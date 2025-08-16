快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

愛在心裡口難開！「3大星座」容易陷入暗戀 一個人掙扎卻無法向前

聯合新聞網／ 綜合報導
有三大星座即使在感情中也不會輕易表露心聲，正因如此也常充滿遺憾。圖／pakutaso
有三大星座即使在感情中也不會輕易表露心聲，正因如此也常充滿遺憾。圖／pakutaso

在愛情中，有些星座選擇了沉默的方式來表達他們的愛意，這不僅是內心深處的掙扎，也是一種無法言喻的痛苦。暗戀，對他們來說是一場心靈的戰爭，難以開口的情感往往深深烙印在心中，成為他們一生的回憶。「搜狐網」列出有三大星座正是如此，即使在感情中也不會輕易表露心聲，正因如此也常充滿遺憾。

金牛座

金牛座通常給人一種沉穩的印象，他們在人前少言寡語，即使在感情中也不會輕易表露心聲。這種星座將暗戀視為他們愛情的表達方式，深藏心底，並以書信或其他方式表達未曾言出口的情感。即使金牛座被他人愛著，他們也常常是被動的，缺乏安全感讓他們難以輕易將自己的心交給他人。要讓金牛座愛上自己，需要時間與耐心，甚至可能需要不斷的堅持，最終他們會願意接受，並深深地愛上對方。

摩羯座

摩羯座，作為十二星座中的「王者」，擁有眾多優點，如理想、抱負、堅韌與冷靜。然而，摩羯座在感情中卻顯得格外被動。他們不習慣表達內心的情感，暗戀成為他們愛情的唯一方式。他們對愛情的渴望常常深藏心底，卻不願主動去表白。這讓他們在感情上經常處於遺憾的境地，儘管他們內心充滿愛意，卻總是無法鼓起勇氣去表達，最終只能接受無疾而終的結局。摩羯座的暗戀往往充滿了遺憾，等待著某個合適的時機，期待能夠與那個人走到一起。

巨蟹座

對於巨蟹座來說，雖然他們因為對他人的溫柔而經常被誤解為無底線地對異性好，但事實上，巨蟹座對愛情有著極為保守的態度。儘管他們不會輕易拒絕他人，也不忍心傷害任何人，但對於表達愛意卻總是猶豫不決。巨蟹座通常會默默地品味著自己對某人的愛，卻不願開口說出那個最簡單的「我喜歡你」。他們不像金牛與摩羯那樣緩慢，而是比較容易投入感情，並且在感情中表現得更加真誠與熱烈。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

摩羯座 金牛座 巨蟹座 星座運勢

延伸閱讀

3星座下半年健康拉警報...獅子別過度運動、這星座「容易跌倒」

好運來了！3星座下半年鹹魚翻身...雙子荷包滿滿、他迎「黃金十年」

對未來超有想法！最愛規劃人生的星座TOP5

3星座朋友圈極簡！天蠍高冷神秘、摩羯不愛社交、他外表熱情「其實懶理人」

相關新聞

農曆7月鬼門開！命理師點名5生肖財運攀升：升官加薪、投資賺翻

2025年農曆七月遇上閏六月，因此「鬼門開」的時間為 8月22日晚上11點。對此，命理專家小孟老師指出，鬼月是財運轉折的關鍵時間，點名5大生肖在鬼門開後，財運急速上升，無論是在投資、職場還是創業方面，都有望迎來今年的財富高峰。

追求穩定、安全感！「4星座」就喜歡內向含蓄的人

在星座的宇宙中，每個星座都有獨特的性格和情感偏好。「搜狐網」列出4個星座，分別是天蠍座、摩羯座、處女座和金牛座，這些星座的人對內向含蓄的個性有著與生俱來的偏愛。

愛在心裡口難開！「3大星座」容易陷入暗戀 一個人掙扎卻無法向前

在愛情中，有些星座選擇了沉默的方式來表達他們的愛意，這不僅是內心深處的掙扎，也是一種無法言喻的痛苦。暗戀，對他們來說是一場心靈的戰爭，難以開口的情感往往深深烙印在心中，成為他們一生的回憶。「搜狐網」列出有三大星座正是如此，即使在感情中也不會輕易表露心聲，正因如此也常充滿遺憾。

每日星座運勢／摩羯花點時間研究在 投資規避風險

2025-08-16牡羊座短評：喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。【整體運】心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不

人生只有上班下班嗎？外公的「天堂巴士」帶你看見更多可能

外公在離開人世之前，意外將孫子傑克帶進了他的死後之旅。等著他們的不是天使或唱詩班，而是一輛屬於他的巴士。外公告訴傑克，每個人出生就有一輛自己的巴士，帶著自己走過這一生，前往你想去的任何地方。外公駕駛自己的巴士，帶著傑克全方位觀察人生。每個停靠站，都是人生會遇到的各種問題的隱喻。

興旺家運！農曆七月必拜「地基主」 記得要擺兩雙筷子

農曆七月也是俗稱的鬼月，命理師湯鎮瑋老師分享，農曆七月由陽轉陰，人的磁場和情緒都容易變動。想要興旺家運，農曆七月要記得拜地基主，無論透天、大樓公寓，只要有門牌號碼的地方，就能拜地基主。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。