3星座8月下旬迎「跳躍式發展」 雙子25日起飛、天蠍緊盯這一周

8月下旬是三大星座「鹹魚翻身」的最佳時機！隨著木星、火星、水星與金星陸續形成吉相，職場與財運將迎來轉機，《搜狐網》點名摩羯、天蠍、雙子座的朋友，有望獲得貴人提攜，在事業賽道實現「跳躍式發展」。

一向穩健務實的摩羯，長期以來的堅持終於要開花結果，過去覺得遙不可及的升遷或合作，如今都有機會落實，尤其在23日至29日之間，貴人將伸出援手，帶來意想不到的合作或升職契機，上司也將注意到摩羯座的能力，加薪升遷指日可待。

天蠍近期要睜大眼睛！8月最後一周，水星與金星的良好相位，將打開財富新局，那些曾擱置已久的計畫將重獲新生，無論是創業或投資，都可能迎來點石成金的契機，身邊更有貴人暗中助攻，幫忙串連重要人脈，而工作上的難題迎刃而解，還有機會拿到獎金或意外收入。

雙子座

靈活多變的雙子，8月25日後好運登場，月亮與木星形成佳相，為事業鋪設新舞台，雙子座的創意與才能將被充分展現，特別是在新媒體、銷售或溝通領域，將獲得貴人提攜，此期間不僅事業蒸蒸日上，還可能意外獲得一筆橫財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。