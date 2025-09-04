想追她們要多費心！很難輕易動心的5大星座女

追求誰固然是我們的自由，但是有些時候也要做好心理準備，有些追求之路遙遙無期，有些追求之路坎坷崎嶇。科技紫微網這就來好好提醒大家，追求以下五位星座女，你到底是有多「想不開」呢？

金牛女

金牛女是屬於比較固執的一類女性，喜歡你就是喜歡你，不喜歡你，你再怎麼努力也沒用。這裡也要為金牛女正名，她們並不是能被物質所收買的物質女孩，她們更注重的其實還是和一個人之間的感覺。

雙子女

追求階段的時候，就已經愛對你撒嬌，卻也是多變的性格，這一秒對著你笑，下一秒就對著你鬧。你大概是無法捉摸清楚她們心裡到底想的是什麼，總是靠著猜猜猜的生活很艱辛呢！

獅子女

霸道的獅子女，和她們在一起哪裡還有你說話的聲音。追求階段更是如此，你基本上要把自己低到塵埃裡，否則，她們會不會看你一眼，至今來說依然是個未解的謎團之一。

處女女

很龜毛的星座女，追求她們的同時，也容易被挑剔。你那完備的自尊心，也會因為她們的「挑三揀四」而顯得格外卑賤，其實她們也並非故意，全是性格使然，完美主義者，所以你要做好心理準備。

射手女

追求誰不好偏偏追求射手女？你不知道氣質好又衣品高的她們，愛慕者有多少嗎，是繞起來地球一周的節奏！所以你是想要成為那萬千備胎的其中一個嗎，如果答案是YES，那真的對不起打擾了，請你繼續吧！

當然了，並不是以上星座女不好，只是追求她們的難題要高一點而已。但只要你掌握了她們的心，能按照她們的喜好進行追求，那定會順利許多！

