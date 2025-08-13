處暑撞鬼門開！好兄弟關太久更凶？命理師喊「這生肖」遠離水邊
8月23日是節氣「處暑」也是農曆7月初一「鬼門開」，有傳言說「閏6月鬼門晚開，好兄弟放暑假延後一個月可能會更兇？」命理師柯柏成臉書發文澄清，「這純屬臆測而已，因為曆法的循環是周期性的發生，不單單只發生在今年。」
柯柏成老師指出，今年「處暑」在陽曆8月23日凌晨4時33分35秒交節氣，「處暑」意為「出暑」，代表暑氣消退、秋涼漸至，天地的能量正在轉換，也影響運勢。另一種說法是「處暑」仍處於暑氣籠罩之下，仍要注意秋老虎發威。
柯柏成老師也分享，有4個生肖的人處暑過後運勢大開，桃花、文昌都有好運。但也有一個生肖容易有車關、意外血光，要特別當心。
▍桃花運／豬、鼠
處暑過後，生肖豬、鼠的人桃花特別旺，不限於異性緣、跑業務、開店都有助益，建議可以配戴玉飾，桃花人緣會更加分。
▍文昌運／虎、兔
處暑過後，生肖虎、兔的人則是文昌運特別好，考試學習都如虎添翼，建議也可以住家東方放置「奇數」的幸運竹，考運會更好。
▍車關、水邊意外／農曆正月出生的蛇
今年是蛇的本命年，柯柏成老師提醒農曆正月初生、生肖蛇的朋友鬼月要特別當心車關，如果要出國旅遊遠行建議改期，鬼月也盡量遠離水邊，例如大海、河流之類的地方，避免意外發生，總之過完鬼月就平安。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
