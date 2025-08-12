「龍德星」下半年罩你！4生肖財運開低走高…馬有異地財、龍有貴人財

在紫微斗數中「龍德星」代表轉機、貴人、轉化、逢凶化吉的力量，紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，2025下半年龍德星將特別眷顧四大生肖，不僅能在財務低潮中找到出路，更可能迎來意外的金錢機會，一定要把握機會翻轉財運。

🐭 生肖鼠：隱藏技能變搖錢樹

夏天過後，屬鼠的人將在人際與財運上迎來全新契機。原本對財務壓力焦慮情況，可能因為長輩的指點而看見轉機，或是之前乏人問津的專業技能，意外爆紅，變成新收入來源。在龍德星加持下，看似不起眼的小機會，也可能帶來新財富財富。

🐴 生肖馬：移動帶財 異地有驚喜

屬馬的人2025下半年財運動能強勁，尤其與「移動」有關。馬天生就有跑動的特質，無論是出差、外派、跨區經營、海外業務、搬遷，都可能打開財源。跨界合作、這段時間馬很適合跨界合作或整合異地資源，也更容易遇到新合作夥伴，再創業務高峰。

🐲 生肖龍：貴人救急 債務解套

龍德星進駐，帶來柳暗花明的氛圍，屬龍的人財務困境有望解除。龍先前因為債務債務、資金周轉而壓力山大，可能會因為貴人借貸、融資放寬、投資回報獲得翻盤機會。而出手幫忙的貴人，通常並非龍原本預期的人，而是在一旁默默觀察已久、關鍵時刻伸出援手的人，讓屬龍者在低谷中重燃希望。

🐯 生肖虎：伴侶、夥伴牽線 找到財路

夏天屬虎的人的財運助力，多半來自伴侶、合作夥伴或久未聯繫的老朋友。若虎先前與另一半在金錢觀上有摩擦，此時將有機會化解，單身者也可能因新合作或感情對象，接觸到意想不到的資源和投資機會。這段期間別單打獨鬥，要和夥伴合作，才能將龍德星力量發揮到最大化。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

