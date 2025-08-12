快訊

分手就神隱！「兩星座」光速封鎖、不吃回頭草…不愛了就是陌生人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶示意圖。圖/ingimage
分手後還能當朋友嗎？有些星座可以，有些星座不行。搜狐網分享，有兩個星座一旦分手，就形同陌路，無論當初愛的多濃烈，都會徹底從對方生命中退場，不聯絡、不糾纏，彷彿愛情從來不曾存在過。

♊雙子座：直接翻篇 斬斷聯絡

雙子座聰明風趣，戀愛時非常快樂，也會帶著對方四處探險，但當感情出現裂痕，他們的分手的決心快得讓人措手不及。雙子不喜歡糾纏，更害怕陷入反覆的情緒糾葛，決定分手時會迅速抽離、完全斬斷聯絡。在他們看來，既然愛已經不在，就直接翻篇，不需要再留餘地。

♏天蠍座：深情轉冷 徹底封鎖

天蠍座的愛向來濃烈，對感情也超級專一，付出百分百，一旦天蠍座確認對方不再是命中注定的人，他們會先經歷劇烈的情感波動，隨後逼自己收心，封死對方所有聯絡方式。天蠍座明白拖延只會讓回憶變質，因此寧可一次斷乾淨，也不願讓感情在糾纏中失去尊嚴。

雙子座與天蠍座一個理性、一個感性，但分手都非常決絕，他們的原則很簡單，愛就全心投入，不愛就徹底離開，他們認為糾纏沒有意義，放手才對彼此最好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

分手後還能當朋友嗎?有些星座可以,有些星座不行。搜狐網分享,有兩個星座一旦分手,就形同陌路,無論當初愛的多濃烈,都會徹底從對方生命中退場,不聯絡、不糾纏,彷彿愛情從來不曾存在過。

