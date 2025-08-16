農曆7月鬼門開！命理師點名5生肖財運攀升：升官加薪、投資賺翻
2025年農曆七月遇上閏六月，因此「鬼門開」的時間為 8月22日晚上11點。對此，命理專家小孟老師指出，鬼月是財運轉折的關鍵時間，點名5大生肖在鬼門開後，財運急速上升，無論是在投資、職場還是創業方面，都有望迎來今年的財富高峰。
第五名「生肖羊」：偏財運湧現
鬼門開之後，屬羊的人會有小偏財的狀況，若身邊有不錯的投資標的，無論是股票還基金，小孟老師建議可以進場佈局，有機會能收穫一筆意外之財。
第四名「生肖猴」：有望資金回籠
屬猴的人若過去在投資或資金調度上遇到阻礙，像是有套牢的基金或股票，在鬼門開之後都能有所回報，甚至連跟他人在財務或債務上的糾紛，也更容易獲得圓滿解決。
第三名「生肖雞」：加薪轉職黃金期
屬雞的人終於揚眉吐氣，職場運勢強勁，是積極爭取待遇提升的好時機。若過去常不斷地嘆息沒有加薪機會，在鬼門開之後可以跟主管提出要求，有望能獲得加薪的機會；若想轉換跑道，也有很大機會拿到比過去更優渥的待遇。
第二名「生肖龍」：智慧變現，旅遊轉運
屬龍的人憑藉自身聰慧與洞察力，能在鬼門開時抓住更多財富機會，特別適合安排一段旅行，不但能轉運，還能看到不錯的新興行業，帶來新的人脈與商機，對於想要創業的人來說，這段時間是啟動新計畫的絕佳時機。
第一名「生肖兔」：業績飆升，收入翻倍
屬兔的人若有業績壓力，在鬼門開之後會明顯感受到業績提升、財運攀升，還有機會獲得額外獎金、分紅，接到額外兼差或臨時收入，正是過往辛苦努力，換來的最佳結果。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
