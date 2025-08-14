好運來了！3星座下半年鹹魚翻身...雙子荷包滿滿、他迎「黃金十年」
到了下半年，各星座的運勢如何呢？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩中》中分享3個下半年鹹魚大翻身的星座，快來看看你的運氣會不會變好吧！請參考太陽、上升星座。
TOP3 水瓶座／突破極限 後勢看漲
水瓶座下半年會蛻去過去的自我，迎來全新的突破，如果過去是文職工作，下半年可以挑戰一些業務的工作；如果過去在國內發展，可以試圖到國外發展，自我突破將會迎來後勢看漲，建議不要去嫌棄工作的尊貴與低下，只要願意做，就能行行出狀元。
TOP2 雙子座／敢拚就贏 財富暴漲
雙子座只要下半年敢去拚、敢去爭取，就能得到財富暴漲的機會，建議在工作或是事業上要更有企圖心，更加專注地在目標上，就能讓荷包滿滿。如果不是雙子座，也可以趕快跟雙子座當朋友，同樣可以帶來財富。
TOP1 巨蟹座／貴人相助 黃金十年
巨蟹座將會獲得貴人的幫助，並且在貴人牽線下，走向一條正確的道路上，巨蟹座將迎來最旺「黃金十年」。假如不是巨蟹座，這段時間也可以選擇跟巨蟹座做朋友，運氣同樣可以獲得加持。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言