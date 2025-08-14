7題小測驗檢視你是「蠟燭型人格」嗎？ 「放過自己」5個小建議必看

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
你是自我要求很高的人嗎？或是常常覺得心累、什麼事情都找上你？

蠟燭型人格」顧名思義，就是燃燒自己、照亮別人，這種犧牲自我、總是把別人擺在自己前面的性格特質，雖然會被發 #好人牌 ，但是相當內耗，對心理層面並不健康。

快來做7題小測驗，檢視你的蠟燭型人格評分，還有關於「放過自己」的5個小建議中肯必看！

●什麼是「蠟燭型人格」？

又稱「長女症候群」，常見於家庭中被期待扮演「好孩子」角色，通常自我要求很高，外在表現優秀且認真負責，習慣照顧身邊的人，甚至願意犧牲自己來幫助他人，就像燭光燃燒自己照亮別人一樣。但若長期忽略自我照顧，容易造成身心健康問題。

●「蠟燭型人格」主要特徵：

高度自我要求，常覺得自己做得還不夠好。

外表看起來優秀但內心容易自我挑剔、不滿意。

容易懷疑別人的稱讚，覺得是客套話或暗藏批評。

習慣扛起責任、照顧他人，常會忽略自身需求。

●「蠟燭型人格」7題小測驗

1. 朋友半夜傳訊給你說「我好難過」時，你會怎麼做？

A. 立刻回覆並安慰（3分）

B. 先看看自己狀態，OK才回（2分）

C. 隔天再回（1分）

2. 公司臨時要人加班幫忙，你會怎麼做？

A. 馬上答應（3分）

B. 看自己手邊工作狀況（2分）

C. 拒絕（1分）

3. 聚會氣氛冷到不行，你會怎麼做？

A. 主動找話題救場（3分）

B. 等別人先開話（2分）

C. 默默滑手機（1分）

4. 別人說「你人真好」，你的感覺是？

A. 超開心，覺得值得（3分）

B. 還好，但覺得是一種肯定（2分）

C. 有點尷尬（1分）

5. 你願意為朋友改變原本的計畫嗎？

A. 幾乎都願意（3分）

B. 視情況而定（2分）

C. 很少（1分）

6. 幫助別人後，你常常會有什麼感覺？

A. 雖然累但心裡很滿足（3分）

B. 還好，算是互相（2分）

C. 覺得有點後悔（1分）

7. 當別人請你幫忙，但你真的很忙時，你會怎麼做？

A. 還是硬擠時間（3分）

B. 延後或部分幫忙（2分）

C. 拒絕（1分）

●計分方式：

19～21 分：超級蠟燭型人格

你是大家的暖光，永遠把別人放第一位，但要小心過度消耗。

14～18 分：平衡型蠟燭

既懂得照顧別人，也能保護自己，付出與自我照顧兼顧。

7～13分：獨立型人格

更重視自身需求，雖然少了些「燃燒自己」，但能量分配健康。

●蠟燭型人格「放過自己」的5個小建議

1. 先問自己「我現在有餘力嗎？」再答應

在幫助別人前，先評估自己的時間、精力與情緒狀態。記得提醒自己：「我不必每次都馬上答應，延遲回覆也是選擇。」

2. 保留「專屬自己的時間」

每天至少保留30分鐘做純粹讓自己快樂的事，不被任何人打擾，例如看書、追劇、聽音樂、做瑜珈、發呆都可以。

3. 設立界線，學會說「不」

勇敢拒絕一些非必要的請求或過多負擔，不用為拒絕而過度解釋，「我現在不方便」已經足夠。拒絕並不等於不善良，而是保護自己的界線。

4. 練習自我肯定與鼓勵

每天給自己溫暖的肯定，例如「我值得被愛」、「我已經做得很好」。不必獨自承擔所有，找朋友、家人或專業人士傾訴壓力與感受。

5. 把精力投資在值得的人和事

你的時間與能量有限，優先給真正珍惜、尊重你的人，不是所有「需要幫忙」的情境你都必須出場。接納自己的能力有限和犯錯，放過過度追求完美的壓力，更要允許自己有情緒波動和調整空間。

