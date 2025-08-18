本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「1職業」運勢旺盛：財源流入財庫

快訊

財運示意圖。 圖／ingimage
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要秉持認真負責的態度，就能領到一筆額外獎金，有人則是用熱情親切的態度，就能讓業績扶搖直上，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬猴

科技日新月異，3C產業蓬勃發展，人們隨手都離不開3C，如果你是相關的維修工作者，例如手機、平板，或是系統、網路等相關的維修工程師，本周的財運很不錯，在這段時間裡，會有許多生意上門，只要秉持著認真負責的態度，不僅能得到客戶滿意，更能提升業績，或是領到一筆額外獎金。

第四名：血型B型+生肖屬牛

俗話說，學音樂的小孩不會變壞，如果你的工作跟音樂相關，例如音樂家、音樂教師，或是歌手等，本周有很不錯的運勢，在這段時間裡，有機會接到許多的工作邀約，你可要好好表現，把自己的才能發揮到極致，就能夠得到極高的評價，並替自己的荷包，大大的賺上一筆。

第三名：血型O型+生肖屬狗

設計工作燒腦又耗時，常常需要花費許多心力，但仍要為了客戶再做修改，如果你是從事設計相關工作，例如程式設計、室內設計、廣告設計等，本周的才能極度爆發，在這段時間裡，你的創意特別敏銳，能夠迅速完成客戶要求，讓自己充滿成就感，同時也能贏得一筆公司獎金。

第二名：血型A型+生肖屬兔

銷售工作充滿挑戰，不僅同業會競爭，公司內部也容易爭鋒相對，如果是你汽車、精品、家電等的銷售員，本周財運將掀起一波高潮，在這段時間裡，要注意每一位客戶，只要用熱情親切的態度招呼，就能得到客戶的喜愛，願意接受你的建議，花錢買下商品，也讓你的業績扶搖直上。

第一名：血型AB型+生肖屬馬

宗教是種信仰，也是人們心靈的寄託，如果你的工作跟宗教生命相關，例如辦理法會科儀、陣頭，或是生前契約、靈骨塔銷售等，本周的財運極為旺盛，在這段時間裡，多去宣傳和開發，就能吸引許多人的認同，讓你在短時間內簽下好幾筆生意，使財源滾滾的流入財庫裡。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

