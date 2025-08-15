愛上你智商歸零！12星座蠢事連發...水瓶變小學生、牡羊「告白像恐嚇」

愛情有時會讓人「智商歸零」，無論多聰明的人，在面對喜歡的人時，總是會手忙腳亂。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』2星座如果愛你，會做什麼蠢事？｜原來愛上你，會讓他們智商歸零！」，快來看看不同星座喜歡你會做出什麼讓人哭笑不的事吧！請參考太陽、金星星座。

▎火象星座（牡羊、獅子、射手）／智商直接下降 告白浮誇急躁

牡羊座的邏輯是我喜歡你，就要對你好，他的蠢來自於急躁，不會看場合，更不會看你需不需要，會把談戀愛當成任務，一心只想要你開心，但是方式可能會過於衝動，不會考慮到你的個性跟真正的需求，一緊張時反而會變得超兇，讓你搞不清楚究竟是告白還是恐嚇，但其實這種蠢的背後是毫無保留的誠實。

獅子座在愛情裡非常怕輸，很怕你不喜歡他，所以表現出來的蠢就是硬要裝酷、裝不在乎，也會特別做很誇張的事來引起你注意，例如全公司都在加班，他卻特意幫你買晚餐，結果忘記自己腳還在骨折，或是嘴上不說，其實非常在意你，表現出非常傲嬌的樣子。

射手座如果愛你，會什麼事情都答應你，卻什麼都做不到，腦袋轉非常快，如果你想要出國會馬上查機票，結果你可能只是隨便說說而已，也會做一些很誇張的行為來引起你注意，很蠢，但他的愛是不怕丟臉的，不怕被拒絕，只怕你不知道他有多喜歡你。

▎土象星座（金牛、處女、魔羯）／愛你愛到內傷 還要假裝冷淡

金牛座的愛像是雞湯一樣，需要慢慢熬煮，他的蠢在於明明已經喜歡上你，卻要假裝跟你只是朋友，無論你要去哪他都會答應前往，但卻會矢口否認喜歡你，他不敢冒險，不敢開口，卻會默默為你做事。

處女座愛你，卻對你過於嚴格，然後自己又會很後悔，他不是故意要找你碴，而是太想要你變好，他會挑你的毛病、改你的習慣、糾正你的用詞，但是只要你受傷，他比任何人都緊張，會想辦法處理你每一個情緒，卻會不小心把照顧變成控制。

摩羯座的愛表面像冰塊一樣，內心卻是熔岩，最蠢的事就是過度壓抑也太過實際，幾乎不會說甜言蜜語，但會為你安排好所有事，雖然愛你不過卻覺得愛不能太明顯，要等他準備好，會考慮存款不夠、業績不夠穩等問題，太過務實導致你無法了解他的心意。

▎風象星座（雙子、水瓶、天秤）／腦內記憶體爆炸 行為失控

雙子座如果愛你，會講一些自以為幽默的冷笑話，還會永無止境聊天，嘴巴好像停不下來一樣，只要愛上一個人就會失控，不斷試圖逗你笑，其實他只是想要你進入他的腦袋裡，不太會給深的愛與承諾，但會給你長久的陪伴。

水瓶座會用奇怪的方式接近你，然後假裝不在意，就像在做實驗一樣，用的方式很像是小學生在捉弄喜歡的同學一樣，常常會被人以為他根本不喜歡你、根本不在意你，但其實他只是在用奇特的思維邏輯接近你而已，例如你說好累，他卻送一條USB充電線，暗示你去休息、你說好餓，卻傳來一堆食物照片來逗你。

天秤座喜歡一個人時往往會過度迎合，沒有主見，把你當神在供，平時很隨興，卻對喜歡的人過於討好，有時候會顯得沒有自己想法，其實他只是想讓你開心而已，完全忽略自己意見，還會假裝你沒那麼重要，其實他心裡只有你。

▎水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）／我的愛太多 怕你裝不下

巨蟹座喜歡一個人時，會情緒勒索自己，過度照顧別人，把愛變成一種壓力，其實他的愛很溫暖，會照顧你生活中大大小小的事，但也因為愛過頭，造成自己的麻煩，也許你只是說太累，他就跑下樓買雞湯、幫你安排按摩、甚至訂好蛋糕，可能會帶給自己太大壓力。

天蠍座愛上一個人會變得疑神疑鬼，會去默默監視你，也會故意嘴又裝冷漠，他的愛其實非常認真，超級固執，不會說甜言蜜語，但其實你的所有行為他都會默默觀察，會假裝不在意，但只要你手機跳出一個通知，他都會非常在乎。

雙魚座的愛太過戲劇化了，愛上人就進入幻想模式，會以為自己是你的真命天子，並在腦袋裡幻想各種劇情，還會付諸行動，過於浪漫的愛情難免會讓人不舒服，每一字每一句話他都能腦補成小說劇情，但其實這些都是愛你的表現。

