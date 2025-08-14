好運來了！3星座下半年鹹魚翻身...雙子荷包滿滿、他迎「黃金十年」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個下半年鹹魚大翻身的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個下半年鹹魚大翻身的星座。圖／AI生成

到了下半年，各星座的運勢如何呢？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩中》中分享3個下半年鹹魚大翻身的星座，快來看看你的運氣會不會變好吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 水瓶座／突破極限 後勢看漲

水瓶座下半年會蛻去過去的自我，迎來全新的突破，如果過去是文職工作，下半年可以挑戰一些業務的工作；如果過去在國內發展，可以試圖到國外發展，自我突破將會迎來後勢看漲，建議不要去嫌棄工作的尊貴與低下，只要願意做，就能行行出狀元。

TOP2 雙子座／敢拚就贏 財富暴漲

雙子座只要下半年敢去拚、敢去爭取，就能得到財富暴漲的機會，建議在工作或是事業上要更有企圖心，更加專注地在目標上，就能讓荷包滿滿。如果不是雙子座，也可以趕快跟雙子座當朋友，同樣可以帶來財富。

TOP1 巨蟹座／貴人相助 黃金十年

巨蟹座將會獲得貴人的幫助，並且在貴人牽線下，走向一條正確的道路上，巨蟹座將迎來最旺「黃金十年」。假如不是巨蟹座，這段時間也可以選擇跟巨蟹座做朋友，運氣同樣可以獲得加持。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

