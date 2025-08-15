聽新聞
興旺家運！農曆七月必拜「地基主」 記得要擺兩雙筷子
農曆七月也是俗稱的鬼月，命理師湯鎮瑋老師分享，農曆七月由陽轉陰，人的磁場和情緒都容易變動。想要興旺家運，農曆七月要記得拜地基主。
湯鎮瑋老師說，地基主不是神，算是地縛靈。地基主又稱宅神、地主神、地主公、地靈公、厝宅公、地神，這些都統稱「地基主」。以現代風水來看，只要有門牌號碼，就有地基主，如果是兩戶打通的房子，也要拜兩個門牌號碼的地基主。
老師提醒，只要拜過一次地基主，以後都要固定拜。拜地基主通常會在重大節日，過年、清明、端午、中秋、農曆七月都可以拜地基主。如果覺得逢年過節拜太麻煩，建議每年農曆七月參加地基主超渡法會即可，用居住、公司地址去登記超度，就可以迴向。
老師指出，農曆七月有超度地基主，讓祂品位高升，會讓你磁場、陽氣都會提升，興旺家運，家宅安寧。
自己怎麼拜？
地基主通常不高，建議準備到膝蓋的矮桌，朝向家中柱子，或放大門朝內拜，或朝向廚房拜都可以。
供品為單數，一三五樣，水果也是三種或五種，準備三杯酒或是茶水，蠟燭一對，但記得要紅色，碗筷要兩雙，供奉地基主公、地基主婆，也準備金紙，如果不確定品項，可以請金香店老闆幫忙配好。
拜拜的菜餚以家常菜為主，如果家裡平常沒開伙，可以拜雞腿便當，拜素食便當也可。準備兩個碗、兩雙筷子，也可以請「金紙店」幫忙配地基主祭品。
米杯插三炷香，拜的時候要報上地址，「呼請地基主」，說明自己是屋主，報上姓名，請地基主來享用，等香燒剩三分之一，就可以燒金紙了。
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
