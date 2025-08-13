快訊

衝動＋不易妥協！三大星座婚姻難持久 牡羊、獅子上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》點名三大星座，包括牡羊、獅子、射手座的朋友，這些人不僅對幸福有著高度執著，也秉持著不妥協的生活態度，但因為過度衝動的性格，卻也容易導致婚姻最終離婚收場。示意圖／聯合報系資料照
性格衝動、絕不將就，卻讓自己的婚姻陷入險境！《搜狐網點名三大星座，包括牡羊、獅子、射手座的朋友，這些人不僅對幸福有著高度執著，也秉持著不妥協的生活態度，但因為過度衝動的性格，卻也容易導致婚姻最終離婚收場。

牡羊座

牡羊以熱情、直接與勇敢聞名，總渴望在生活中找到真愛，並願意為愛全力以赴，然而，衝動的天性容易讓他們在面對婚姻矛盾時，缺乏耐心與深思熟慮，一旦察覺伴侶的缺點，牡羊可能選擇逃避或直接爆發，而非冷靜溝通，這種直率雖有助於迅速表達感受，卻也可能不經意傷人，進而引發危機。

獅子座

獅子天生自信、驕傲，帶著王者氣場，在感情裡希望獲得愛與尊重，但當婚姻生活不如意時，他們往往固執己見，不願退讓，有時會試圖改變自己來討好對方，卻可能適得其反，讓關係更加緊繃。

射手座

射手熱愛自由，喜歡冒險與探索未知，在婚姻中，他們更在意激情與新鮮感，而非一成不變的穩定，當生活趨於平淡，射手容易感到不耐，甚至萌生離開的念頭，由於衝動與追求刺激的特質，他們在婚姻中常難以取得真正的平衡與滿足。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

六星連線能量爆發！四生肖事業大突破 屬牛有望拿下大單

塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，8月11日，水星、木星、金星、天王星、海王星與土星在晨空中排成一線，象徵智慧、機會、財富與穩定力量齊聚，這股「六星連線」能量，特別強化談判、合作、簽約與資源整合，對四大生肖來說，不僅是拓展人脈的最佳時刻，更有望簽下影響深遠的大額合作案，不論是商業夥伴、資本注入或長期合作，都可能迎來重大突破。

憑實力單身！「4生肖」戀愛總能嚇跑對方…龍太高傲、他冷到骨子裡

在愛情裡，有人靠溫柔取勝，有人則是「氣場」強到讓對方不敢靠近。他們可能並無惡意，但不小心展現出的強勢與壓迫感，往往讓另一半壓力山大，轉身就想逃。搜狐網分享有4個生肖，就是天生氣場驚人，總把人嚇跑的代表，快看看有你嗎。

衝動＋不易妥協！三大星座婚姻難持久 牡羊、獅子上榜

農曆7月運勢(上)／狗猴犯小人、這生肖最慘「車關+破財」

農曆7月馬上要到了，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆七月旺家運這樣做！十二生肖月運勢虎、馬、狗、𤠣、雞要注意⚠️」影片，老師說，農曆7月在12地支是申月，節氣交接由陽轉陰，會有變動，老師也點出 5個生肖狀況多，更要特別注意。

12星座這樣做「就是喜歡你」...金牛私訊「在幹嘛」、獅子狂發限動

除了平時的言語互動外，可以透過一些微小細節，來觀察對方是否在想你。占星師12talks在Ig分享「十二星座在想你時會做的表現（上）和（下）」文章，來看看各星座喜歡一個人時會做些什麼吧！

盲目追高、太輕信人？四大星座本周當心做錯決定、誤入投資陷阱

近日火星與海王星形成180度的對分相位，火星象徵衝動、競爭，海王星代表幻覺與迷失，這種星象讓人容易判斷失誤，分不清幻想與現實。這股能量也影響投資理財，塔羅牌老師艾菲爾點名四大星座本周當心，恐因野心太大、過度樂觀而做出錯誤決策，落入投資陷阱，建議參考太陽、上升星座。

