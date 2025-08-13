盲目追高、太輕信人？四大星座本周當心做錯決定、誤入投資陷阱

近日火星與海王星形成180度的對分相位，火星象徵衝動、競爭，海王星代表幻覺與迷失，這種星象讓人容易判斷失誤，分不清幻想與現實。這股能量也影響投資理財，塔羅牌老師艾菲爾點名四大星座本周當心，恐因野心太大、過度樂觀而做出錯誤決策，落入投資陷阱，建議參考太陽、上升星座。

雙子座／內線消息 暗藏風險

這一周雙子座容易被「內線消息」或「我只跟你說」吸引，尤其來自社群或朋友的投資情報，看似誘人，卻暗藏風險。衝動與迷失的星象能量驅使，雙子座容易被「高報酬」吸引，未經查證就貿然投入資金，落入詐騙陷阱。建議雙子凡事三思，別輕信「穩賺不賠」，總之只要看起來過度美好的投資標的，絕對不是真的。

獅子座／過度自信 盲目追高

天生愛冒險的獅子，這幾天自信滿滿，恐因為虛榮心，加上太想證明自己，一頭栽進高風險投資。看到標的價格飆漲就追進，卻忽略背後的基本面，套牢了還抱緊緊。建議獅子座本周暫停高風險投資，其他投資則要設定停損點，嚴格遵守紀律，避免情緒左右理財判斷。

射手座／樂觀過頭 輕信承諾

射手座樂觀又愛嘗試新鮮事，但這次火星與海王星的對分相，可能讓射手座被「宏大願景」沖昏頭。射手座本周太容易相信美好提案與商業計畫，過度樂觀，而對細節與風險視而不見。建議射手座投資前務實認真檢視標的，也要請對方提供清楚的書面證明，別被華麗包裝迷惑。

雙魚座／重情重義 為愛掏錢

雙魚座的同理心就是破財原因，可能因情感牽絆，或太想助親友，在不清楚細節的時候，就將大筆資金投注到朋友、親人或伴侶的工作項目，最終無法回收，甚至還傷了感情。建議雙魚座要釐清金錢與感情界線，想幫助親友，也不一定要用金錢協助，若真的非幫不可，也請量力而為，將這筆錢視為「餽贈」，不要期待能拿回來才不會受傷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦