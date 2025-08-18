快訊

高雄林園10樓建物清晨火警 火勢撲滅驚見2男1女焦屍

美特使：普亭同意美國對烏克蘭提供「類北約」防禦保障

憂川普過度親俄…川澤二會 歐洲領袖同赴白宮保澤挺烏

8月22日鬼門開！12大民俗禁忌懶人包 別鐵齒嘗試恐損運勢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
農曆鬼月將至，命理師楊登嵙分享民俗月的禁忌。圖／AI生成
農曆鬼月將至，命理師楊登嵙分享民俗月的禁忌。圖／AI生成

農曆鬼月將至，今年鬼門開是在8月22日深夜11時，一直到今年9月21日才結束，命理師楊登嵙說，一般民俗月按照傳統習俗，心態就是保持「寧可信其有，不可信其無」，千萬不要鐵齒刻意去嘗試一些鬼月的民俗禁忌，以免為自己招來不好的影響。

農曆7月鬼月居家風水禁忌，分述如下：

一、不要開工動土：

農曆7月開工動土容易驚動好兄弟，最好等到農曆8月再開工動土，若在農曆7月前已經開工動土，則在7月可以繼續施工，沒有關係。

二、不要入宅：

居家幾樣小物品或小家電搬入新宅可以，大型物品、家具及家電，甚至是神明及祖龕則不宜，在農曆7月入宅，容易讓好兄弟趁機而入。

三、不要買房：

農曆7月鬼月購屋買房人氣衰退，此時看房，出手議價，有機會取得比平常時間更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆8月找個好日子正式過戶、開工裝修，喬遷入宅，開心住進去。

四、不要掛燈籠：

普度前各廟的廟庭會豎起一支尾帶竹葉頭帶根的竹竿，上面懸掛著圓形的燈籠，燈上寫著「慶讚中元」的字樣，稱為「豎燈篙」，會在普度當天點上燈火，方便指引那些回到陽間度假的孤魂野鬼，前來聚集休憩，並且享用人們準備的豐盛祭品。

農曆7月若在門口或陽台張掛燈籠，好兄弟會以為這燈籠是通知他們前往，尤其是白色燈籠更忌諱。

五、不要掛風鈴：

農曆7月若在門口、陽台或門窗張掛風鈴，發出震動的聲音，好兄弟會以為這風鈴是通知祂們前往，尤其是銅鈴更忌諱。

六、避免陰暗：

有些人為了省電，不管是白天或晚上經常把燈關到最小程度，若對外的窗戶又少，導致房子裡過於陰暗，造就好兄弟喜愛的陰暗環境。也容易被認為裡面沒人，進而吸引宵小的注意。

七、避免潮濕：

門窗都緊閉，久而久之住家內部就容易潮濕，甚至空氣不流通，屋子裡就會有霉味，加上不開燈的關係，這樣的環境是好兄弟的最愛，人容易產生負面思考也招來疾病。白天打開窗戶，盡量讓陽光進入室內，以收納陽氣，驅除陰氣。

八、裝修不宜暗沉：

黑色、灰色等暗深色系容易聚集陰氣，對運勢和情緒會帶來負面的影響，居家裝修若已經是如此，可以挑選明亮的家具及裝飾品，顏色以紅、橙、黃等暖色系，燈光用太陽光的暖色光來改善，藉此提升正面能量，轉換負面磁場。

九、不宜拱門拱窗：

拱門拱窗的造型好像墓碑，會招來陰氣，宜將上方彎拱造型裝修遮蔽。

十、樹木不宜太多茂密：

庭院或陽台樹木太多，樹葉茂密到遮天蔽日，會讓好兄弟喜歡來這裡休憩，宜在農曆7月前修枝剪葉，若7月已經來到，要用紅布條將樹幹圍繞一圈，轉陰為陽。

十一、晚上睡覺鞋頭不宜對床：

晚上睡覺鞋頭不宜對床，宜將鞋頭背床，讓好兄弟無法穿你的鞋。

十二、人偶不宜太多：

家裡洋娃娃、人偶、神像不宜太多，怕被好兄弟入侵，要用紅紙剪成十元銅板大小，將其貼在人偶的底座或腳下，讓好兄弟無法入侵。

普度 鬼月 好兄弟

延伸閱讀

8/18-8/23「唐綺陽星座運勢週報」：局勢將大逆轉！牡羊座切勿庸人自擾、水瓶座請化被動為主動

殺破狼週運勢／白羊職場表現矚目 巨蟹桃花十分旺盛

農曆7月鬼門開！命理師點名5生肖財運攀升：升官加薪、投資賺翻

農曆7月運勢(上)／狗猴犯小人、這生肖最慘「車關+破財」

相關新聞

閏六月將結束...已出嫁女兒把握機會 買豬腳替父母添壽

今年農曆「閏六月」將在本月22日結束，依照華人習俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁女兒需準備豬腳麵線為父母補運，命理師楊...

8月22日鬼門開！12大民俗禁忌懶人包 別鐵齒嘗試恐損運勢

農曆鬼月將至，今年鬼門開是在8月22日深夜11時，一直到今年9月21日才結束，命理師楊登嵙說，一般民俗月按照傳統習俗，心...

每日星座運勢／天蠍今天出門容易遇 到開心的事情

2025-08-18牡羊座短評：貴人運強，有機會獲得賞識。【整體運】今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才

3星座8月下旬迎「跳躍式發展」 雙子25日起飛、天蠍緊盯這一周

8月下旬是三大星座「鹹魚翻身」的最佳時機！隨著木星、火星、水星與金星陸續形成吉相，職場與財運將迎來轉機，《搜狐網》點名摩羯、天蠍、雙子座的朋友，有望獲得貴人提攜，在事業賽道實現「跳躍式發展」。

昭君出塞非第一人！漢朝「細君公主」比她早70年遠嫁烏孫和親

2005年，在新疆昭蘇縣夏塔鄉境內發現一座墓葬，這個墓葬位於夏特大峽谷谷口，距夏塔古城約7、8公里，墓高近10公尺，底徑40公尺，是烏孫草原中規模最大的古墓之一。考古專家根據墓的朝向以及歷史記載，初步斷定為細君公主墓葬。

有難必幫！5生肖情義相挺...龍保護弱小、他害羞卻說到做到

出事時，如果有能夠依靠且為你拔刀相助的朋友，是值得慶幸的事情。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩中》分享5個必會情義相挺的生肖，快來看看你的朋友們有沒有上榜吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。