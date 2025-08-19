快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

「鬼月」22大禁忌曝！命理師喊多吃米血、肉粽還有這兩物 避好兄弟上身

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆鬼月將至，命理師分享民俗月的禁忌。（AI生成）
農曆鬼月將至，命理師分享民俗月的禁忌。（AI生成）

農曆七月俗稱「鬼月」，馬上要到了，8月23日是七月初一，但是從22日晚間23時(子時)鬼門關就開了。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享「鬼月22個禁忌！吃米血、肉粽、南瓜、大蒜🧄防止好兄弟入侵！」，快來看看鬼月到底有那些事情不能做吧！

👻鬼月多吃這些

米血：米血象徵黑狗血，黑狗血可除煞氣。

南瓜：西方用南瓜抵擋惡魔入侵。

肉粽：肉粽有糯米，糯米可抵擋晦氣。

大蒜：味道刺鼻，在古代用來抵抗鬼魂。

👻鬼月禁忌多

1、不宜游泳：相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈的鬼魂，因為無法轉世輪迴，會找替身俗稱「抓交替」。

2、不宜看屋齡30年以上老房：相傳往生者會在鬼月回來以前居住過的住家徘徊，倘若你八字較輕，容易沖煞感冒。

3、避免半夜到醫院：相傳往生者死前會有較多記憶在醫院，倘若家裡沒有恭奉祖先，祖先回不了家，容易徘徊在醫院。

4、避免傍晚到廟旁邊走動：相傳眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤，會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟不辦事。

5、鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」。

6、鬼月夜晚不宜曬衣服：相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮溼衣服裡。

7、鬼月不宜持咒(念咒)：相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟來聽經，倘若你所持的是，具有「驅邪功效咒語」容易傷害到好兄弟。

8、半夜不宜大吼大叫：如果你鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟，會讓你睡眠品質變差。

9、鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀：相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵，導致失神。

10、鬼月晚上不宜吹口哨：因為吹口哨音頻趨於陰間頻率，比較容易招喚來好兄弟。

11、鬼月半夜不宜點檀香或薰香：香氣裊裊，容易吸引好兄弟前來環繞。

12、鬼月切莫拜陰廟：鬼月的陰廟會更陰，因此鬼月拜陰廟，若是八字太輕者容易撞鬼。

13、鬼月不宜在山間、空曠地拍照：近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。

14、鬼月不宜一直說「死」這個字：說這個字容易惹怒好兄弟。

15、鬼月不宜玩試膽大會：喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心「請神容易送神難」。

16、鬼月半夜時切莫撥打13個7或0：以免接通的是往生者。

17、鬼月半夜別看鬼片：當心好兄弟陪你一起看。

18、參加中元普渡切莫罵髒話：當心好兄弟在吃飯時，你不小心惹怒祂們，那就不好了。

19、鬼月到旅館時：記得放包艾草粉或鼠尾草，能幫助你一夜好眠。

20、鬼月動刀：如果非要開刀，儘量選擇白天對身體較好。

21、鬼月搬家入厝：儘量挑選正中午，對運勢較好。

22、鬼月娶親：儘量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 禁忌 好兄弟

延伸閱讀

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

中職／統一來新莊結善緣 劉品言、連晨翔為「良緣神助宮」主題日開球

8月22日鬼門開！12大民俗禁忌懶人包 別鐵齒嘗試恐損運勢

星巴克「買1送1」又來了！連續2天、點大杯開喝 加碼一日限定「特大杯夯品」半價喝、「夢幻星冰樂」現省60元到九月底

相關新聞

「鬼月」22大禁忌曝！命理師喊多吃米血、肉粽還有這兩物 避好兄弟上身

農曆七月俗稱「鬼月」，馬上要到了，8月23日是七月初一，但是從22日晚間23時(子時)鬼門關就開了。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享「鬼月22個禁忌！吃米血、肉粽、南瓜、大蒜🧄防止好兄弟入侵！」，快來看看鬼月到底有那些事情不能做吧！

女生別錯過！四生肖天選好老公… 愛家愛妻愛賺錢「天塌下來他們頂」

在十二生肖裡，有些人天生就帶著「好老公體質」，不只在感情中可靠，更懂得用實際行動守護家庭。搜狐網分享這四個生肖的男性，普遍被認為是婚姻裡讓人安心的存在，守護著家庭成員的幸福。

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

農曆七月，俗稱鬼月，為農曆一年的第七個月份，是秋季最炎熱的時候。命理專家湯鎮瑋老師發布影片，分享鬼月時一定要做的事情，最重要的是要「積陰德」，把陰德積滿了，人生也會跟著圓滿。

每日星座運勢／處女單身多向外活動 姻緣際遇不錯

2025-08-19牡羊座短評：站得越高，不見得飛得越高。【整體運】切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己

天生好脾氣！最溫和的「3大生肖」 鼠不愛惹麻煩、兔懂得忍讓

人與人之間相處時，多多少少都會有些摩擦，都會有些不愉快，但當面對這種情況時，有幾個生肖就特別的能忍讓，讓人感到脾氣好到不行，一起來看看是哪幾個生肖。

唐綺陽星座運勢週報：金牛運勢低落、水瓶要積極、處女工作超載

日水在獅子，且太陽衝刺中，眾人情緒激昂，想要積極溝通來自我表達。週六太陽進處女，重視執行力和工作職場，講究細節和健康。天王星停滯加上木天45度相位，有機會帶來局勢的翻轉，名人與社會事件可能產生顛覆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。