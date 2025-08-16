快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

農曆7月鬼門開！命理師點名5生肖財運攀升：升官加薪、投資賺翻

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家小孟老師指出，鬼月是財運轉折的關鍵時間，點名5大生肖在鬼門開後，財運急速上升。示意圖／Ingimage
命理專家小孟老師指出，鬼月是財運轉折的關鍵時間，點名5大生肖在鬼門開後，財運急速上升。示意圖／Ingimage

2025年農曆七月遇上閏六月，因此「鬼門開」的時間為 8月22日晚上11點。對此，命理專家小孟老師指出，鬼月是財運轉折的關鍵時間，點名5大生肖在鬼門開後，財運急速上升，無論是在投資、職場還是創業方面，都有望迎來今年的財富高峰。

第五名「生肖羊」：偏財運湧現

鬼門開之後，屬羊的人會有小偏財的狀況，若身邊有不錯的投資標的，無論是股票還基金，小孟老師建議可以進場佈局，有機會能收穫一筆意外之財。

第四名「生肖猴」：有望資金回籠

屬猴的人若過去在投資或資金調度上遇到阻礙，像是有套牢的基金或股票，在鬼門開之後都能有所回報，甚至連跟他人在財務或債務上的糾紛，也更容易獲得圓滿解決。

第三名「生肖雞」：加薪轉職黃金期

屬雞的人終於揚眉吐氣，職場運勢強勁，是積極爭取待遇提升的好時機。若過去常不斷地嘆息沒有加薪機會，在鬼門開之後可以跟主管提出要求，有望能獲得加薪的機會；若想轉換跑道，也有很大機會拿到比過去更優渥的待遇。

第二名「生肖龍」：智慧變現，旅遊轉運

屬龍的人憑藉自身聰慧與洞察力，能在鬼門開時抓住更多財富機會，特別適合安排一段旅行，不但能轉運，還能看到不錯的新興行業，帶來新的人脈與商機，對於想要創業的人來說，這段時間是啟動新計畫的絕佳時機。

第一名「生肖兔」：業績飆升，收入翻倍

屬兔的人若有業績壓力，在鬼門開之後會明顯感受到業績提升、財運攀升，還有機會獲得額外獎金、分紅，接到額外兼差或臨時收入，正是過往辛苦努力，換來的最佳結果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財富 生肖 運勢 鬼門開 偏財運

延伸閱讀

整理包／8月22日鬼門開！買房有訣竅、普度別求財 盤點農曆7月習俗禁忌

愛上你智商歸零！12星座蠢事連發...水瓶變小學生、牡羊「告白像恐嚇」

興旺家運！農曆七月必拜「地基主」 記得要擺兩雙筷子

愛在心裡口難開！「3大星座」容易陷入暗戀 一個人掙扎卻無法向前

相關新聞

農曆7月鬼門開！命理師點名5生肖財運攀升：升官加薪、投資賺翻

2025年農曆七月遇上閏六月，因此「鬼門開」的時間為 8月22日晚上11點。對此，命理專家小孟老師指出，鬼月是財運轉折的關鍵時間，點名5大生肖在鬼門開後，財運急速上升，無論是在投資、職場還是創業方面，都有望迎來今年的財富高峰。

追求穩定、安全感！「4星座」就喜歡內向含蓄的人

在星座的宇宙中，每個星座都有獨特的性格和情感偏好。「搜狐網」列出4個星座，分別是天蠍座、摩羯座、處女座和金牛座，這些星座的人對內向含蓄的個性有著與生俱來的偏愛。

愛在心裡口難開！「3大星座」容易陷入暗戀 一個人掙扎卻無法向前

在愛情中，有些星座選擇了沉默的方式來表達他們的愛意，這不僅是內心深處的掙扎，也是一種無法言喻的痛苦。暗戀，對他們來說是一場心靈的戰爭，難以開口的情感往往深深烙印在心中，成為他們一生的回憶。「搜狐網」列出有三大星座正是如此，即使在感情中也不會輕易表露心聲，正因如此也常充滿遺憾。

每日星座運勢／摩羯花點時間研究在 投資規避風險

2025-08-16牡羊座短評：喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。【整體運】心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不

人生只有上班下班嗎？外公的「天堂巴士」帶你看見更多可能

外公在離開人世之前，意外將孫子傑克帶進了他的死後之旅。等著他們的不是天使或唱詩班，而是一輛屬於他的巴士。外公告訴傑克，每個人出生就有一輛自己的巴士，帶著自己走過這一生，前往你想去的任何地方。外公駕駛自己的巴士，帶著傑克全方位觀察人生。每個停靠站，都是人生會遇到的各種問題的隱喻。

興旺家運！農曆七月必拜「地基主」 記得要擺兩雙筷子

農曆七月也是俗稱的鬼月，命理師湯鎮瑋老師分享，農曆七月由陽轉陰，人的磁場和情緒都容易變動。想要興旺家運，農曆七月要記得拜地基主，無論透天、大樓公寓，只要有門牌號碼的地方，就能拜地基主。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。