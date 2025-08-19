「鬼月」22大禁忌曝！命理師喊多吃米血、肉粽還有這兩物 避好兄弟上身
農曆七月俗稱「鬼月」，馬上要到了，8月23日是七月初一，但是從22日晚間23時(子時)鬼門關就開了。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享「鬼月22個禁忌！吃米血、肉粽、南瓜、大蒜🧄防止好兄弟入侵！」，快來看看鬼月到底有那些事情不能做吧！
👻鬼月多吃這些
米血：米血象徵黑狗血，黑狗血可除煞氣。
南瓜：西方用南瓜抵擋惡魔入侵。
肉粽：肉粽有糯米，糯米可抵擋晦氣。
大蒜：味道刺鼻，在古代用來抵抗鬼魂。
👻鬼月禁忌多
1、不宜游泳：相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈的鬼魂，因為無法轉世輪迴，會找替身俗稱「抓交替」。
2、不宜看屋齡30年以上老房：相傳往生者會在鬼月回來以前居住過的住家徘徊，倘若你八字較輕，容易沖煞感冒。
3、避免半夜到醫院：相傳往生者死前會有較多記憶在醫院，倘若家裡沒有恭奉祖先，祖先回不了家，容易徘徊在醫院。
4、避免傍晚到廟旁邊走動：相傳眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤，會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟不辦事。
5、鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」。
6、鬼月夜晚不宜曬衣服：相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮溼衣服裡。
7、鬼月不宜持咒(念咒)：相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟來聽經，倘若你所持的是，具有「驅邪功效咒語」容易傷害到好兄弟。
8、半夜不宜大吼大叫：如果你鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟，會讓你睡眠品質變差。
9、鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀：相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵，導致失神。
10、鬼月晚上不宜吹口哨：因為吹口哨音頻趨於陰間頻率，比較容易招喚來好兄弟。
11、鬼月半夜不宜點檀香或薰香：香氣裊裊，容易吸引好兄弟前來環繞。
12、鬼月切莫拜陰廟：鬼月的陰廟會更陰，因此鬼月拜陰廟，若是八字太輕者容易撞鬼。
13、鬼月不宜在山間、空曠地拍照：近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。
14、鬼月不宜一直說「死」這個字：說這個字容易惹怒好兄弟。
15、鬼月不宜玩試膽大會：喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心「請神容易送神難」。
16、鬼月半夜時切莫撥打13個7或0：以免接通的是往生者。
17、鬼月半夜別看鬼片：當心好兄弟陪你一起看。
18、參加中元普渡切莫罵髒話：當心好兄弟在吃飯時，你不小心惹怒祂們，那就不好了。
19、鬼月到旅館時：記得放包艾草粉或鼠尾草，能幫助你一夜好眠。
20、鬼月動刀：如果非要開刀，儘量選擇白天對身體較好。
21、鬼月搬家入厝：儘量挑選正中午，對運勢較好。
22、鬼月娶親：儘量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
