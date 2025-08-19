快訊

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

「六人行」馬修派瑞過世2年！暴斃前狂買51瓶K他命 兇手終認罪

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師發布影片，分享鬼月時一定要做的事情，最重要的是要「積陰德」。圖／AI生成
命理專家湯鎮瑋老師發布影片，分享鬼月時一定要做的事情，最重要的是要「積陰德」。圖／AI生成

農曆七月，俗稱鬼月，為農曆一年的第七個月份，是秋季最炎熱的時候。命理專家湯鎮瑋老師發布影片，分享鬼月時一定要做的事情，最重要的是要「積陰德」，把陰德積滿了，人生也會跟著圓滿。

命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，表示「補陰庫」就是類似積陰德的概念，一年當中最好補陰庫的時間點就是農曆七月，也就是地支進入申月的時候，此時節氣由陽轉陰，是補陰庫的重要時機，尤其2025有兩個月可以做，一個是閏月，一個就是農曆七月。

湯鎮瑋透露，如果覺得運勢不好、有無名病痛的話，可能跟冤親債主有關，建議大家可以去祝福他們，讓你的冤親債主與不好的緣分分隔，以此達到和解。

此外也可能有人造了一些業，有所謂的「無緣子女」，意思就是可能因工作或其他因素拿掉小孩，不一定是流產，主動拿掉的也算無緣子女，無形之中就會種下業的種子，這種一定要「迴向」，祝福你的無緣子女走向更好的地方。

湯鎮瑋也提到了歷代祖先，他們會影響到子孫的發展和整個家族的走向，或是整體的健康，男女嫁不好也跟祖先有關，建議兩邊家庭，無論是爸爸還是媽媽的家族，都要一起做迴向。

「地基主」是什麼呢？湯鎮瑋老師解釋，這是積陰德很好的方式，對於闔家平安、土地的平安很重要，如果沒有每一年拜地基主，超渡一年一次一定要做一次，才能圓滿地迴向祂。

湯鎮瑋提醒，還要特別祝福往生親人，只要祂們圓滿了，靈體也好，就算投胎了，你的祝福也會存在在他那一世，加深祂們在來世時的運氣，這叫做生生不息的祝福。

另外也要留意寵物，有時候毛小孩比家人還親，有時候寵物走了會很傷心，所以你可以迴向給你愛的毛小孩，可以祝福祂們，幫他們報名，把陰德積的圓滿了，你的財庫、人生都會跟著圓滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 祖先 子女 毛小孩

延伸閱讀

823鬼門開！這些人容易卡到陰...2生肖別上山下海、2星座不要鐵齒

農曆七月鬼門將開！命理師分享5大鬼月禁忌...當心照片「多出一隻手」

處暑撞鬼門開！好兄弟關太久更凶？命理師喊「這生肖」遠離水邊

8月22日深夜11時鬼門開...購屋裝修搬家有民俗訣竅不可不知

相關新聞

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

農曆七月，俗稱鬼月，為農曆一年的第七個月份，是秋季最炎熱的時候。命理專家湯鎮瑋老師發布影片，分享鬼月時一定要做的事情，最重要的是要「積陰德」，把陰德積滿了，人生也會跟著圓滿。

每日星座運勢／處女單身多向外活動 姻緣際遇不錯

2025-08-19牡羊座短評：站得越高，不見得飛得越高。【整體運】切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己

天生好脾氣！最溫和的「3大生肖」 鼠不愛惹麻煩、兔懂得忍讓

人與人之間相處時，多多少少都會有些摩擦，都會有些不愉快，但當面對這種情況時，有幾個生肖就特別的能忍讓，讓人感到脾氣好到不行，一起來看看是哪幾個生肖。

唐綺陽星座運勢週報：金牛運勢低落、水瓶要積極、處女工作超載

日水在獅子，且太陽衝刺中，眾人情緒激昂，想要積極溝通來自我表達。週六太陽進處女，重視執行力和工作職場，講究細節和健康。天王星停滯加上木天45度相位，有機會帶來局勢的翻轉，名人與社會事件可能產生顛覆。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「1職業」運勢旺盛：財源流入財庫

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要秉持認真負責的態度，就能領到一筆額外獎金，有人則是用熱情親切的態度，就能讓業績扶搖直上，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

8月22日鬼門開！12大民俗禁忌懶人包 別鐵齒嘗試恐損運勢

農曆鬼月將至，今年鬼門開是在8月22日深夜11時，一直到今年9月21日才結束，命理師楊登嵙說，一般民俗月按照傳統習俗，心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。