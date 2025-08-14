快訊

車禍「上天堂」死而復生…牧師列下能做清單：人生還得繼續

究竟出版／ 文‧唐‧派普、賽思‧墨菲
圖為列出清單示意圖。圖／ingimage
牧師唐．派普在一場嚴重車禍中被宣布死亡，死亡瞬間，他進入天堂，看見了無比燦爛的光、聽見美妙的音樂，並與早已離世的親友重聚，親友充滿喜樂和愛的樣貌，讓他深感安慰且幸福。然而，他並未就此留在美好的天堂。宣告死亡後90分鐘，他奇蹟般復活，被送返人間之後，牧師面對身體的重度傷殘與心理的無盡煎熬，他不斷質疑、甚至抱怨為什麼上帝讓他回來？讓他受這麼多的苦？過程中，他慢慢理解自己的使命，也就是分享這段經歷，幫助那些面對痛苦、哀傷或對信仰感到疑惑的人。

在漫長的住院期間，曾有人給我看一篇關於一位失明的年輕人的文章。他經歷了一段極為痛苦和憂鬱的日子。年輕人寫道，他變得十分沮喪，一位非常關心他的朋友對他說了一句真心話：「你只需要想通就好了。」

《去過天堂90分鐘》。圖／究竟出版提供
讀到這裡，我停下來想：「沒錯，這聽起來就像我發生車禍後的狀況。」文章接著寫到，這位朋友對失明的年輕人提出了一個實用的建議：「我要你列出所有你現在還能做的事。」

「我還能做什麼事？」年輕人生氣地問。

「就當是為了我試試看吧！當然，你沒辦法用寫的，但可以用錄音的。只要把你還能做的事情列出來就行了。我說的是一些簡單的事，例如『我還可以聞花香』。這份清單越長越好。等你列完，我想聽一聽。」

這位年輕人終於同意了，並且列出清單。我不知道中間相隔多久，不過當朋友再次前來探望時，這位失明的年輕人面帶微笑，神情平和。

「你的樣子看起來比上一次我來的時候好多了。」他的朋友說。

「沒錯，的確好多了。因為我一直在列這份清單。」

「你列了多少件事？」

「目前為止大約有一千件。」

「那太棒了。」

「其中有些很簡單。雖然沒有一件是大事，但我現在仍能做到千萬件小事。」

這位失明的年輕人徹底改變了。他的朋友忍不住問他：「告訴我，是什麼改變了你？」

「我決定去做所有我能做的事。當我發現自己有越多事情可做，所受到的限制就越少。我可以做至少一千件事──而且會用未來的人生去做這些事。」

讀了這篇文章，我心想：「這正是我需要的。不悲哀、不頹廢、不回想過去的生活，也不去想我以前能做什麼但現在不能做什麼。相反的，我需要發現自己現在能做什麼，不僅要為此慶賀，還要認識到自己並非無能為力。」

隨著我繼續思考這個道理，我發現自己能做的事遠比想像中更多。一直以來，我過分在意失去的東西，以至於忘了自己還擁有什麼。同時也意識到，如果不是因為這次事故，我說不定一輩子都不會去嘗試其他可能性。

在文章裡，失明的年輕人這樣說：「我不要為自己不能做的事憂慮，只要去做那些能做的事。」這兩句話聽起來很簡單。

我在最需要的時候讀到這篇文章。在我看來，這句話極其深刻。上帝在我需要的時候，把我需要的訊息帶給我。這也是人生中最令我震撼的時刻之一。因此我告訴自己：「人生還得繼續。無論我還擁有什麼，都要好好利用，發揮它最大的價值。」

《去過天堂90分鐘》。圖／究竟出版提供
「我的時間不多了，」我想，「但其實每個人都一樣。」我覺得我比一般人更在意時間的原因有兩個：第一，因為這起事故，我人生有一大段時間就這樣沒了。第二，我們在塵世的時間原本就不長。正如許多詩歌所唱的，我們的一生如同匆匆而過的客旅。儘管我們透過閱讀《聖經》等書籍明白這個道理，但直到這個時候，我才真正覺醒。

我知道，所愛的人正在天堂門口等著我。有時我迫不及待地想回到那裡。

(本文摘錄自《去過天堂90分鐘》，究竟出版，未經同意禁止轉載。)

