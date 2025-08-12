快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

3星座朋友圈極簡！天蠍高冷神秘、摩羯不愛社交、他外表熱情「其實懶理人」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為和朋友出國示意圖。圖／AI生成
圖為和朋友出國示意圖。圖／AI生成

搜狐網分享，有三個星座天生自帶距離感，朋友圈很小，卻都是值得信任的人。他們有自己的交友標準，朋友圈雖小，但關係往往比廣交朋友更為深厚，也更能在關鍵時刻發揮力量。

♏天蠍座 高冷又神秘

天蠍座高傲、神秘，對人對事都有自己的判斷標準。他們不隨意向他人敞開心門，更討厭流於表面的寒暄應酬。對天蠍來說，信任感是長時間累積的，他們寧可身邊只有少數摯友，也不願被許多泛泛之交包圍。這種「生人勿近」的氣場，反而成了天蠍的魅力來源。

♑摩羯座 對社交冷感

摩羯座務實又冷靜，他們多把心力用在事業上，對社交活動的興趣有限，情感表達也顯得克制。摩羯不喜歡討好人，習慣用行動證明價值，外界常覺得他們有些冷漠，但在熟悉的人眼中，摩羯是可靠且值得長久合作的夥伴。

♒水瓶座 懶得維繫關係

水瓶座看似熱情開放，其實在交朋友上相當隨性。他們喜歡與理念契合的人深談，卻不熱衷於維繫關係。追求自由與個性的水瓶，對於不感興趣的社交場合往往敬而遠之，這也讓水瓶座的朋友圈保持在「小而美」的範圍內。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 朋友 社交

延伸閱讀

這些星座「外表精明」其實好騙？處女天蠍為愛盲目、他無腦相信權威

唐綺陽星座運勢週報：雙子財務順暢、雙魚感情太機車、天蠍低調行事

嫁了嫁了！3星座男讓老婆很安心...天蠍工資全上繳、他有「感情潔癖」

自信爆棚…5星座「我是天才」！天蠍早看穿、獅子等人誇、他無師自通

相關新聞

3星座朋友圈極簡！天蠍高冷神秘、摩羯不愛社交、他外表熱情「其實懶理人」

搜狐網分享，有三個星座天生自帶距離感，朋友圈很小，卻都是值得信任的人。他們有自己的交友標準，朋友圈雖小，但關係往往比廣交朋友更為深厚，也更能在關鍵時刻發揮力量。

分手就神隱！「兩星座」光速封鎖、不吃回頭草…不愛了就是陌生人

分手後還能當朋友嗎？有些星座可以，有些星座不行。搜狐網分享，有兩個星座一旦分手，就形同陌路，無論當初愛的多濃烈，都會徹底從對方生命中退場，不聯絡、不糾纏，彷彿愛情從來不曾存在過。

這些星座「外表精明」其實好騙？處女天蠍為愛盲目、他無腦相信權威

這幾個星座在自己的某些領域都非常精明，但當面對自己的盲區時，都會有種瞬間陷進去一樣，我們來看看你有沒有上榜！

「龍德星」下半年罩你！4生肖財運開低走高…馬有異地財、龍有貴人財

在紫微斗數中「龍德星」代表轉機、貴人、轉化、逢凶化吉的力量，紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，2025下半年龍德星將特別眷顧四大生肖，不僅能在財務低潮中找到出路，更可能迎來意外的金錢機會，一定要把握機會翻轉財運。

真的四千年美女！考古隊挖樓蘭女屍「高鼻大眼美貌」震驚全世界

1979年12月，有考古學家在一個寸草不生的土埠頂上，發現古人活動的遺跡。後來經過考古發掘，在此處竟發現一座埋葬在地下的古代樓蘭人墓葬。考古隊員在驚喜之餘，加大挖掘力度。在墓穴清理得差不多後，一具完整的古代樓蘭女性的屍體，出現在隊員們面前。古代樓蘭女屍的發現，如同重磅炸彈，震驚考古界、震驚中國，更震驚了全世界！

嘴甜得人疼！3星座特別有「長輩緣」...巨蟹有禮貌、他笑臉迎人

性格聽話乖巧且善良的人總是會受到他人喜歡。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個特別容易得到長輩喜愛的星座，快來看看你有沒有這方面特質吧！請參考太陽、水星、上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。