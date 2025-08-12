真的四千年美女！考古隊挖樓蘭女屍「高鼻大眼美貌」震驚全世界

樓蘭古城處於新疆地區的沙漠地帶，異常乾燥的氣候，使得那些消逝於沙漠中的生命免於腐爛，得以完好的保存下來。隨著考古發掘的逐步深入，樓蘭古城也向我們展示了它所創造的一件件驚人奇蹟。

1979年12月，有考古學家在一個寸草不生的土埠頂上，發現古人活動的遺跡。後來經過考古發掘，在此處竟發現一座埋葬在地下的古代樓蘭人墓葬。考古隊員在驚喜之餘，加大挖掘力度。在墓穴清理得差不多後，一具完整的古代樓蘭女性的屍體，出現在隊員們面前。古代樓蘭女屍的發現，如同重磅炸彈，震驚考古界、震驚中國，更震驚了全世界！

透過出土資料的描述，可以知道這具女性乾屍，置放在由兩塊掏空的樹幹所製成的棺木中。她頭戴尖頂氈帽，身裹毛線氈毯，腳穿補過的皮靴。從外露的面容可以看出死者死時還年輕、臉龐姣好，有著高高的鼻子、大大的雙眼、長長的眼睫毛，濃密的金髮捲曲在肩後。氈帽的尖頂兩旁，插著色彩斑斕的翎羽，帽邊飾有紅色彩絨，頸部圍著毛茸茸的皮裘，既美觀又保暖。好事的日本人在得到消息之後，馬上根據照片為她做了一件複製頭像，一時間，「樓蘭美女」的稱謂響遍世界。

實際上，這具乾屍在去世時的年齡在35歲左右，離「樓蘭美女」的稱謂還有一定差距，樓蘭美女的稱謂之所以廣泛流傳，是因為還有一個更為神奇、美麗的乾屍曾被發現。

1934年，瑞典考古學家弗克．貝格曼（Folke Bergman）與赫定一起，再次來到羅布泊，希望能有新的發現。奧爾迪克聞訊，又主動趕來重歸旗下。當時已72歲的奧爾迪克告訴赫定，他十五年前，在羅布泊發現一個「有一千口棺材的地方」。聽到這番話，赫定感到吃驚和懷疑。雖然如此，他還是決定去探探奧爾迪克口中的古墓群，並把這個任務交給貝格曼去實施。

奧爾迪克和貝格曼花了兩個月的時間，去尋找這片神祕的墓地。在一次次失敗後，奧爾迪克也拿不準了，他開始講故事為自己開脫，他說那個「有一千口棺材的地方」已經消失在新形成的湖泊中了，那個地方有魔鬼出沒，他不敢帶別人到那裡去。貝格曼開始懷疑是否真有這樣一個地方。在灰心喪氣之際，考察隊意外拐向一條庫姆河的支流，這是一條沒有名字的河，貝格曼隨口把它叫做「小河」。他們誰也不會想到，隨口叫出的「小河」，日後會成為羅布泊探險考古史上的關鍵字。考古隊沿著小河，一邊測量、繪圖，一邊前進。這時已是6月，沙漠的天氣變得特別熱，所有人都汗流浹背。就在這時，大家發現奧爾迪克有些異樣，他迷迷糊糊的張望著、聆聽著，然後，他一個人久久的凝視著一個渾圓的小山崗，一言不發。突然，奧爾迪克指著那個小山崗，大聲說：「那，就是它！」大家全愣住了，一時沒有反應過來是怎麼回事，都面對小山崗而立。

圖為2008年國立歷史博物館起展出「絲路傳奇」新疆文物展，圖為距今約3800年的樓蘭故城北部出土保存最完整的的「樓蘭女」。記者林建榮攝影／聯合報系資料照

那是個埋在細沙中的山崗，貝格曼和他的助手們在此發現大量的棺木，留給世人無限遐思的「樓蘭美女」也靜靜躺在那裡。貝格曼記載說：「其中一些木乃伊有著黑色的長髮，和令人難以置信、保存完好的臉……一具女性木乃伊面部神聖的表情，讓人永遠無法忘懷！她衣著高貴，中分的黑色長髮上，冠以一頂具有紅色帽帶的黃色尖頂氈帽，雙目微合，好似剛剛入睡一般。漂亮的鷹勾鼻、微張的嘴唇與微露的牙齒，為後人留下一個永恆的微笑。這位『神祕微笑的公主』已經傲視沙暴多少個春秋，聆聽過多少次這『死亡殿堂』中迴盪的風嘯聲！而又是在什麼時候，她面對明月、燃燒的太陽，永遠的闔上了雙眼？正是為了尋找這類問題的答案，我才來到此地探險。」貝格曼並沒有找到答案，他再也沒有回到這片讓他魂牽夢縈的土地。在貝格曼之後，由於種種原因，再沒有其他考古工作者或探險者，能找到這片神祕的土地。「小河墓地」在羅布荒漠的無邊沙海中，沉寂了66年。

除了樓蘭美女之外，在樓蘭這塊神祕的土地上，還發生了一件令人匪夷所思的事情。2000年3月的一個下午，新疆一支考察隊來到著名的營盤遺址古墓群與小佛塔中間地帶考察。考察隊在一條乾涸的小河道裡，意外發現一具獨木舟棺材。他們將這具奇特的棺木從河道裡拉出來後，發現殘棺僅剩85公分長、50公分寬，棺材厚約2公分，估計此棺原長約3至4公尺，其餘部分已斷朽在地下。當時他們怎麼也想不到，這具極為普通的殘棺，竟是出自漢晉時代的稀世國寶──樓蘭彩棺，而這條乾涸的小河道，就是傳說中「有一千口棺材的地方」！

彩棺通體以黃、橘紅、褐、綠等色彩彩繪，繪有銅錢、花卉紋樣，並以斜線分格，整個彩棺的圖案，雖歷經近兩千年的歲月，卻如同新的一般。彩棺兩端繪有東方文明中代表日、月的朱雀、玄武。彩棺以具有古羅馬藝術風格的絨毛毯覆蓋，毯上的獅子形象誇張、色彩豔麗。極具考古價值的是，這具彩棺集合了東西方兩大文明元素。由於考察隊在進入樓蘭遺址前就制定了紀律，不准帶走任何文物，因此考察隊決定回到宿營地，請示上級後再做決定，於是就把彩棺留在原地。 《消失的古國：考古學家如何發掘歷史上存在、但地理上消失的36個國家》。圖／大是文化提供

在請示上級部門、徵得同意後，考察隊派出一輛車返回原地尋找彩棺，可尋找人員在營盤遺址周圍轉了很多圈，都找不著那具彩棺。由於樓蘭古城遺址是中國珍貴的歷史文化遺產，為避免遭人為破壞，新疆維吾爾自治區政府曾於1996年，專門發布禁止到樓蘭古城探險旅遊的禁令，任何人員未經文物主管部門批准，不得擅自進入。因此，文物隊決定先考察完周圍的幾個文物點，返回時再接著尋找。

然而，出人意料的事發生了，當考察隊考察完預定地點、返回那條乾涸的河道邊時，幾個人走近尋找彩棺，不由大吃一驚，樓蘭稀世彩棺竟然神祕失蹤。不久，考察隊再度返回原地尋找彩棺，而且在遺址周圍數公里內，展開拉網式大搜尋，但仍一無所獲。考察隊向上級彙報後，主管部門斷定這具彩棺已被盜走，後經數月查尋，稀世國寶樓蘭彩棺仍下落不明。

(本文摘錄自《消失的古國：考古學家如何發掘歷史上存在、但地理上消失的36個國家》，大是文化出版，未經同意禁止轉載。)

