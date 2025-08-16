大遼稱霸中國北方200年！俄語、希臘語至今還稱中國「契丹」

中國在英語中的名稱為「China」，來源於中國的瓷器名稱，然而卻有很多其他的外國語言並不這樣稱呼中國。在俄語、希臘語，以及中古英語中，整個中國均被稱為「契丹」。如現在在俄語中，中國的發音是「Kitay」。

那麼，為何中國的稱呼在不同的國度、不同的時期會呈現出這樣的差異呢？「Kitay」、「Cathay」這兩個詞又是源自哪裡，代表著什麼意思？

其實，俄語中對中國的稱呼來源於契丹。「Kitay」就是契丹的音譯。「契丹」在古代還被翻譯成「Kita1a」或「Cathala」、「Cathay」，是遼朝建立者的族名。法國人雷納．格魯塞在《草原帝國》中說：「契丹（漢名），阿拉伯－波斯語（Khitai），蒙古語（Kital）。」《劍橋中國遼西夏金元史》：「契丹在整個歐亞大陸成為中國代稱。在俄羅斯和整個斯拉夫語世界中，至今還用這個稱呼來稱中國。」現在俄羅斯等眾多國家稱呼中國直譯過來是「契丹」，俄國人到目前為止仍然稱中國為「Kitay」，稱中國人為「Kitanyes」。在穆斯林文獻中常把北中國稱為「Khita」、「Khata」，這都是從契丹演變而來的。既然契丹是一個消失了的少數民族，為什麼會用它來代表整個中華民族呢？

契丹原意為鑌鐵，它作為民族稱號，象徵契丹人頑強的意志和堅不可摧的民族精神。歷史文獻最早記載契丹族，開始於389年，柔然部戰敗於鮮卑拓跋氏的北魏。其中北柔然退到外興安嶺一帶，成為蒙古人的祖先室韋。而南柔然避居今內蒙古的西拉木倫河以南、老哈河以北地區，以聚族分部的組織形式，過著游牧和漁獵的氏族社會生活。此時8個部落的名稱分別為悉萬丹、何大何、伏弗郁、羽陵、匹吉、黎、土六於、日連。在戰事動盪的歲月中，各部走向聯合，形成契丹民族，先後經過大賀氏和遙輦氏兩個部落聯盟時代，後建立遼朝。 《消失的古國：考古學家如何發掘歷史上存在、但地理上消失的36個國家》。圖／大是文化提供

916年，契丹國建立，947年改國號為大遼。遼自太宗耶律阿保機至九世帝耶律延禧，歷時219年。耶律阿保機在位期間，任用漢人韓延徽等改革習俗、建立城郭、創制契丹文字、發展農商，年號也仿中原，並任用大量漢人官吏管理國家。遼在政治、經濟、科技、文化諸多方面多有建樹。遼文化即以根植本土的游牧文化為主體，吸收中原文化，構成自己的契丹文化。契丹王朝在中國北部持續存在了兩百多年，與西夏和宋朝形成對峙的格局。在此期間，中國中原地區通往西方的絲綢之路被阻斷（當然，民間意義上的絲綢之路從未中斷），以致歐亞大陸中西部國家，誤以為整個中國都在契丹的統治之下。

契丹不僅在對外聯繫上發揮著重要的作用，它本身的經濟、文化、宗教等方面由於受到中原文明的影響，也十分發達，它還把自身的文化等向外傳輸，影響著外界對中國的印象。外國甚至認為契丹就代表著整個中華民族，於是，契丹成了全中國的代稱，時至今日。

後來，雖然契丹衰落了，繁盛的文明也隨著消失，但是那些歐洲國家仍然沒有改變這種以契丹國名、族名稱呼中國的習慣，這種習慣在這些國家中一直延續到今天。儘管它的原意已經被人們遺忘，但從這個詞彙中，我們仍然可以看出契丹繁盛時是何等景象。

(本文摘錄自《消失的古國：考古學家如何發掘歷史上存在、但地理上消失的36個國家》，大是文化出版，未經同意禁止轉載。)