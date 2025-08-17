昭君出塞非第一人！漢朝「細君公主」比她早70年遠嫁烏孫和親

2005年，在新疆昭蘇縣夏塔鄉境內發現一座墓葬，這個墓葬位於夏特大峽谷谷口，距夏塔古城約7、8公里，墓高近10公尺，底徑40公尺，是烏孫草原中規模最大的古墓之一。考古專家根據墓的朝向以及歷史記載，初步斷定為細君公主墓葬。

公主之父 原是漢武帝侄兒

細君公主，原名劉細君，人稱江都公主，是漢朝的宗室子弟。細君的父親劉建是江都王劉非的兒子，劉非是漢武帝劉徹同父異母的哥哥。細君公主肩負起和親重任，遠嫁到風俗不同、文化相對落後的烏孫，為中原和西域的和平相處，做出極大的貢獻。而且，細君公主和親烏孫，要比西元前33年出塞的昭君早七十多年，比641年入藏的文成公主早七百四十多年。細君公主可說是出塞和親的先驅，有人也稱她是「漢朝歷史上第一位和親公主」。然而，這位偉大的公主，在歷史上卻很少被提及，令人唏噓。

漢代邊患嚴重，以北方的匈奴最具威脅。漢初實行與匈奴和親的外交政策，但匈奴屢次背約，戰事依然不斷。漢武帝繼位後，決意用武，雙方征戰連年，互有殺傷，漢朝損失也很大。此時期烏孫日益強大起來，成為西域諸國中的頭等強國，儼然與漢、匈奴成鼎立之局。

張騫提議 嫁公主結盟

張騫根據他出使西域的考察結果，審時度勢，及時向武帝提出「結交烏孫」、「令東居故地，妻以公主，與為兄弟，以制匈奴」的建議，並得到漢武帝的重視和採納。

元封六年（西元前105年），劉細君就是在這樣的背景下，肩負著祖國同胞的莊嚴使命，踏上遠嫁烏孫的途程。細君公主下嫁的是烏孫國王昆莫獵驕靡，漢武帝想以此和烏孫結為兄弟之邦，共制匈奴。《漢書．西域傳》記載，細君公主出嫁時，漢武帝「賜乘輿服御物，為備官屬侍御數百人，贈送其盛」。細君公主到達烏孫後，獵驕靡封她為右夫人，隨從工匠為她建造了宮室，而漢朝每隔一年就會派使者來探視。

然而，孤身一人，嫁到遠在萬里之外的國度，有著語言、文化、風俗以及生活習慣等方面的差異，這使得細君公主的生活過得十分苦悶，她曾不無傷感的寫道：

吾家嫁我兮天一方，遠托異國兮烏孫王。 穹廬為室兮氈為牆，以肉為食兮酪為漿。 居常土思兮心內傷，願為黃鵠兮歸故鄉。

從這首叫《悲愁歌》的詩篇，足以想見細君公主的苦悶與鄉愁了。

匈奴也嫁女 她機智化解外交危機

不但如此，不久後細君公主在烏孫的地位，就發生極為微妙的變化。因為，細君到烏孫不久，匈奴也派遣宗室女至烏孫，為昆莫左夫人，企圖瓦解漢烏聯盟。細君公主當然知道自己遠嫁烏孫的真正目的，更清楚匈奴也派遣公主嫁到烏孫的政治意圖，於是，她在面對著十分微妙、一觸即發的境況時，處變不驚、從容應對，「歲時一再與昆莫會，置酒飲食，以幣帛賜王左右貴人」，憑藉她的機敏、練達和真誠，逐步贏得昆莫的信賴和臣民的尊敬，使匈奴的陰謀未能得逞。

圖為新疆昭蘇縣拍攝的夏塔景區風光，現為熱門觀光風景區，細君公主墓就在此處。新華社

細君公主很得烏孫王獵驕靡的寵愛，然而獵驕靡此時已是風燭之年、不久於人世了。為了細君江都公主將來的地位，他有意將細君公主嫁給自己的孫子軍須靡。這樣的想法在中原來說，當然是禽獸不如的亂倫行為，但在當時的烏孫來說，卻是一種風俗習慣。然而，細君公主無論如何都無法接受這種風俗習慣，於是她上書給漢武帝，希望能允許她回中原，避免嫁給丈夫的孫子這種醜事發生。但漢武帝回信說：「現在正要對匈奴用兵，不能失去烏孫這個實力雄厚的盟友，妳應該以大局為重，遵從當地的風俗。」無奈之下，細君只好忍辱含悲的嫁給軍須靡。獵驕靡為孫子主持婚禮後不久就去世了，而他的兒子早已先他而去，因此，孫子軍須靡繼承了烏孫王位。後來，細君公主為軍須靡生下一個女兒，由於身體羸弱，心中悲苦，再加上產後失調，與軍須靡成婚一年後，細君公主即病死在烏孫。可憐一代公主就這樣香消玉殞於離家國有萬里之遙的他鄉。

先嫁爺再嫁孫 烏孫生活18年

細君公主在烏孫生活了18年，坐主後宮，先後襄佐兩朝，通權達變而不失禮法，風儀所向，舉國欽服。細君死後，漢朝又以楚王劉戊的孫女劉解憂遣嫁軍須靡，繼續保持兩國的聯盟。西元前72年，匈奴惱怒烏孫親漢，出兵攻襲。烏孫遣使向漢朝求援，漢發兵十五萬騎，分五路進擊匈奴。烏孫昆莫親率5萬騎從西方攻擊，成合擊之勢，匈奴受重創，勢力轉衰，自此漢朝北方獲得和平與安寧。作為漢烏聯盟的奠基人，細君公主對於漢烏之間和平友好相處的貢獻，可與日月爭輝，應該永遠被後世子孫所銘記。

唐朝詩人戎昱曾作過一首《詠史》：

漢家青史上，計拙是和親。 社稷依明主，安危托婦人。 豈能將玉貌，便擬靜胡塵。 地下千年骨，誰為輔佐臣。

《消失的古國：考古學家如何發掘歷史上存在、但地理上消失的36個國家》。圖／大是文化提供

是呀，「計拙是和親」，漢武帝這個以英明神武自詡的皇室，將一國之大事託付在一個小小的女子身上，這似乎也使人不免有所非議。另外，據說細君公主的父親因謀反而被誅，全家除了年僅五歲的細君外，都遭到殺戮。而後細君就被漢武帝以「罪臣之女」的身分養在宮中，後來又令其遠嫁烏孫。而且，本來漢家皇帝在和少數民族政權和親時，都是令地位低下的宮女冒充金枝玉葉的公主去和親的，而細君這個具有皇室血統的人，受命遠嫁烏孫，不知是不是因為她的父親曾經謀反過。如果真是如此，漢武帝這個威名赫赫的皇帝，身上就又多了個汙點。

值得一提的是，在烏孫考古文化中，烏孫古墓葬的圓丘形封土塚和豎穴木槨墓室的特徵，與中原地區戰國至漢朝的墓葬形式大致相同。烏孫墓葬封丘有大、中、小三種，這種埋葬制度不僅反映烏孫社會的階級分化，同時也揭示漢文化對烏孫社會的影響。

