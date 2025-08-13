快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

農曆7月運勢(上)／狗猴犯小人、這生肖最慘「車關+破財」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為拜拜求籤示意圖。圖／AI生成
圖為拜拜求籤示意圖。圖／AI生成

農曆7月馬上要到了，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆七月旺家運這樣做！十二生肖月運勢虎、馬、狗、𤠣、雞要注意⚠️」影片，老師說，農曆7月在12地支是申月，節氣交接由陽轉陰，會有變動，5個生肖狀況多，更要特別注意。

▍虎／當心車關 容易破財

農曆7月生肖虎要注意車關，行車走路、爬高爬低都要當心安全，注意工安，避免跌倒，行動不要太急，也可以捐血化解災害。虎本月容易破財，盡量不要有金錢借貸行為，不要投機、別相信高獲利投資，請持盈保泰，也可以布施消災，或參加迴向法會。本月虎運勢較動盪，情緒急躁容易與人吵架，要多點智慧、保持耐心才能逢凶化吉。

想要開運，可以拜綠度母，多穿戴綠色系衣服飾品，配戴綠珀、翁珀。

▍馬／當心車關 注意身心

農曆7月馬要多注意車關、血光之災，出門旅行也要注意安全，要注意自身內心磁場能量，盡量別去磁場混亂地方，身上可帶護身小物。馬本月比較勞碌，身心靈狀態較低落，也要多關心身邊的親朋好友的身心健康，能量才會比較好。

想要開運，可以多穿戴紅色系飾品、衣服，配戴紅繩、金剛繩、粉晶，本月若有不順，可以多拜正義之神關公

▍狗／犯小人 恐舊疾復發

農曆7月狗也容易有意外血光災，容易犯小人，可能會遇到陷阱，誤入歧途。狗出差旅遊，交通安排容易誤點，健康上容易舊疾復發，身心上不安，人事上容易紛擾，也可能遇到詐騙。

想要開運，可以多捐血，多穿可以多穿戴紅色系飾品、衣服，配戴紅繩、金剛繩、粉晶，本月如果遇到障礙，可以多拜土地公

▍猴／犯小人 別衝動決定

農曆7月猴很想突破現況，請保持耐心，不要急，欲速則不達，凡事順其自然就好。當事情進展太順利，猴反而要注意當中有沒有細節陷阱。

猴要注意小人問題，建議要低調謹慎，不要貿然行事。譬如別忽然換工作或是一言不合就和別人鬧翻。

想要開運，可以配戴白水晶、金珀、鈦金，可以穿白色系衣服，多拜觀音，多念六字大明咒。

▍雞／當心詐騙 要廣結善緣

農曆7月雞要注意健康，病符星報到，如果有生病不要拖延就醫，不要鐵齒。本月雞若有問題、障礙，要勇敢說出口，尋求親朋好友或專家幫助，不要悶在心裡，容易悶出病。

也要注意詐騙陷阱，簽約都要看清楚，做決定之前都要看清楚條款。雞要多廣結善緣，不要有分別心，才容易遇到貴人。

想要開運，可以多穿戴黑色、藍色系衣服飾品，配戴翁珀、海藍寶，可以拜觀音。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 關公 觀音 財運 土地公

延伸閱讀

金庸《天龍八部》段譽的風流老爹…「大理國」歷史上真有段正淳

個性古怪！「4大星座男」最不適合當老公 難伺候讓人頭很痛

盲目追高、太輕信人？四大星座本周當心做錯決定、誤入投資陷阱

12星座這樣做「就是喜歡你」...金牛私訊「在幹嘛」、獅子狂發限動

相關新聞

農曆7月運勢(上)／狗猴犯小人、這生肖最慘「車關+破財」

農曆7月馬上要到了，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆七月旺家運這樣做！十二生肖月運勢虎、馬、狗、𤠣、雞要注意⚠️」影片，老師說，農曆7月在12地支是申月，節氣交接由陽轉陰，會有變動，老師也點出 5個生肖狀況多，更要特別注意。

12星座這樣做「就是喜歡你」...金牛私訊「在幹嘛」、獅子狂發限動

除了平時的言語互動外，可以透過一些微小細節，來觀察對方是否在想你。占星師12talks在Ig分享「十二星座在想你時會做的表現（上）和（下）」文章，來看看各星座喜歡一個人時會做些什麼吧！

盲目追高、太輕信人？四大星座本周當心做錯決定、誤入投資陷阱

近日火星與海王星形成180度的對分相位，火星象徵衝動、競爭，海王星代表幻覺與迷失，這種星象讓人容易判斷失誤，分不清幻想與現實。這股能量也影響投資理財，塔羅牌老師艾菲爾點名四大星座本周當心，恐因野心太大、過度樂觀而做出錯誤決策，落入投資陷阱，建議參考太陽、上升星座。

個性古怪！「4大星座男」最不適合當老公 難伺候讓人頭很痛

在星座的世界裡，有四個星座男性以其獨特且難以捉摸的性格特徵著稱，讓人難以適應他們的相處方式。「搜狐網」指出有四個星座男，為何被認為不適合成為伴侶。

金庸《天龍八部》段譽的風流老爹…「大理國」歷史上真有段正淳

歷史上，大理國是段氏的天下，金庸曾在《天龍八部》中，提到大理段氏皇族的恩恩怨怨。那麼真實的歷史，是否也如小說中描寫的那樣撲朔迷離呢？而大理國的命運走向又是如何？

別被騙了！這些星座男看似嘻嘻哈哈 其實內心超專情

相信大家對於看起來嘻嘻哈哈的人，都有一種固定思維的認識，會覺得他們對感情的態度一定很兒戲，其實不盡然如此。科技紫微網這就要來盤點那些看起來嘻嘻哈哈、實則對感情認真的「表裡不一」星座男們！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。