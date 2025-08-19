農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

農曆七月，俗稱鬼月，為農曆一年的第七個月份，是秋季最炎熱的時候。命理專家湯鎮瑋老師發布影片，分享鬼月時一定要做的事情，最重要的是要「積陰德」，把陰德積滿了，人生也會跟著圓滿。

命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，表示「補陰庫」就是類似積陰德的概念，一年當中最好補陰庫的時間點就是農曆七月，也就是地支進入申月的時候，此時節氣由陽轉陰，是補陰庫的重要時機，尤其2025有兩個月可以做，一個是閏月，一個就是農曆七月。

湯鎮瑋透露，如果覺得運勢不好、有無名病痛的話，可能跟冤親債主有關，建議大家可以去祝福他們，讓你的冤親債主與不好的緣分分隔，以此達到和解。

此外也可能有人造了一些業，有所謂的「無緣子女」，意思就是可能因工作或其他因素拿掉小孩，不一定是流產，主動拿掉的也算無緣子女，無形之中就會種下業的種子，這種一定要「迴向」，祝福你的無緣子女走向更好的地方。

湯鎮瑋也提到了歷代祖先，他們會影響到子孫的發展和整個家族的走向，或是整體的健康，男女嫁不好也跟祖先有關，建議兩邊家庭，無論是爸爸還是媽媽的家族，都要一起做迴向。

「地基主」是什麼呢？湯鎮瑋老師解釋，這是積陰德很好的方式，對於闔家平安、土地的平安很重要，如果沒有每一年拜地基主，超渡一年一次一定要做一次，才能圓滿地迴向祂。

湯鎮瑋提醒，還要特別祝福往生親人，只要祂們圓滿了，靈體也好，就算投胎了，你的祝福也會存在在他那一世，加深祂們在來世時的運氣，這叫做生生不息的祝福。

另外也要留意寵物，有時候毛小孩比家人還親，有時候寵物走了會很傷心，所以你可以迴向給你愛的毛小孩，可以祝福祂們，幫他們報名，把陰德積的圓滿了，你的財庫、人生都會跟著圓滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。