農曆七月鬼門開！命理師教「紅包袋招陰財」偏財UPUP

農曆七月馬上就要到了，8月23日是農曆初一，但從8月22日晚間11時(子時)開始鬼門開，小孟塔羅牌小孟老師臉書分享，鬼門開正式招陰財的好時機，下面是小孟老師分享的鬼月招財、避邪秘訣。

1.五鬼運財法：

極陰月極陰日極陰時求陰財，所謂陰財就是樂透財，建議在8月22日晚上11：00後，拿取紅包袋裝5個硬幣，象徵5鬼運財，記得要拿著紅包袋再對著天空冥想鈔票掉落就能增加偏財運。

2.泡熱水澡：

鬼月屬陰月，熱水屬陽氣，多泡熱水澡能抵擋陰氣入侵，發財又健康。

3.去醫院要帶海鹽：

若要去醫療院所，請先在口袋或包包放一包海鹽，離開後在回家的的路上將它丟掉。海鹽自身帶有淨化氣場的作用，因此會在你身上形成保護圈，當你有沾附到不好的能量時，會中和它所帶來的負面影響。小孟老師在此提醒你，記得要丟在垃圾桶別破壞環境。

4.借陰發陰：

準備一個碗，裡面放1元、5元、10元、50元，再倒入冰水，最後將碗裡的錢水倒在花盆裡或樹根上。這個方法是因為鬼月屬陰，所以「陰水」為「冰水」，將水倒在花盆、樹根上，象徵「借陰發陰」，借「陰水」補「陰財」，偏財運就能因此大發。

5.淨化家宅並生財：

準備一個碗，裡面放入粗鹽、綠豆、紅豆，再加水，再拿到家門外潑灑，若住在小套房、公寓等，可以在家最大的門口外潑灑。這樣的方式，可以淨化、提升用錢智商，也有助於提升財運，讓財神爺進到家。

6.配戴艾草：

小孟老師建議大家，可以隨身配戴艾草，因為艾草日照多，陽氣充足能抵擋好兄弟，陽氣充足錢就來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。