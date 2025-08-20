快訊

馬上七夕…為何妳老愛上渣男？簡少年揭「吸渣女孩」6種面相

時報出版／ 文‧簡少年
圖為情侶示意圖。圖／AI生成
一年一度的七夕情人節即將到來，有人正忙著挑禮物，有人卻依舊在情海裡載浮載沉。你身邊是否也有那種「渣男體質收割機」的朋友，感情一次比一次慘烈？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》（時報出版）書中分享，吸渣並非全然運氣不佳，多數情況是自己不自覺釋放了「邀請訊號」，讓不適合的人主動靠近，而這些訊號往往藏在氣質、打扮與面相之中。

七夕前的警示：渣男不會無的放矢

簡少年觀察，吸渣與外在的第一印象息息相關。他回憶曾在節目中測試來賓是否容易遇渣，結果發現，艷麗、龐克風、帶點慵懶氣息的女性，渣男命中率極高；反之，清新乾淨、散發天真感的人幾乎與渣男絕緣。原因在於，渣男追求的是「好玩」，若你看起來嚴肅、難以曖昧，他們便會轉向其他目標。

妝容是一種無聲的邀請卡

打扮與吸渣體質之間的關係，也讓人意外。一位苦惱於總遇渣男的女性，頭髮、妝容、服裝全是五顏六色，給人一種仍在玩樂的印象。在調整為簡單、乾淨、單色系造型後，她很快遇到真愛並脫單。簡少年提醒，妝容傳遞的訊號往往比語言更快，七夕前若想邂逅穩定伴侶，先檢視自己的造型是否在告訴別人「我還不想安定」。

六個外貌細節，揭開吸渣體質的真相

在面相上，他歸納出六個容易招來渣男的特徵：

第一，眼睛圓且大，代表天真單純，容易引發保護慾。

第二，鼻樑高而窄，氣場偏弱，容易被想掌控對方的人鎖定。

《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》。圖/時報出版提供
第三，下巴尖窄，常在不知情下被捲入第三者糾葛。

第四，臥蠶或眼眶呈紫粉色，黑眼圈明顯，需留意健康並在妝容上適度修飾。

第五，黑眼珠小，性格大膽偏激，感情選擇易走極端。

第六，膚色蒼白、眼神無力，散發「需要保護」的訊號，不只渣男，甚至各類爛桃花都會接踵而至。

七夕小叮嚀

若你渴望在情人節遇到真心人，可以從三方面調整自己：保持不易被誤解的氣質，讓對方感受到你的真誠與穩定；避免過於花俏的打扮，以免吸引同樣愛玩的對象；適度修飾面相上的弱勢特徵，提升整體氣場。簡少年笑說，吸渣與否從來不是命定，七夕前若能先辨識並調整自己的訊號，就有機會把「爛桃花」篩掉，留給真愛一個靠近的位置。

(本文摘錄自《簡少年現代生活算命書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

渣男 七夕 命理師 簡少年

團體中的人氣王！三大星座擅長「說好聽話」 天秤只拿第二名

迎鬼月卻逢處暑…陰氣揚 5種人當心防犯忌避禍

女生別錯過！四生肖天選好老公… 愛家愛妻愛賺錢「天塌下來他們頂」

最長壽三生肖「越老活得越好」！鼠樂觀、龍享受生活、這動物心態超年輕

相關新聞

精準預言726大罷免失敗！命理師再發聲：823空亡卦「更大力量在集結」

日前「神預言」726大罷免全失敗應驗，命理師高輔進近日又針對823大罷免做出預言，易經占卜出「空亡卦」，代表大罷免恐怕仍會失敗，他還警告恐有一股更大的「力量」正在集結。

馬上七夕…為何妳老愛上渣男？簡少年揭「吸渣女孩」6種面相

動不動不理人？「三星座」臭臉又冷漠…牡羊討厭被忽視、他只是怕受傷

你遇過這種人嗎？明明好像也沒發生什麼大事情，但對方忽然就變臉，說不理人就不理人，明顯保持距離。搜狐網點名有三個星座，動不動就不理人，但他們都出於各自不同的原因。

農曆七月12生肖禁忌一次看！蛇雞牛別太鐵齒、「三動物」少管閒事

鄰近農曆七月鬼門開，各個生肖有什麼需要注意的事呢？命理專家湯鎮瑋老師在YouTube分享「農曆七月，十二生肖勿犯禁忌要注意」影片，提醒民眾不要以身試險，避免招惹不必要的麻煩。

最長壽三生肖「越老活得越好」！鼠樂觀、龍享受生活、這動物心態超年輕

現代人越來越長壽，但活到老也想幸福到老。搜狐網分享有三個生肖最具有長壽特質，最能保持快樂心境，一生幸福安康少煩憂，快看看你上榜沒。

迎鬼月卻逢處暑…陰氣揚 5種人當心防犯忌避禍

8月23日是農曆7月初一，又逢節氣「處暑」，民俗專家廖大乙提醒，「雙春閏六月」已不是好年冬，迎鬼月又是暑氣消退時更要注意...

