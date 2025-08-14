3星座下半年健康拉警報...獅子別過度運動、這星座「容易跌倒」

無論歲數為何，都要特別留意身體的警訊，保持良好健康。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年健康拉警報的星座，提醒民眾要好好愛護自己身體，請參考太陽、上升星座。

TOP3 金牛座／注意呼吸系統 拒絕菸害

如果有抽菸，或是家族朋友有抽菸習慣的話，請跟他們講要拒絕菸害，因為下半年金牛座受到天王星影響，肺部和呼吸道可能出現問題，可能比較敏感，吸到有害空氣就會引發呼吸的問題，要多保養呼吸系統，建議多吃白木耳、雪梨等養生食物，對喉嚨有幫助。

TOP2 獅子座／注意心血管 適量運動

每一個人有不同的生理體質，如果要運動，也要適量去調整運動的能量，慢慢加強心肺功能，處在能夠負荷的狀態，千萬不要過激運動，否則可能昏倒或休克，更可能造成運動傷害。

TOP1 摩羯座／小心傷筋動骨 注意安全

要注意千萬不要跌倒，不只出外，在居家裡面也要特別小心，尤其在廚房、浴室，地上如果稍有濕滑，一不小心就會跌倒，下半年要特別注意骨頭方面的問題，很可能是疏忽造成的。

