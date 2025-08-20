馬上七夕…為何妳老愛上渣男？簡少年揭「吸渣女孩」6種面相

一年一度的七夕情人節即將到來，有人正忙著挑禮物，有人卻依舊在情海裡載浮載沉。你身邊是否也有那種「渣男體質收割機」的朋友，感情一次比一次慘烈？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》（時報出版）書中分享，吸渣並非全然運氣不佳，多數情況是自己不自覺釋放了「邀請訊號」，讓不適合的人主動靠近，而這些訊號往往藏在氣質、打扮與面相之中。

七夕前的警示：渣男不會無的放矢

簡少年觀察，吸渣與外在的第一印象息息相關。他回憶曾在節目中測試來賓是否容易遇渣，結果發現，艷麗、龐克風、帶點慵懶氣息的女性，渣男命中率極高；反之，清新乾淨、散發天真感的人幾乎與渣男絕緣。原因在於，渣男追求的是「好玩」，若你看起來嚴肅、難以曖昧，他們便會轉向其他目標。

妝容是一種無聲的邀請卡

打扮與吸渣體質之間的關係，也讓人意外。一位苦惱於總遇渣男的女性，頭髮、妝容、服裝全是五顏六色，給人一種仍在玩樂的印象。在調整為簡單、乾淨、單色系造型後，她很快遇到真愛並脫單。簡少年提醒，妝容傳遞的訊號往往比語言更快，七夕前若想邂逅穩定伴侶，先檢視自己的造型是否在告訴別人「我還不想安定」。

六個外貌細節，揭開吸渣體質的真相

在面相上，他歸納出六個容易招來渣男的特徵：

第一，眼睛圓且大，代表天真單純，容易引發保護慾。

第二，鼻樑高而窄，氣場偏弱，容易被想掌控對方的人鎖定。 《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》。圖/時報出版提供

第三，下巴尖窄，常在不知情下被捲入第三者糾葛。

第四，臥蠶或眼眶呈紫粉色，黑眼圈明顯，需留意健康並在妝容上適度修飾。

第五，黑眼珠小，性格大膽偏激，感情選擇易走極端。

第六，膚色蒼白、眼神無力，散發「需要保護」的訊號，不只渣男，甚至各類爛桃花都會接踵而至。

七夕小叮嚀

若你渴望在情人節遇到真心人，可以從三方面調整自己：保持不易被誤解的氣質，讓對方感受到你的真誠與穩定；避免過於花俏的打扮，以免吸引同樣愛玩的對象；適度修飾面相上的弱勢特徵，提升整體氣場。簡少年笑說，吸渣與否從來不是命定，七夕前若能先辨識並調整自己的訊號，就有機會把「爛桃花」篩掉，留給真愛一個靠近的位置。

(本文摘錄自《簡少年現代生活算命書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)