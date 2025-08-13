金庸《天龍八部》段譽的風流老爹…「大理國」歷史上真有段正淳

大理古國歷史悠久、文化燦爛，是雲南最早的文化發祥地之一。遠在四千多年前，白族（編按：中國西南少數民族，列中國第十五大民族）先民就在這裡繁衍生息，秦漢之際，大理與內地的交往因蜀國古道而極為密切。如今的雲南大理，山川秀麗、資源豐富，居住著多個少數民族，是唐代南詔（編按：八世紀時興起的中國西南部古國，其國民主要由烏蠻和白蠻組成，白蠻又稱白族、民家）和宋代大理國五百年來都邑的所在地，素稱「文獻名邦」，以「風、花、雪、月」（編按：指下關風、上關花、蒼山雪、洱海月）聞名於世。

歷史上，大理國是段氏的天下，金庸曾在《天龍八部》中，提到大理段氏皇族的恩恩怨怨。那麼真實的歷史，是否也如小說中描寫的那樣撲朔迷離呢？而大理國的命運走向又是如何？

大理國是中國宋代以白族為主體的少數民族所建立的國家，疆域大致是現在的中國雲南省、貴州省、四川省西南部、緬甸北部地區，以及老撾（寮國的古稱）與越南少數地區。

大理是雲南最早的文化發祥地之一，博望侯張騫西域歸來後，關於這條通道的報告，激起漢武帝經營西南邊疆的雄心。西漢元封二年（西元前109年）漢朝在這裡設置了隸屬益州郡的葉榆、雲南、邪龍、比蘇、崔唐、不韋等縣。隋朝及唐初時，居住在洱海區域的原始居民從事狩獵、捕魚，以及種植水稻和飼養家畜，有較高的農業生產水準，並在洱海西面建築太和、羊苴咩、大厘等較大的城邑；洱海的南岸建有石和、石橋等城，一度成為雲南的政治、經濟、文化中心。

唐朝興盛時期，洱海周圍出現蒙巂、越析、浪穹、邆賧、施浪和蒙舍等六個「詔」（部落）。六詔中，蒙舍詔居南，故稱南詔。738年，蒙舍詔在唐王朝的支持下，征服了其他五詔，統一洱海地區，遷都太和城。其後，南詔逐漸擴大勢力範圍，在強盛時期，其疆域北抵大渡河，南到越北，西接印、緬邊境，東達貴州北部和廣西西部。

南詔從第一世王細奴邏，到末代王舜化貞，共經歷十三個君主的統治，於897年被權臣鄭買嗣所滅。段氏在雲南真正的發展壯大起來，正是在南詔統治時期。在傳說中，段氏家族在雲南的第一位英雄名叫段赤城，他曾殺死巨蟒，被當地白族奉為「本主」，也就是地方保護神的意思。但這只是一個傳說中的人物，真實性不可考證。

在歷史上，段家為南詔做出了重要的貢獻。《新唐書．南蠻傳》記載，唐宣宗時，安南經略使（編按：官名，由朝廷派遣以巡按地方事務的官員，後多為高階軍官，甚至是少數民族首領的加職）貪暴，對那裡的少數民族「棠魔蠻」族進行殘酷的剝削，一斗鹽就要換他們的一頭牛。少數民族不堪壓迫，與南詔大將段遷合力攻陷安南都護府，取得今紅河州南部及文山州的地盤。段家可說為南詔創下了豐功偉績，此後，段氏家族一直都在南詔政權中擔任重要官職。

在大理國建立以前，「大理」一詞沒有出現在有關的史籍中。據有關大理的史籍記載，「大理」一詞源於南詔國第十一世王世隆的國號「大禮國」。「禮」與「理」諧音，為「大治大理，富國興邦」的意思。

南詔後期，統治集團內部出現貴族豪強各自專政、擅權的情況。859年，南詔第十一世王世隆改國號為「大禮國」，想「以禮治國」，力圖維護搖搖欲墜的統治。902年，權臣鄭買嗣殺了南詔第十三世王舜化貞，推翻立國近兩百年的南詔國，建立了「大長和國」。927年，東節度使楊干貞殺了大長和國第三世王鄭隆亶，滅了大長和國，擁立清平官趙善政為國王，國號「大天興國」。十個月後，楊干貞又廢趙善政而自立為王，國號「大義寧國」。

他們彼此混戰，實行苛政重賦，百姓紛紛起義。937年，通海節度使段思平以「減爾稅糧米半，寬爾徭役三載」的諾言，聯合滇東37部，滅了楊干貞的大義寧國，占領大理地區，建立號稱「大理國」的新政權。自此，大理開始以其國名在史籍中出現。

從902至937年，南詔滅亡後的三十年間，洱海地區三個短命王朝倉促更替，民不聊生。在分崩離析的歷史背景下奪取政權的段思平，建立政權後，「更易制度，損除苛令」，實行新政、改革舊制、推行禮治，取國號為大理，就是要大大調理各方面的關係，以適應生產力的發展。「理」與「治」同義，「大理」即「大治」的意思。從此，大理一詞便成為以洱海為中心的白族地區之專有地名。

937年段思平滅南詔建國，國號大理。段思平是大理的締造者，大理喜瞼（今喜洲）人，祖籍甘肅武威，祖上世代為南詔大臣，威名顯赫。段家為南詔的開國功臣，段氏家族一直都在南詔政權中擔任重要官職。到了段思平這一代，段家家道中落。段思平年幼時，「惟甘貧度日」，年紀稍長，又牧羊山中。儘管如此，世宦家庭培養出他的治世才幹及文韜武略。成年後，段思平由於武藝超群、才幹出眾，被升為幕覽（各府副將），後來他因積功升至通海節度使，成為統轄一方的大將。 《消失的古國：考古學家如何發掘歷史上存在、但地理上消失的36個國家》。圖／大是文化提供

段思平傳十二世至段廉義時，權臣楊義貞於宋神宗元豐三年（1080年）殺段廉義自立。四個月後，善闡侯高智廉命其子高升泰起兵誅殺楊義貞，立段廉義之侄段壽輝為王，後段壽輝傳位給段正明。宋哲宗紹聖元年（1094年），高升泰廢段正明，自立為王，改國號為大中國。升泰去世後，其子遵遺囑還王位於段正明之弟段正淳，段氏復立，史家稱之為後理國。1096年，段正淳復改國號為大理。

1253年，大蒙古國忽必烈「革囊渡江」征雲南，滅大理國，後建雲南等處行中書省，原大理國王段氏被任為大理世襲總管。

(本文摘錄自《消失的古國：考古學家如何發掘歷史上存在、但地理上消失的36個國家》，大是文化出版，未經同意禁止轉載。)

商品推薦