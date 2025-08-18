快訊

才剛交往…23歲妹遭27歲男友當街暴打、拉髮拖行 趴地狂求饒

林岱樺被挖祖墳式攻擊 綠憂脫黨危機...南台2都恐變天

又有颱風？熱帶擾動92W最快今生成颱風 預估路徑曝

唐綺陽星座運勢週報：金牛運勢低落、水瓶要積極、處女工作超載

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報8/18-8/24】

星象影響：日水在獅子、太陽進處女、木天45度

日水在獅子，且太陽衝刺中，眾人情緒激昂，想要積極溝通來自我表達。週六太陽進處女，重視執行力和工作職場，講究細節和健康。天王星停滯加上木天45度相位，有機會帶來局勢的翻轉，名人與社會事件可能產生顛覆。

12星座個別影響：

牡羊：因睡眠不足影響表現；感情別想太多自尋煩惱

金牛：運勢低落當心各類情況；感情亦留意暗中風險

處女：工作超載注意身體；感情責任感重反造成壓力

天蠍：凡事別太強求隨遇而安；感情適合先獨處沉澱

巨蟹：內部紛爭多需耐心協調；感情適度幽默別過頭

天秤：事務進度停滯要多點耐心；感情欲脫單要積極

射手：看待事情別想得太簡單；感情人緣太好要注意

水瓶：海外運強可嘗試發展；感情要更積極主動一點

雙子：需協商溝通多方聆聽；感情亦需聽取對方意見

獅子：勢均對手出現遇強則強；感情太凶悍嚇跑對方

魔羯：狀況明確前保持平常心；感情輕鬆幽默更加分

雙魚：適合創業或公告推進事務；感情亦可告白公開

溝通 獅子 唐綺陽 星座運勢

延伸閱讀

愛在心裡口難開！「3大星座」容易陷入暗戀 一個人掙扎卻無法向前

追求穩定、安全感！「4星座」就喜歡內向含蓄的人

有難必幫！5生肖情義相挺...龍保護弱小、他害羞卻說到做到

8月22日鬼門開！12大民俗禁忌懶人包 別鐵齒嘗試恐損運勢

相關新聞

閏六月將結束...已出嫁女兒把握機會 買豬腳替父母添壽

今年農曆「閏六月」將在本月22日結束，依照華人習俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁女兒需準備豬腳麵線為父母補運，命理師楊...

唐綺陽星座運勢週報：金牛運勢低落、水瓶要積極、處女工作超載

日水在獅子，且太陽衝刺中，眾人情緒激昂，想要積極溝通來自我表達。週六太陽進處女，重視執行力和工作職場，講究細節和健康。天王星停滯加上木天45度相位，有機會帶來局勢的翻轉，名人與社會事件可能產生顛覆。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「1職業」運勢旺盛：財源流入財庫

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要秉持認真負責的態度，就能領到一筆額外獎金，有人則是用熱情親切的態度，就能讓業績扶搖直上，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

8月22日鬼門開！12大民俗禁忌懶人包 別鐵齒嘗試恐損運勢

農曆鬼月將至，今年鬼門開是在8月22日深夜11時，一直到今年9月21日才結束，命理師楊登嵙說，一般民俗月按照傳統習俗，心...

每日星座運勢／天蠍今天出門容易遇 到開心的事情

2025-08-18牡羊座短評：貴人運強，有機會獲得賞識。【整體運】今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才

3星座8月下旬迎「跳躍式發展」 雙子25日起飛、天蠍緊盯這一周

8月下旬是三大星座「鹹魚翻身」的最佳時機！隨著木星、火星、水星與金星陸續形成吉相，職場與財運將迎來轉機，《搜狐網》點名摩羯、天蠍、雙子座的朋友，有望獲得貴人提攜，在事業賽道實現「跳躍式發展」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。