你工作最佳拍檔是誰？快看「三合生肖」…整組能互補

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師在節目中分享4組是公座最佳拍檔的生肖組合。圖／AI生成

職場中，如果能遇到性格相似，相處融洽的同事，相互合作勢必能讓工作更有效率。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩中》分享4組是公座最佳拍檔的生肖組合，只要同一組任意組合都可以。

猴、鼠、龍（水局）申子辰

豬、兔、羊（木局）亥卯未

虎、馬、狗（火局）寅午戌

蛇、雞、牛（金局）巳酉丑

在三合裡，一定會包含驛馬生肖、桃花生肖和財庫生肖，例如第一組裡猴代表驛馬，老鼠就是桃花、龍就是財庫，它是屬於三個不同類型的湊在一起的組合，在工作上會起到互補的作用，不管是在財庫、跑業務或是人緣方面，都會激發出不同火花。

猴鼠龍之所以成為水局，豬兔羊是木局，其實五行的判斷標準是根據「季節」，例如子午卯酉，子代表水，就是指冬天的意思，卯是木的意思，就是指春天，午就是火，夏天，酉是金的意思，代表的是秋天，代表「四方正」，也代表四個季節，這種合代表四季中，它都有不同節氣相輔相成、相合相助的作用。如果要找工作拍檔，三合肯定會大於六合的作用。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

