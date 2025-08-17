閏六月將結束...已出嫁女兒把握機會 買豬腳替父母添壽

今年農曆「閏六月」將在本月22日結束，依照華人習俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁女兒需準備豬腳麵線為父母補運，命理師楊登嵙說，嫁出去的女兒孝順公婆是應該的，但也有閏月出嫁女兒返回娘家會父母添壽的傳統，提醒出嫁女兒把握最後時間。

命理師楊登嵙說，閏月是多出來的月份，因「父母逢閏年減壽」的習俗，所以應由已婚的女兒帶豬腳麵線回家幫父母「添壽」，俗語有云「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，祈求父母長壽，免於災難降臨，要注意的是，添壽的時機不可晚於閏月結束前，表達出嫁女兒對父母的思念與孝順。

楊登嵙說，父母若都健在，豬腳須準備一前、一後腳，或是兩隻前腳；父母剩一方健在，則準備前腳一隻即可。若父母吃素，可以用素豬腳、豬腳造型的鳳梨酥或果凍；吃麵線時禁忌從中咬斷。

楊登嵙建議，現代人生活忙碌，不一定要整支豬腳，市面有很多已經切好、切開的德式豬腳、滷豬腳都可以，不管是送豬腳、紅包、金子，趁著閏年為父母添壽時回家團聚，能見到孩子，父母親應該都會很開心。

他指出，今年「閏六月」是國曆7月25日至8月22日，想為父母添壽的已婚女兒，可在8月22日前準備豬腳麵線。添壽宜早不宜晚，買豬腳為父母添壽的最佳時機就是趁現在閏月時，不可晚於8月22日閏月結束。

若父母生日正好在閏月前，也可以在父母生日時一起送豬腳麵線，若父母都不在了，則由兄嫂來代替。這一習俗本質是藉閏月提醒子女感恩父母，透過行動表達對父母的關愛，延續傳統文化中的親情內涵。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。