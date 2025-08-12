快訊

「龍德星」下半年罩你！4生肖財運開低走高…馬有異地財、龍有貴人財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運示意圖。圖／AI生成
在紫微斗數中「龍德星」代表轉機、貴人、轉化、逢凶化吉的力量，紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，2025下半年龍德星將特別眷顧四大生肖，不僅能在財務低潮中找到出路，更可能迎來意外的金錢機會，一定要把握機會翻轉財運

🐭 生肖鼠：隱藏技能變搖錢樹

夏天過後，屬鼠的人將在人際與財運上迎來全新契機。原本對財務壓力焦慮情況，可能因為長輩的指點而看見轉機，或是之前乏人問津的專業技能，意外爆紅，變成新收入來源。在龍德星加持下，看似不起眼的小機會，也可能帶來新財富財富。

🐴 生肖馬：移動帶財 異地有驚喜

屬馬的人2025下半年財運動能強勁，尤其與「移動」有關。馬天生就有跑動的特質，無論是出差、外派、跨區經營、海外業務、搬遷，都可能打開財源。跨界合作、這段時間馬很適合跨界合作或整合異地資源，也更容易遇到新合作夥伴，再創業務高峰。

🐲 生肖龍：貴人救急 債務解套

龍德星進駐，帶來柳暗花明的氛圍，屬龍的人財務困境有望解除。龍先前因為債務債務、資金周轉而壓力山大，可能會因為貴人借貸、融資放寬、投資回報獲得翻盤機會。而出手幫忙的貴人，通常並非龍原本預期的人，而是在一旁默默觀察已久、關鍵時刻伸出援手的人，讓屬龍者在低谷中重燃希望。

🐯 生肖虎：伴侶、夥伴牽線 找到財路

夏天屬虎的人的財運助力，多半來自伴侶、合作夥伴或久未聯繫的老朋友。若虎先前與另一半在金錢觀上有摩擦，此時將有機會化解，單身者也可能因新合作或感情對象，接觸到意想不到的資源和投資機會。這段期間別單打獨鬥，要和夥伴合作，才能將龍德星力量發揮到最大化。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

相關新聞

這些星座「外表精明」其實好騙？處女天蠍為愛盲目、他無腦相信權威

這幾個星座在自己的某些領域都非常精明，但當面對自己的盲區時，都會有種瞬間陷進去一樣，我們來看看你有沒有上榜！

真的四千年美女！考古隊挖樓蘭女屍「高鼻大眼美貌」震驚全世界

1979年12月，有考古學家在一個寸草不生的土埠頂上，發現古人活動的遺跡。後來經過考古發掘，在此處竟發現一座埋葬在地下的古代樓蘭人墓葬。考古隊員在驚喜之餘，加大挖掘力度。在墓穴清理得差不多後，一具完整的古代樓蘭女性的屍體，出現在隊員們面前。古代樓蘭女屍的發現，如同重磅炸彈，震驚考古界、震驚中國，更震驚了全世界！

嘴甜得人疼！3星座特別有「長輩緣」...巨蟹有禮貌、他笑臉迎人

性格聽話乖巧且善良的人總是會受到他人喜歡。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個特別容易得到長輩喜愛的星座，快來看看你有沒有這方面特質吧！請參考太陽、水星、上升星座。

每日星座運勢／獅子與同事聯繫情感 有助合作事宜

2025-08-12牡羊座短評：對待他人，還是寬容一些的好。【整體運】音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能

唐綺陽星座運勢週報：雙子財務順暢、雙魚感情太機車、天蠍低調行事

本週火星進天秤，天秤座有爆紅機會，忙碌中要留意刀火燙傷，也要小心脾氣爆發。風象星座大三角形成，風箏格啟動，人際關係與政治紛擾浮現。水星順行，過去逆行時溝通不良情況改善，大眾開啟溝通模式，接納不一樣的聲音。水火60度相位，溝通合作和陣營結盟都更為積極。

