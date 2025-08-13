六星連線能量爆發！四生肖事業大突破 屬牛有望拿下大單
塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，8月11日，水星、木星、金星、天王星、海王星與土星在晨空中排成一線，象徵智慧、機會、財富與穩定力量齊聚，這股「六星連線」能量，特別強化談判、合作、簽約與資源整合，對四大生肖來說，不僅是拓展人脈的最佳時刻，更有望簽下影響深遠的大額合作案，不論是商業夥伴、資本注入或長期合作，都可能迎來重大突破。
生肖牛
務實、誠信的形象在這段時間被放大，適合洽談穩定供應或長期合約，過去低調耕耘的成果會被合作方看見，甚至主動找上門，跨國公司、大型客戶的邀約將增多，且不排除一次簽下多年合約。建議談判時保留空間，爭取更有利的條件，並建立雙贏機制，確保合作長久且可持續擴張。
生肖蛇
思維敏捷、洞察力強，能迅速掌握合作方需求並提出方案，容易打動原本猶豫的對方，這段時間有機會開啟跨產業合作，像是資源整合、產品線延伸，甚至連結國際市場。務必保持資訊透明，避免信任受損，若能在靈活與誠懇間取得平衡，將為未來一年奠定穩固基礎。
生肖猴
社交與資源整合能力進入高峰期，尤其在多方協作專案中，會成為關鍵橋樑，過去的合作構想在你的牽線下能迅速落地，甚至形成多方聯盟。積極參加聚會、論壇，偶遇就可能帶來大單，但要避免同時接太多案，專注最具潛力的合作才能最大化收益。
生肖雞
專業能力與細節掌控力成為最大優勢，讓合作方覺得風險極低，願意為此支付溢價，適合瞄準高價值專案與高端客戶，並利用這段時間接觸平時難以觸及的決策層。談判時適度展示成功案例，可大幅提高成交率，並有機會轉化為長期策略夥伴。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
