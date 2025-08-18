8月22日鬼門開！12大民俗禁忌懶人包 別鐵齒嘗試恐損運勢

農曆鬼月將至，今年鬼門開是在8月22日深夜11時，一直到今年9月21日才結束，命理師楊登嵙說，一般民俗月按照傳統習俗，心態就是保持「寧可信其有，不可信其無」，千萬不要鐵齒刻意去嘗試一些鬼月的民俗禁忌，以免為自己招來不好的影響。

農曆7月鬼月居家風水禁忌，分述如下：

一、不要開工動土：

農曆7月開工動土容易驚動好兄弟，最好等到農曆8月再開工動土，若在農曆7月前已經開工動土，則在7月可以繼續施工，沒有關係。

二、不要入宅：

居家幾樣小物品或小家電搬入新宅可以，大型物品、家具及家電，甚至是神明及祖龕則不宜，在農曆7月入宅，容易讓好兄弟趁機而入。

三、不要買房：

農曆7月鬼月購屋買房人氣衰退，此時看房，出手議價，有機會取得比平常時間更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆8月找個好日子正式過戶、開工裝修，喬遷入宅，開心住進去。

四、不要掛燈籠：

在普度前各廟的廟庭會豎起一支尾帶竹葉頭帶根的竹竿，上面懸掛著圓形的燈籠，燈上寫著「慶讚中元」的字樣，稱為「豎燈篙」，會在普度當天點上燈火，方便指引那些回到陽間度假的孤魂野鬼，前來聚集休憩，並且享用人們準備的豐盛祭品。

農曆7月若在門口或陽台張掛燈籠，好兄弟會以為這燈籠是通知他們前往，尤其是白色燈籠更忌諱。

五、不要掛風鈴：

農曆7月若在門口、陽台或門窗張掛風鈴，發出震動的聲音，好兄弟會以為這風鈴是通知祂們前往，尤其是銅鈴更忌諱。

六、避免陰暗：

有些人為了省電，不管是白天或晚上經常把燈關到最小程度，若對外的窗戶又少，導致房子裡過於陰暗，造就好兄弟喜愛的陰暗環境。也容易被認為裡面沒人，進而吸引宵小的注意。

七、避免潮濕：

門窗都緊閉，久而久之住家內部就容易潮濕，甚至空氣不流通，屋子裡就會有霉味，加上不開燈的關係，這樣的環境是好兄弟的最愛，人容易產生負面思考也招來疾病。白天打開窗戶，盡量讓陽光進入室內，以收納陽氣，驅除陰氣。

八、裝修不宜暗沉：

黑色、灰色等暗深色系容易聚集陰氣，對運勢和情緒會帶來負面的影響，居家裝修若已經是如此，可以挑選明亮的家具及裝飾品，顏色以紅、橙、黃等暖色系，燈光用太陽光的暖色光來改善，藉此提升正面能量，轉換負面磁場。

九、不宜拱門拱窗：

拱門拱窗的造型好像墓碑，會招來陰氣，宜將上方彎拱造型裝修遮蔽。

十、樹木不宜太多茂密：

庭院或陽台樹木太多，樹葉茂密到遮天蔽日，會讓好兄弟喜歡來這裡休憩，宜在農曆7月前修枝剪葉，若7月已經來到，要用紅布條將樹幹圍繞一圈，轉陰為陽。

十一、晚上睡覺鞋頭不宜對床：

晚上睡覺鞋頭不宜對床，宜將鞋頭背床，讓好兄弟無法穿你的鞋。

十二、人偶不宜太多：

家裡洋娃娃、人偶、神像不宜太多，怕被好兄弟入侵，要用紅紙剪成十元銅板大小，將其貼在人偶的底座或腳下，讓好兄弟無法入侵。