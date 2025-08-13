盲目追高、太輕信人？四大星座本周當心做錯決定、誤入投資陷阱
近日火星與海王星形成180度的對分相位，火星象徵衝動、競爭，海王星代表幻覺與迷失，這種星象讓人容易判斷失誤，分不清幻想與現實。這股能量也影響投資理財，塔羅牌老師艾菲爾點名四大星座本周當心，恐因野心太大、過度樂觀而做出錯誤決策，落入投資陷阱，建議參考太陽、上升星座。
雙子座／內線消息 暗藏風險
這一周雙子座容易被「內線消息」或「我只跟你說」吸引，尤其來自社群或朋友的投資情報，看似誘人，卻暗藏風險。衝動與迷失的星象能量驅使，雙子座容易被「高報酬」吸引，未經查證就貿然投入資金，落入詐騙陷阱。建議雙子凡事三思，別輕信「穩賺不賠」，總之只要看起來過度美好的投資標的，絕對不是真的。
獅子座／過度自信 盲目追高
天生愛冒險的獅子，這幾天自信滿滿，恐因為虛榮心，加上太想證明自己，一頭栽進高風險投資。看到標的價格飆漲就追進，卻忽略背後的基本面，套牢了還抱緊緊。建議獅子座本周暫停高風險投資，其他投資則要設定停損點，嚴格遵守紀律，避免情緒左右理財判斷。
射手座／樂觀過頭 輕信承諾
射手座樂觀又愛嘗試新鮮事，但這次火星與海王星的對分相，可能讓射手座被「宏大願景」沖昏頭。射手座本周太容易相信美好提案與商業計畫，過度樂觀，而對細節與風險視而不見。建議射手座投資前務實認真檢視標的，也要請對方提供清楚的書面證明，別被華麗包裝迷惑。
雙魚座／重情重義 為愛掏錢
雙魚座的同理心就是破財原因，可能因情感牽絆，或太想助親友，在不清楚細節的時候，就將大筆資金投注到朋友、親人或伴侶的工作項目，最終無法回收，甚至還傷了感情。建議雙魚座要釐清金錢與感情界線，想幫助親友，也不一定要用金錢協助，若真的非幫不可，也請量力而為，將這筆錢視為「餽贈」，不要期待能拿回來才不會受傷。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東
▪️楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強
▪️靠「黑潮進補」楊柳更兇悍 不只威脅東、南 台北強風將直逼停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言