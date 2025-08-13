聽新聞
衝動＋不易妥協！三大星座婚姻難持久 牡羊、獅子上榜
性格衝動、絕不將就，卻讓自己的婚姻陷入險境！《搜狐網》點名三大星座，包括牡羊、獅子、射手座的朋友，這些人不僅對幸福有著高度執著，也秉持著不妥協的生活態度，但因為過度衝動的性格，卻也容易導致婚姻最終離婚收場。
牡羊座
牡羊以熱情、直接與勇敢聞名，總渴望在生活中找到真愛，並願意為愛全力以赴，然而，衝動的天性容易讓他們在面對婚姻矛盾時，缺乏耐心與深思熟慮，一旦察覺伴侶的缺點，牡羊可能選擇逃避或直接爆發，而非冷靜溝通，這種直率雖有助於迅速表達感受，卻也可能不經意傷人，進而引發危機。
獅子座
獅子天生自信、驕傲，帶著王者氣場，在感情裡希望獲得愛與尊重，但當婚姻生活不如意時，他們往往固執己見，不願退讓，有時會試圖改變自己來討好對方，卻可能適得其反，讓關係更加緊繃。
射手座
射手熱愛自由，喜歡冒險與探索未知，在婚姻中，他們更在意激情與新鮮感，而非一成不變的穩定，當生活趨於平淡，射手容易感到不耐，甚至萌生離開的念頭，由於衝動與追求刺激的特質，他們在婚姻中常難以取得真正的平衡與滿足。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
