23日(六)到9月6日(六)

•虎尾中元祭開幕｜8/23(六)

歡迎鄉親好友一起來參加聯合開香儀式，儀式結束後，於重機拍照區打卡並按讚或追蹤虎尾鎮公所後，至服務台領取限量「虎尾限定主題袖套」一份。

•浪漫情人夜｜8/24(日)17:00

表演卡司：梁文音、PIZZALI、蕭名棻、林家安

地點：虎尾圓環停車場

•虎尾中元狂歡趴｜9/6(六)18:00

表演卡司：王識賢、玖壹壹、陳衣宸、生存空間搖滾樂團

地點：虎尾鎮立體育場

最新消息：雲林縣虎尾鎮公所臉書粉絲專頁

苗栗縣特有的苑裡鎮鬼門關夜市吸引人潮朝聖，越晚越熱鬧。圖／民眾提供

苗栗苑裡的年度盛事「鬼門關夜市」，活動在鬼門關的前一天快閃登場，由民間攤商自發聚集而成，有充滿設計感的藝術裝置，以及街頭表演，夜市規模一年比一年大，公所也更名為「市場普大夜市」，不過民眾還是習慣稱為鬼門關夜市，更被當地人稱為「台版神隱少女市集」。

•市場普大夜市｜09/21(日)下午開始

活動地點：為公路、天下路

最新消息：苗栗縣苑裡鎮公所臉書粉絲專頁

恆春搶孤活動，每年都吸引上萬人潮。圖／聯合報系資料照片

屏東縣恆春鎮農曆7月一年一度的搶孤及爬孤棚，是全台參賽人數最多的搶孤活動，此特殊儀式源於清朝福建習俗，習俗已傳承數百年。今年比賽總獎金達105萬元，也讓許多隊伍摩拳擦掌，準備爭取最高榮譽和獎金。民國100年孤柱的高度還增加到23公尺，增加攀爬困難度，並吸引外籍人士組隊報名參加，成為國際性競技活動。

活動時間：114年8月26日(二)到9月6日(六)

•活動記者會｜8/26(二)11:00

•街頭藝人演出｜8/31(日)18:00

•中元法會｜9/3-9/6(三-六）

•精彩恆春踩街活動｜9/5(五)18:00

•豎孤棚競賽×晚會｜9/6(六)17:00

表演卡司：許富凱、蘇宥蓉、葉諾帆、沈建豪、鄭華耕、吳耕堯、凱伊、伯樂

•有春市集｜9/6(六)17:00-23:00

•傳統文化祭｜9/26(五)06:30-22:30 恆春郡福德宮前廣場

東港迎王平安祭典舉行燒王船儀式，王船在熊熊火光中燃燒，載著千歲爺返回天庭。圖／聯合報系資料照片

★同場加映

屏東東港迎王平安祭典

迎王平安祭典是東港、小琉球地區每三年一次的年度重要祭典，最主要目的就是藉代天巡狩大千歲及眾神的神威彌平地方上邪祟、瘟魅、疫疾等不潔之物，庇佑信眾能平安健康。祭典尾聲的重頭戲「燒王船」，更是台灣知名的民俗活動之一，更被喻為「一生中一定要參與一次的台灣文化祭典」。

祭典歷時八天七夜，過程包括請王、繞境、王船法會與敬王、遷船繞境，以及最後的送王儀式。這項宗教文化盛事，已核定為國家級重要民俗文化資產。下一次舉辦的時間為2027年，有興趣的朋友不妨可排入行事曆。