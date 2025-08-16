快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

追求穩定、安全感！「4星座」就喜歡內向含蓄的人

聯合新聞網／ 綜合報導
天蠍座、摩羯座、處女座和金牛座，這些星座的人對內向含蓄的個性有著與生俱來的偏愛。 圖／pakutaso
天蠍座、摩羯座、處女座和金牛座，這些星座的人對內向含蓄的個性有著與生俱來的偏愛。 圖／pakutaso

在星座的宇宙中，每個星座都有獨特的性格和情感偏好。「搜狐網」列出4個星座，分別是天蠍座、摩羯座、處女座和金牛座，這些星座的人對內向含蓄的個性有著與生俱來的偏愛。

天蠍座 

首先，天蠍座因其神秘和深沉的特質而著名。他們渴望與人進行深入的情感交流，對於那些內向含蓄的人，天蠍座感到特別的共鳴。這些人不張揚、不輕易表達的方式，與天蠍座的內斂和情感的深度相互契合，使他們能夠在情感層面上建立起強烈的聯繫。

摩羯座 

摩羯座則因其堅韌、務實的性格而深受讚賞。他們對目標的執著追求讓他們在面對困難時依然冷靜、耐心。內向含蓄的人通常具備這樣的穩重特質，因此摩羯座會對這樣的人產生好感。這種人能在逆境中沉穩思考，與摩羯座的理性、實事求是的精神不謀而合。

處女座

處女座以其對完美的追求和精益求精的工作態度聞名。他們在日常生活中注重細節，對每一件事都力求完美。內向含蓄的人往往能理解這種追求，並且尊重處女座對細節的執著。因此，處女座對這些人有著特殊的欣賞，他們看重這些人能夠理解並支持自己對高標準的堅持。

金牛座

最後，金牛座的穩重和踏實使他們在情感與物質上都追求穩定。他們看重安全感，並希望在情感上得到可靠的支持。內向含蓄的人通常能提供這種穩定感，因此金牛座對這類人充滿偏愛。這些人能夠在物質和情感上給予金牛座所需的支持，這也是金牛座欣賞他們的一大原因。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

內向 星座運勢

延伸閱讀

愛在心裡口難開！「3大星座」容易陷入暗戀 一個人掙扎卻無法向前

3星座下半年健康拉警報...獅子別過度運動、這星座「容易跌倒」

看似親切可愛…卻很難追的4星座女！這星座「忽冷忽熱」才是喜歡你

對未來超有想法！最愛規劃人生的星座TOP5

相關新聞

農曆7月鬼門開！命理師點名5生肖財運攀升：升官加薪、投資賺翻

2025年農曆七月遇上閏六月，因此「鬼門開」的時間為 8月22日晚上11點。對此，命理專家小孟老師指出，鬼月是財運轉折的關鍵時間，點名5大生肖在鬼門開後，財運急速上升，無論是在投資、職場還是創業方面，都有望迎來今年的財富高峰。

追求穩定、安全感！「4星座」就喜歡內向含蓄的人

在星座的宇宙中，每個星座都有獨特的性格和情感偏好。「搜狐網」列出4個星座，分別是天蠍座、摩羯座、處女座和金牛座，這些星座的人對內向含蓄的個性有著與生俱來的偏愛。

愛在心裡口難開！「3大星座」容易陷入暗戀 一個人掙扎卻無法向前

在愛情中，有些星座選擇了沉默的方式來表達他們的愛意，這不僅是內心深處的掙扎，也是一種無法言喻的痛苦。暗戀，對他們來說是一場心靈的戰爭，難以開口的情感往往深深烙印在心中，成為他們一生的回憶。「搜狐網」列出有三大星座正是如此，即使在感情中也不會輕易表露心聲，正因如此也常充滿遺憾。

每日星座運勢／摩羯花點時間研究在 投資規避風險

2025-08-16牡羊座短評：喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。【整體運】心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不

人生只有上班下班嗎？外公的「天堂巴士」帶你看見更多可能

外公在離開人世之前，意外將孫子傑克帶進了他的死後之旅。等著他們的不是天使或唱詩班，而是一輛屬於他的巴士。外公告訴傑克，每個人出生就有一輛自己的巴士，帶著自己走過這一生，前往你想去的任何地方。外公駕駛自己的巴士，帶著傑克全方位觀察人生。每個停靠站，都是人生會遇到的各種問題的隱喻。

興旺家運！農曆七月必拜「地基主」 記得要擺兩雙筷子

農曆七月也是俗稱的鬼月，命理師湯鎮瑋老師分享，農曆七月由陽轉陰，人的磁場和情緒都容易變動。想要興旺家運，農曆七月要記得拜地基主，無論透天、大樓公寓，只要有門牌號碼的地方，就能拜地基主。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。