快訊

賴清德「水逆」陷危機 他以2018年蔡英文為例：解方只有2句話

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

行政院會槓卓榮泰 雙北、桃園聲援盧秀燕

愛上你智商歸零！12星座蠢事連發...水瓶變小學生、牡羊「告白像恐嚇」

聯合新聞網／ 綜合報導
占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』12星座如果愛你，會做什麼蠢事？」。圖/AI生成
占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』12星座如果愛你，會做什麼蠢事？」。圖/AI生成

愛情有時會讓人「智商歸零」，無論多聰明的人，在面對喜歡的人時，總是會手忙腳亂。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』2星座如果愛你，會做什麼蠢事？｜原來愛上你，會讓他們智商歸零！」，快來看看不同星座喜歡你會做出什麼讓人哭笑不的事吧！請參考太陽、金星星座。

▎火象星座（牡羊、獅子、射手）／智商直接下降 告白浮誇急躁

牡羊座的邏輯是我喜歡你，就要對你好，他的蠢來自於急躁，不會看場合，更不會看你需不需要，會把談戀愛當成任務，一心只想要你開心，但是方式可能會過於衝動，不會考慮到你的個性跟真正的需求，一緊張時反而會變得超兇，讓你搞不清楚究竟是告白還是恐嚇，但其實這種蠢的背後是毫無保留的誠實。

獅子座在愛情裡非常怕輸，很怕你不喜歡他，所以表現出來的蠢就是硬要裝酷、裝不在乎，也會特別做很誇張的事來引起你注意，例如全公司都在加班，他卻特意幫你買晚餐，結果忘記自己腳還在骨折，或是嘴上不說，其實非常在意你，表現出非常傲嬌的樣子。

射手座如果愛你，會什麼事情都答應你，卻什麼都做不到，腦袋轉非常快，如果你想要出國會馬上查機票，結果你可能只是隨便說說而已，也會做一些很誇張的行為來引起你注意，很蠢，但他的愛是不怕丟臉的，不怕被拒絕，只怕你不知道他有多喜歡你。

▎土象星座（金牛、處女、魔羯）／愛你愛到內傷 還要假裝冷淡

金牛座的愛像是雞湯一樣，需要慢慢熬煮，他的蠢在於明明已經喜歡上你，卻要假裝跟你只是朋友，無論你要去哪他都會答應前往，但卻會矢口否認喜歡你，他不敢冒險，不敢開口，卻會默默為你做事。

處女座愛你，卻對你過於嚴格，然後自己又會很後悔，他不是故意要找你碴，而是太想要你變好，他會挑你的毛病、改你的習慣、糾正你的用詞，但是只要你受傷，他比任何人都緊張，會想辦法處理你每一個情緒，卻會不小心把照顧變成控制。

摩羯座的愛表面像冰塊一樣，內心卻是熔岩，最蠢的事就是過度壓抑也太過實際，幾乎不會說甜言蜜語，但會為你安排好所有事，雖然愛你不過卻覺得愛不能太明顯，要等他準備好，會考慮存款不夠、業績不夠穩等問題，太過務實導致你無法了解他的心意。

▎風象星座（雙子、水瓶、天秤）／腦內記憶體爆炸 行為失控

雙子座如果愛你，會講一些自以為幽默的冷笑話，還會永無止境聊天，嘴巴好像停不下來一樣，只要愛上一個人就會失控，不斷試圖逗你笑，其實他只是想要你進入他的腦袋裡，不太會給深的愛與承諾，但會給你長久的陪伴。

水瓶座會用奇怪的方式接近你，然後假裝不在意，就像在做實驗一樣，用的方式很像是小學生在捉弄喜歡的同學一樣，常常會被人以為他根本不喜歡你、根本不在意你，但其實他只是在用奇特的思維邏輯接近你而已，例如你說好累，他卻送一條USB充電線，暗示你去休息、你說好餓，卻傳來一堆食物照片來逗你。

天秤座喜歡一個人時往往會過度迎合，沒有主見，把你當神在供，平時很隨興，卻對喜歡的人過於討好，有時候會顯得沒有自己想法，其實他只是想讓你開心而已，完全忽略自己意見，還會假裝你沒那麼重要，其實他心裡只有你。

▎水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）／我的愛太多 怕你裝不下

巨蟹座喜歡一個人時，會情緒勒索自己，過度照顧別人，把愛變成一種壓力，其實他的愛很溫暖，會照顧你生活中大大小小的事，但也因為愛過頭，造成自己的麻煩，也許你只是說太累，他就跑下樓買雞湯、幫你安排按摩、甚至訂好蛋糕，可能會帶給自己太大壓力。

天蠍座愛上一個人會變得疑神疑鬼，會去默默監視你，也會故意嘴又裝冷漠，他的愛其實非常認真，超級固執，不會說甜言蜜語，但其實你的所有行為他都會默默觀察，會假裝不在意，但只要你手機跳出一個通知，他都會非常在乎。

雙魚座的愛太過戲劇化了，愛上人就進入幻想模式，會以為自己是你的真命天子，並在腦袋裡幻想各種劇情，還會付諸行動，過於浪漫的愛情難免會讓人不舒服，每一字每一句話他都能腦補成小說劇情，但其實這些都是愛你的表現。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

好運來了！3星座下半年鹹魚翻身...雙子荷包滿滿、他迎「黃金十年」

看似親切可愛…卻很難追的4星座女！這星座「忽冷忽熱」才是喜歡你

天生愛炫耀！四生肖臭美又高調…蛇虛榮、雞愛比較、他「有好事必誇耀」

整理包／8月22日鬼門開！買房有訣竅、普度別求財 盤點農曆7月習俗禁忌

相關新聞

愛上你智商歸零！12星座蠢事連發...水瓶變小學生、牡羊「告白像恐嚇」

愛情有時會讓人「智商歸零」，無論多聰明的人，在面對喜歡的人時，總是會手忙腳亂。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』2星座如果愛你，會做什麼蠢事？｜原來愛上你，會讓他們智商歸零！」，快來看看不同星座喜歡你會做出什麼讓人哭笑不的事吧！請猜考太陽、金星星座。

每日星座運勢／巨蟹嘗試接觸新領域 壓力中有進步

2025-08-15牡羊座短評：運勢旺盛，心情愉快。【整體運】財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓

3星座下半年健康拉警報...獅子別過度運動、這星座「容易跌倒」

無論歲數為何，都要特別留意身體的警訊，保持良好健康。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年健康拉警報的星座，提醒民眾要好好愛護自己身體，請參考太陽、上升星座。

車禍「上天堂」死而復生…牧師列下能做清單：人生還得繼續

在漫長的住院期間，曾有人給我看一篇關於一位失明的年輕人的文章。他經歷了一段極為痛苦和憂鬱的日子。年輕人寫道，他變得十分沮喪，一位非常關心他的朋友對他說了一句真心話：「你只需要想通就好了。」

整理包／8月22日鬼門開！買房有訣竅、普度別求財 盤點農曆7月習俗禁忌

今年8月22日晚間11時是農曆7月鬼門開的日子，中元普度是9月6日，而鬼門關則是在9月21日。傳統文化認為中元節是下半年陰陽態勢、氣運起伏的重要節點。在民俗月期間有許多傳統禁忌，民眾進行中元普度時也要留意相關習俗規範，若是在農曆7月恰好有購屋、裝潢、搬家需求，專家也提供了可以讓人更心安的化解方法。

7題小測驗檢視你是「蠟燭型人格」嗎？ 「放過自己」5個小建議必看

你是自我要求很高的人嗎？或是常常覺得心累、什麼事情都找上你？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。