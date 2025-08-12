聽新聞
0:00 / 0:00
分手就神隱！「兩星座」光速封鎖、不吃回頭草…不愛了就是陌生人
分手後還能當朋友嗎？有些星座可以，有些星座不行。搜狐網分享，有兩個星座一旦分手，就形同陌路，無論當初愛的多濃烈，都會徹底從對方生命中退場，不聯絡、不糾纏，彷彿愛情從來不曾存在過。
♊雙子座：直接翻篇 斬斷聯絡
雙子座聰明風趣，戀愛時非常快樂，也會帶著對方四處探險，但當感情出現裂痕，他們的分手的決心快得讓人措手不及。雙子不喜歡糾纏，更害怕陷入反覆的情緒糾葛，決定分手時會迅速抽離、完全斬斷聯絡。在他們看來，既然愛已經不在，就直接翻篇，不需要再留餘地。
♏天蠍座：深情轉冷 徹底封鎖
天蠍座的愛向來濃烈，對感情也超級專一，付出百分百，一旦天蠍座確認對方不再是命中注定的人，他們會先經歷劇烈的情感波動，隨後逼自己收心，封死對方所有聯絡方式。天蠍座明白拖延只會讓回憶變質，因此寧可一次斷乾淨，也不願讓感情在糾纏中失去尊嚴。
雙子座與天蠍座一個理性、一個感性，但分手都非常決絕，他們的原則很簡單，愛就全心投入，不愛就徹底離開，他們認為糾纏沒有意義，放手才對彼此最好。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「這區域」登陸
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言