有難必幫！5生肖情義相挺...龍保護弱小、他害羞卻說到做到

出事時，如果有能夠依靠且為你拔刀相助的朋友，是值得慶幸的事情。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩中》分享5個必會情義相挺的生肖，快來看看你的朋友們有沒有上榜吧！

TOP5 生肖豬／憨厚實在 雪中送炭

屬豬的人並不是有利益關係才去靠近你，而是看到你需要幫忙，就會去幫助你，是一種雪中送炭型的好友，會去實際幫忙，不會因為你是權貴有錢才去靠近你，他幫助人沒有分對象。

TOP4 生肖龍／豪氣干雲 仗義疏財

屬龍的人本性喜歡交朋友，三教九流的朋友都有，無論朋友出什麼事情也都會義氣相挺，喜歡去保護弱小，看到你被欺負一定會出手相救。

TOP3 生肖馬／快人快語 說到做到

屬馬的人比較兩極化，一個很熱情，一種卻很害羞，平時雖然不太說話，但一旦講話或承諾，一定會言出必行，說到做到，任何事情都會做到底，朋友有難時肯定會站出來幫助。

TOP2 生肖狗／義不容辭 默默守護

屬狗的人很照顧家人，只要一開口，絕對義不容辭地幫助，就算自己生活非常苦，但是家人一有困難絕對會幫助，自身忍耐力非常強，特質就是忠誠，對家人會認定的朋友都會默默守護。

TOP1 生肖虎／兩肋插刀 挺自己人

一旦被屬虎的人認定是朋友，他絕對會肝膽相照，而且非常護短，不管合不合理，只要有人欺負到他朋友，絕對會出手幫忙，只要答應的事，或是他想要做到的事，絕對會挺身而出。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。