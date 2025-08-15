人生只有上班下班嗎？外公的「天堂巴士」帶你看見更多可能

我悠閒地坐著，看著外公駕駛巴士穿梭於擁擠的車流中。二十分鐘後，四周的巴士慢慢停了下來，一片煞車燈海蜿蜒至天際。巴士以極其緩慢的速度前進，然後轉入匝道離開公路，穿行於車陣之中，再攀上一座陡峭山坡，抵達山頂時，圓環便映入了眼簾。各方道路皆匯集於此。外公的巴士徐徐前進，最後融入更多車道的川流之中。

「怎麼會有這麼多人來這裡？」

「因為他們做不了決定，致使生活在原地打轉。許多來到這裡的人再也沒離開過。他們在這裡找到一種奇怪的慰藉。」

「他們怎麼會想待在圓環？應該有機會離開才對啊。」

「確實有，但要離開很難，因為他們必須真心想離開才行。他們以為只要自己還在前進，就是一種積極的表現。但事實上他們只是在原地徘徊，哪裡都去不了。除非他們選定一個目的地，哪怕是一個錯誤的決定，不然就無法離開這裡。」

「那他們為什麼要來這裡？」

「因為各種各樣的原因。他們感到無力、迷惘、不知道下一步該怎麼走。其中一些不幸的人可能終其一生都留在這裡，而另一些人則會抵達一個轉折點，一個認識自我的瞬間，領悟到自己走的這條路哪兒也到不了，明白了人生不該只是虛度光陰，於是開始著手規畫。一旦有了計畫，就已經是在離開圓環，邁向更光明的未來。」

「我想我絕不會有滯留圓環的一天。」

「傑克，不要這麼篤定。即使是我們當中最堅毅的人，也可能會來到這裡。只要幾件不順心的事，就足以令人難以招架。在壓力下很難做出理智的決定。於是他們聽天由命，寧願待在舒適的圓環。對他們來說，這似乎是個簡單的選擇，但實則不然。這地方有著令人沉淪的力量。他們得到支持，無需獨立思考。這種生活方式給他們一種虛假的安全感，一旦被吸引進來，就會被磨滅雄心壯志和做決定的能力，變得更加脆弱，失去離開的欲望。他們知道這裡不是最理想的地方，但他們習慣了，學會了如何在這裡生活。一旦失去做決定的能力，停滯不前，漫無目的反而成了更容易的選擇。」

「外公，這對任何人來說都不是好的人生。」

「確實。這就是為什麼我說你必須不斷前進，選擇一個方向，即使是錯的也好。只需要一個積極的決定，就能讓任何人離開圓環，重返探索之路。一旦重新啟程，就能找到新的方向。」

「我明白了。我們去圓環那裡看看究竟是什麼樣子吧！」

「傑克，不行。你為什麼想去？我們需要避開那個地方。我會在下一個出口離開。」

「別這樣，外公，你不是說這是全世界最大的圓環嗎？至少繞一圈吧，不去太可惜了。」

外公眉間浮現皺紋。「傑克，這地方的能量很強，具有催眠效果，會試圖把我們吸進去。這裡看起來像是解決生活問題的簡易答案。」

我皺起眉頭。「這個圓環究竟有多大？」

「上次聽說它有數百條車道那麼寬，綿延數公里，而且還在不斷擴大。」

「哇，真的很大。你說過這個圓環無法控制那些有決斷力的人，我們就是那種人。」

「我知道我們是，但如果那些困在圓環的人想說服我們留下來呢？」

「他們為什麼要這麼做？」

「因為他們想說服所有人留下來！」外公搖搖頭。「他們想讓你失去對生活的意志和熱情，拉著你一同坐下，討論這個世界的種種不公。如果能說服他人這樣的生活方式是最好的，他們就會感到慰藉。他們勸說那些可憐人不要把生命浪費在朝九晚五的工作上。他們就像漩渦，把其他人也捲入那虛度的生活中。」

「為什麼他們不做出更明智的選擇，離開圓環呢？他們又不是非得聽那些負面的話或留在這裡啊。」

「這正是我想說的。」外公閉上眼睛片刻，揉了揉鼻梁。「他們本可以離開，但他們做不到。他們活在被救贖的希冀中，但單憑希望遠遠不夠，也永遠無法帶領他們離開圓環。不幸的是，他們許多人之所以在這裡，不是因為他們想在這裡，而是因為時運不濟，或不知如何規畫人生。只有行動計畫才能引領他們走向更好的未來。可惜沒有人教導他們如何擬定計畫。」

外公將巴士緩緩駛入圓環。圓環裡擠滿了巴士，一輛緊挨著一輛。我們駛入車陣中，跟在一輛鏽跡斑斑的老舊巴士後面。另一輛巴士緊貼著我們，幾乎快擦撞了。

「外公，小心，他要撞上我們了。」

「我看到了，他很不會操縱方向盤。」

外公急轉方向，駛入更靠近圓環中心的車道。四周都是巴士，其中許多輛破舊不堪。

「這景象看了真令人難過，」外公嘆道：「這些司機看來已經放棄自我，只在乎吃飯和睡覺，失去了抱負，也沒有人生目標。」

一輛巴士與我們並肩而行，車上的司機靠在窗上。

「外公，你看，他睡著了，可是巴士還在前進。」

「他們很多人都這樣，在催眠狀態中過著夢遊般的日子。」

「按喇叭叫醒他吧，要是不這麼做，他會撞上我們的。」

「也許吧，不過就算他不撞我們，我猜也會有別人撞上來。他們需要覺醒，但一聲喇叭是叫不醒他們的。」

「那什麼才叫得醒他們？」

「他們需要援手。家人、朋友、諮商師坐在旁邊引導他們。一個能激勵他們或詢問他們要去哪裡的人，一個能幫他們離開這個圓環的人。」

每行駛數百碼，我們的巴士便駛入另一條更靠近圓環中心的車道。看著眼前這近乎靜止的景象，我感到睡意漸濃。

「我喜歡這裡。」我坦承道：「一切節奏緩慢，我們是車流中的一輛巴士，感覺格外舒適。我們就留在這裡，再繞一圈吧。」

「你快被吸進去了。出口匝道就在幾百碼外，下定決心離開吧。要是不這麼做，你可能會被困在這裡。」

「外公，拜託，再繞一圈就好。」 《全宇宙最好的座位》。圖／方智出版提供

外公妥協了，跟著其他巴士更靠近圓環中心。「傑克，我感覺快控制不住了。」

我明白外公的意思。我只想閉上眼睛，放任自己隨波逐流。大多數巴士都無人駕駛，許多司機坐在巴士後面，對巴士開往哪個方向毫不關心。有些人甚至連頭都不抬，雙眼直盯著電視或平板，觀看任何能讓他們逃避現實、不去注意前方道路的事物。

「外公，這些巴士無人駕駛。他們都沉迷於網路或追劇。」

「我早就預料到這種情況。他們被吸入虛無之地。許多人讓自己分心，做什麼都無所謂，就是不願面對現實。對他們來說，忘記自己、伴侶或孩子，這樣的日子比較輕鬆。他們寧願逃避現實，也不願意和家人朋友談話聊天，或一起從事活動。」

