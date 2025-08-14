整理包／8月22日鬼門開！買房有訣竅、普度別求財 盤點農曆7月習俗禁忌

今年8月22日晚間11時是農曆7月鬼門開的日子，中元普度是9月6日，而鬼門關則是在9月21日。傳統文化認為中元節是下半年陰陽態勢、氣運起伏的重要節點。在民俗月期間有許多傳統禁忌，民眾進行中元普度時也要留意相關習俗規範，若是在農曆7月恰好有購屋、裝潢、搬家需求，專家也提供了可以讓人更心安的化解方法。

文章目錄 生活禁忌

購屋裝修禁忌

普度祭祀習俗

鬼月由於民間禁忌多，像是避免戲水、夜間晾衣，但民俗專家也說現代人上班上課，洗衣晾衣服一定是晚上，這種觀念是在以前農業社會，都在戶外曬衣場晾衣，白衣飄飄怕嚇到人。雖然許多禁忌現在已不合時宜，但像是夜晚不能吹口哨、別把筷子插在碗等，更像是基本禮儀，就算不是鬼月也應避免，雖然現在生活型態不同，還是可以留意一些相關禁忌。

不要掛燈籠：

在普度前各廟的廟庭會豎起一支尾帶竹葉頭帶根的竹竿，上面懸掛著圓形的燈籠，燈上寫著「慶讚中元」的字樣，稱為「豎燈篙」，會在普度當天點上燈火，方便指引那些回到陽間度假的孤魂野鬼，前來聚集休憩，並且享用人們準備的豐盛祭品。農曆7月若在門口或陽台張掛燈籠，好兄弟會以為這燈籠是通知他們前往，尤其是白色燈籠更忌諱。

不要掛風鈴：

農曆7月若在門口、陽台或門窗張掛風鈴，震動時會發出聲音，好兄弟會以為這風鈴是通知祂們前往，尤其是銅鈴更忌諱。

避免住家陰暗：

有些人為了省電，不管是白天或晚上經常把燈關到最小程度，若對外的窗戶又少，導致房子裡過於陰暗，造就好兄弟喜愛的陰暗環境。也容易被認為裡面沒人，進而吸引宵小的注意。

避免環境潮濕：

居家門窗都緊閉，久而久之住家內部就容易潮濕，甚至空氣不流通，屋子裡就會有霉味，加上不開燈的關係，這樣的環境是好兄弟的最愛，人容易產生負面思考也招來疾病。白天打開窗戶，盡量讓陽光進入室內，以收納陽氣，驅除陰氣。

留意拱門拱窗：

拱門拱窗的造型好像墓碑，會招來陰氣，宜將上方彎拱造型裝修遮蔽。

樹木不宜太多茂密：

庭院或陽台樹木太多，樹葉茂密到遮天蔽日，會讓好兄弟喜歡來這裡休憩，宜在農曆7月前修枝剪葉，若7月已經來到，要用紅布條將樹幹圍繞一圈，轉陰為陽。

晚上睡覺鞋頭不宜對床：

睡覺時宜將鞋頭背床，讓好兄弟無法穿你的鞋。

人偶不宜太多：

家裡洋娃娃、人偶、神像不宜太多，怕被好兄弟入侵，要用紅紙剪成十元銅板大小，將其貼在人偶的底座或腳下，讓好兄弟無法入侵。

基隆老大公廟每年農曆7月1日「開龕門」，開啟廟內龕門象徵中元祭正式揭開序幕。圖／聯合報系資料照片

傳統上民俗月不適宜買房、入厝、裝修，但也有民眾認為因為可能有機會撿便宜，不過鬼月買房真的比較好議價？房地產業者統計近10年資料，每逢有鬼月的Q3，確實建物買賣移轉量都普遍都呈現萎縮，但資料也顯示，10年來全國Q3房價只有兩年出現下跌，且下跌幅度僅0.1%，其他8年房價都出現上漲。

不宜買房：

按照傳統習俗，一般民眾不會在民俗月購屋，不過現在也有很多民眾認為農曆7月有議價空間，反而刻意選在此時入手，命理專家表示若民眾有需求必須買房，可要留意一些民俗訣竅。

化解方法： 看屋注意：盡量中午1時前看房，避免晚上看房，因為白天陽氣較重；另外，進門前先敲門或按電鈴：如同入住飯店時先敲門，表示對無形力量的尊重；再來，攜帶趨吉避凶小物，例如：紅包、五帝錢、平安符、粗鹽、艾草、十字架等；其次進門後開窗、開燈、打開電風扇和空調，維持室內通風與全室明亮，驅散不好的氣息；最後，祭拜土地公，有些人會選擇在看屋或簽約前到當地的土地公廟祭拜，祈求保佑。 簽約注意：可延後簽約日期，若買賣雙方都同意，可以延後至民俗月結束；再者，擇農民曆上的吉日，參考宜「立券」、「交易」、「納財」的日子；最後，選在白天簽約，避免在晚上進行。 交屋注意：應選在白天交屋，避免晚上交屋；另外用大悲水淨宅：先至各大廟宇取大悲水，用三片樹葉沾大悲水，交屋當天灑在家中每個空間。

不宜動土、裝修：

農曆7月開工動土容易驚動好兄弟，最好等到農曆8月再開工動土，若在農曆7月前已經開工動土，則在7月可以繼續施工，沒有關係。

化解方法： 若在農曆6月已購買房子，可在農曆6月底左右的時候，找個適合「動工」的好日子跟時辰拜地基主，先拿圓鍬或鐵鎚將土地或房子的四個角落各敲三下，表示6月此時已經「動工」，就算7月繼續動工動土也沒有關係。若是農曆7月下訂金購買房子，民俗月期間可先請室內設計師諮詢規畫、丈量房子等前置作業，請工程公司和師傅來估價施工，諸如廚房、衛浴、窗簾、燈具等，到農曆8月找個好日子正式「動工」。 若在民俗月期間進行裝潢工程，在開工前先通風，習俗上會先將門窗打開通風約三天，並將所有燈光打開，以此告知好兄弟，這裡將會有人入住，讓好兄弟先行離開。工程若會在7月接近完成，房仲業者建議可請師傅安排將完工收尾往後延，完工後便可著手進行裝潢後細清和搬家。

不宜遷居：

民俗專家認為農曆7月時不宜入宅，居家幾樣小物品或小家電搬入新宅可以，大型物品、家具及家電，甚至是神明及祖龕則不宜，在農曆7月入宅，容易讓好兄弟趁機而入。

化解方法： 民俗月遷居，有幾個注意事項，最好找命理師擇吉日；另外選在白天搬家，避免晚上搬家；在入厝前若已經有床、沙發等大型家具遷入，則暫時不靠牆，待入厝時選擇吉時靠牆，象徵正式定位。 入厝當天除了將家具就定位外，一般也會進行入厝儀式，包含淨屋、入宅、祭拜神明等三道程序，也就是事先將房子打掃乾淨、打開通風，準備米、鹽、艾草、沉香、檀香等淨宅物品放在家中。入宅則是口袋放紅包、錢幣，手持吉祥物，再由屋主或長輩帶領家人進門；最後依照平常家中習慣，朝瓦斯爐方向祭祀地基主，或可到附近土地公廟祭拜，祈求新居入住平安。 入厝時也可先搬入米桶，米桶上貼上「滿字」紅紙，象徵財運福氣滿滿，在房子正中央擺設香爐或熱滾水，象徵「火光除障」；最後，邀請朋友參觀：特別是運勢高的朋友，以增添居家人氣與好運氣。

雖然一般傳統認為農曆7月不適合買房，但民俗專家表示只要留意一些民俗訣竅即可。圖／聯合報系資料照片

道教信仰認為二品赦罪地官清虛大帝每逢農曆7月15日即來人間校戒罪福，為人赦罪，所以中元節適合發慈悲心超度遊魂野鬼、施食做功德、也適合送錢給地獄服刑的祖先。專家建議在中元節別熬夜，各地民俗對中元祭祀作法也有差異，有些地方擺設「上、下」桌，上桌供奉神明，下桌普度好兄弟，有些地方只擺下桌，民眾應入境從眾隨俗，當地何日、何時祭祀及如何祭拜就跟著做，避免「堅持己見、與眾不同」兩態度。

宜午後祭拜：

由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普度祭拜好兄弟，宜從下午1點過後到傍晚下午5點之間祭拜。

宜在戶外拜：

普度拜拜要在戶外進行，不可在室內，以免讓好兄弟進到家裡。現在有許多住家及公司行號都在大樓裡，一定要在樓下門外拜拜，在自家陽台也不宜。

供品插柱香：

每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，以引導好兄弟前來享用。

整箱拆開來：

若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。

放清水毛巾：

祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。

供品選擇 ✘鳳梨：閩南話為「旺來」，旺旺來，怕不好的事一個接一個。 ✘芒果：警察、消防、醫護等機關普度，「芒」與「忙」同音，恐會因案子繁多而忙碌。 ✘香蕉：閩南話為「招」，怕招來好兄弟。 ✘香蕉+李子+梨子：閩南話諧音「招你來」，同時以這幾種水果祭祀，怕招來好兄弟。 ✘葡萄、荔枝、龍眼、香蕉：因為這些水果都是一整串，有壞事「一連串」的忌諱，將其剪開就沒有關係。 ✔柿子：事事順利。 ✔蘋果：平平安安。 ✔桃子：逃離厄運。 ✔柑橘：事事吉利。 ✔梨子：遠離厄運。

燒金順序：

先燒為普度公準備的普度金、大佰壽金、壽金、刈金、福金，再燒給好兄弟的刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。

沖煞要迴避：

當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普度拜拜，以免被好兄弟的磁場所干擾。

服裝要端莊：

祭拜時服裝宜端莊，勿只著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿鮮豔明亮的衣服，保持整潔，不要穿深色、暗色或是黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。

不可燃放鞭炮：

既然請好兄弟享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。

民俗專家提醒，中元普度時要留意祭祀的習俗和禁忌。圖／聯合報系資料照片

不可說姓名：

一般祭拜神明時要說出自己的姓名、住址，但祭拜好兄弟千萬不能說姓名，必要時叫綽號，這是避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。

不可亂說話：

在中元普度的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌，不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。千萬不能說到「留」、「不要走」、「再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤會是否有所期待。此外，若農曆7月有在家門前掛普度燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。

不可搶供品：

普度法會時法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，給好兄弟食用，供品若還沒落地切勿搶拿，否則就是跟好兄弟搶食，往往會給自己帶來衰運或病痛，必須等到供品落地後才可將撿起。

別胡亂求財：

農曆7月普度或祭拜時，別誤觸「求財」禁忌，民俗專家表示，農曆7月是好兄弟放暑假到塵世吃喝玩樂，接受民間善心布施普度供養，是陽人布施捨得的月分，不是補財庫的時機，選在此時補財位，就跟「請鬼拿藥單」沒兩樣，因此要懂得趨吉避凶，能夠化煞解厄保平安最重要。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

