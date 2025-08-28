快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

「表面乖巧，內心騷動」？5星座外表老實 實則有點小花心

科技紫微網／ 科技紫微網
外型忠厚老實，其實有點花心的星座(圖片來源：Shutterstock)
外型忠厚老實，其實有點花心的星座(圖片來源：Shutterstock)

在不瞭解一個人的時候，我們往往會被對方的第一印象所蒙蔽，其實相處的時間久了，可能你就會發現對方完全是另外一副模樣。就像科技紫微網以下所說的幾個星座，外表專一老實，背地裡可能就花心腸子了！

金牛座

老實、可靠好像一直都是金牛的代名詞，其實瞭解他們的人就知道，金牛並不像表面那麼純粹，他們的內心還是很容易騷動的，尤其是在看到一些漂亮女生時，總是忍不住跟對方套交情。

處女座

處女在外人面前的印象總是很拘謹、很穩重，不少人都覺得他們在感情裡十分的專一。但事與願違，相處久了就會發現，處女座「賊心」多的是，還沒實踐，只是少了點「賊膽」。

雙魚座

雙魚座的人比較感性，不太會拒絕別人，所以哪怕他們跟另一半在一起之後，也總是會跟其他的異性保持曖昧不清的關係。哪怕看上去好像沒什麼事，卻也給出軌增加了不少風險。

巨蟹座

雖然巨蟹骨子裡比較傳統，但他們很容易被外界所干擾，尤其是在面對一些誘惑時，他們很難抵抗住誘惑力，說不定就做出一些什麼出軌的事。畢竟投懷送抱什麼的，又有幾個真能做到「柳下惠」呢？

獅子座

獅子座才不去勾搭不三不四的人，主動去撩對方，那是很LOW的事情，像他大獅子這麼優秀的人，多的是主動來勾搭他的。那就給點面子，屈尊降貴回應一二個好了！

【延伸閱讀】

他對你是友情或愛情？立刻占卜

前世是他太愛你，今生你注定還情債？

科技紫微網

獅子座 處女座 科技紫微網

延伸閱讀

這些星座「外表精明」其實好騙？處女天蠍為愛盲目、他無腦相信權威

Honda 最小電動車 N-One e: 現身 不僅外型可愛還能當大型電源！

8/11-8/17「唐綺陽星座運勢週報」：火星力量大！雙魚座別太機車、「這星座」財運穩定但戀情需靠打扮加分

SOD玩真的！首位台灣女優登場真面目曝光！赴日面試結局「濕透爆哭」

相關新聞

「表面乖巧，內心騷動」？5星座外表老實 實則有點小花心

在不瞭解一個人的時候，我們往往會被對方的第一印象所蒙蔽，其實相處的時間久了，可能你就會發現對方完全是另外一副模樣。就像科技紫微網以下所說的幾個星座，外表專一老實，背地裡可能就花心腸子了！

九月星座運勢排行！雙魚摩羯避免過勞、「第一名」金錢工作運超旺

九月即將到來，各個星座的運勢如何發展呢？小孟老師在YouTube發布影片，分享12星座在九月份的運勢，指出因為火星進入天秤座的關係，不公平的事可能會在此月份曝光，法律與司法將成為九月的關鍵。

三星座女天生自帶貴氣！思想前衛、擅長閱讀空氣 天蠍座上榜

每個星座都有獨特魅力，《搜狐網》指出，三個星座的女性總能自然散發出一股「貴氣」，她們不是靠打扮，而是由內而外的氣質與智慧，讓人一眼難忘，一個有骨氣，一個愛冒險，一個識大體。

三星座商機「好鼻師」…總能嗅到錢的味道！天蠍直覺敏銳、他抓住市場缺口

創業投資除了運氣外，及時發現哪邊有商機也是不可或缺的一環。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個到哪都能嗅到商機的星座，快來看看你有沒有這方面天賦吧！請參考太陽、上升、金星星座。

低調但可靠！「3星座」平常不聯繫 卻總在你最需要時出現

在十二星座的性格光譜中，有一群人平時不太主動聯絡，但一旦朋友遇上困難，便會毫不猶豫地伸出援手。他們不愛多話，卻總能在關鍵時刻成為朋友最堅強的後盾，是朋友口中的「行動派」代表。「搜狐網」分享以下三個星座，就是這類低調卻可靠的典型。

「阿伯」靈魂海產店討啤酒喝！她打開一瓶放地上…嚇壞朋友

有一天，我跟朋友聚會，正在海產店外排隊等候，結果看到一個阿伯的靈魂。阿伯也知道我看得見他，就對我說：「喂！我想喝一罐啤酒，你能給我一瓶嗎？」我其實也不太想理會他，但他也只能跟我互動。最後，我還是進去海產店買了一罐啤酒，打開來放在地上，示意要給他。我說：「只能喝一罐喔，不要喝太多，我也只會讓你喝一罐而已。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。