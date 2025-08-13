農曆7月馬上要到了，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆七月旺家運這樣做！十二生肖月運勢虎、馬、狗、𤠣、雞要注意⚠️」影片，老師說，農曆7月在12地支是申月，節氣交接由陽轉陰，會有變動，5個生肖狀況多，更要特別注意。

▍虎／當心車關 容易破財

農曆7月生肖虎要注意車關，行車走路、爬高爬低都要當心安全，注意工安，避免跌倒，行動不要太急，也可以捐血化解災害。虎本月容易破財，盡量不要有金錢借貸行為，不要投機、別相信高獲利投資，請持盈保泰，也可以布施消災，或參加迴向法會。本月虎運勢較動盪，情緒急躁容易與人吵架，要多點智慧、保持耐心才能逢凶化吉。

想要開運，可以拜綠度母，多穿戴綠色系衣服飾品，配戴綠珀、翁珀。

▍馬／當心車關 注意身心

農曆7月馬要多注意車關、血光之災，出門旅行也要注意安全，要注意自身內心磁場能量，盡量別去磁場混亂地方，身上可帶護身小物。馬本月比較勞碌，身心靈狀態較低落，也要多關心身邊的親朋好友的身心健康，能量才會比較好。

想要開運，可以多穿戴紅色系飾品、衣服，配戴紅繩、金剛繩、粉晶，本月若有不順，可以多拜正義之神關公。

▍狗／犯小人 恐舊疾復發

農曆7月狗也容易有意外血光災，容易犯小人，可能會遇到陷阱，誤入歧途。狗出差旅遊，交通安排容易誤點，健康上容易舊疾復發，身心上不安，人事上容易紛擾，也可能遇到詐騙。

想要開運，可以多捐血，多穿可以多穿戴紅色系飾品、衣服，配戴紅繩、金剛繩、粉晶，本月如果遇到障礙，可以多拜土地公。

▍猴／犯小人 別衝動決定

農曆7月猴很想突破現況，請保持耐心，不要急，欲速則不達，凡事順其自然就好。當事情進展太順利，猴反而要注意當中有沒有細節陷阱。

猴要注意小人問題，建議要低調謹慎，不要貿然行事。譬如別忽然換工作或是一言不合就和別人鬧翻。

想要開運，可以配戴白水晶、金珀、鈦金，可以穿白色系衣服，多拜觀音，多念六字大明咒。

▍雞／當心詐騙 要廣結善緣

農曆7月雞要注意健康，病符星報到，如果有生病不要拖延就醫，不要鐵齒。本月雞若有問題、障礙，要勇敢說出口，尋求親朋好友或專家幫助，不要悶在心裡，容易悶出病。

也要注意詐騙陷阱，簽約都要看清楚，做決定之前都要看清楚條款。雞要多廣結善緣，不要有分別心，才容易遇到貴人。

想要開運，可以多穿戴黑色、藍色系衣服飾品，配戴翁珀、海藍寶，可以拜觀音。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

