快訊

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

二戰黑歷史！日裔美人重拾家族悲傷記憶

亞洲盃男籃／中華隊領先21分遭逆轉 劉錚：很有鍛鍊價值的一戰

聽新聞
0:00 / 0:00

看似親切可愛…卻很難追的4星座女！這星座「忽冷忽熱」才是喜歡你

聯合新聞網／ 12talks
圖為男生送花追求女生示意圖。圖/AI生成
圖為男生送花追求女生示意圖。圖/AI生成

這些星座女生不好追？男生追求心儀的女生，也會觀察對方回應，有時候男生以為「快追到手」，但其實女生根本沒那意思，男生們若不想表錯情、告白失敗，快檢查一下，是否也收到這些星座女生錯誤的訊號。

♍處女座／都會回訊息 「只是禮貌」

處女座總會保持一貫的禮貌，當你邀約時，有時候都會接受，線上回覆時間也很正常，但為什麼處女座難追呢？因為處女座只是把你當成朋友，這些都是處女座的禮貌，與不好意思的拒絕。但不好意思不代表有好感，更時是因為人際關係的壓力，讓處女座不得不答應外出，不得不回覆你的訊息。要知道處女座對你有沒有好感，不妨試試突然的邀約，如果處女座都願意出來，證明對你有一定的好感的。

♒水瓶座／對你很好 也對別人很好

水瓶座困難的點是可能與你比較親密的舉動，甚至對你有滿滿的關心，也可能會主動的邀約，但是這只是水瓶座友善的表現，事實上水瓶座可能對誰都會這樣。只要不是特別反感的對象，水瓶座都可以和誰都有一點點曖昧，但這些對於水瓶座來說根本算不上是曖昧喔！水瓶座如果對你是喜歡，相信我，你一定會知道的。

♎天秤座／忽冷忽熱 才是喜歡你

你以為天秤座對你事事有回應就是喜歡嗎？其實這只是天秤座在人際關係中的表現。天秤座不喜歡把事情變得複雜，對你的溫柔也不一定是因為喜歡，更多只是天秤座的一個形象，一個和善人人好的形象。如果天秤座喜歡你，你更多的感受是忽冷忽熱，有點讓人摸不著頭腦，這正正因為天秤座想要靠近又在糾結的情況。

♊雙子座／變成朋友 就沒戲了

很多人在與雙子座的曖昧過程中就中斷了，毫無原因，也事出突然。這是因為與雙子座相處太自然，慢慢的已經變成朋友，當變成朋友時你是很難扭轉這個局面的。因為雙子座確實有一刻是喜歡的，但是兩人相處過於欠缺火花，會讓雙子座認為果然是當朋友比較好。雖然雙子座看起來很好相處，但是要突破這重防線是非常困難的。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

12talks

追蹤

延伸閱讀

對未來超有想法！最愛規劃人生的星座TOP5

12星座這樣做「就是喜歡你」...金牛私訊「在幹嘛」、獅子狂發限動

分手就神隱！「兩星座」光速封鎖、不吃回頭草…不愛了就是陌生人

這些星座「外表精明」其實好騙？處女天蠍為愛盲目、他無腦相信權威

相關新聞

看似親切可愛…卻很難追的4星座女！這星座「忽冷忽熱」才是喜歡你

這些星座女生不好追？男生追求心儀的女生，也會觀察對方回應，有時候男生以為「快追到手」，但其實女生根本沒那意思，男生們若不想表錯情、告白失敗，快檢查一下，是否也收到這些星座女生錯誤的訊號。

每日星座運勢／牡羊新角度考慮問題 工作突破關鍵

2025-08-14牡羊座短評：靈感源源不絕，有利創意發想。【整體運】先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，

對未來超有想法！最愛規劃人生的星座TOP5

在變動快速的時代中，有些人天生就擅長掌握節奏，為未來精密佈局。他們重視安全感、效率或理想藍圖，善於從現在出發，步步為營地前行。這篇文章帶你認識五種性格鮮明的人格特質，看看誰才是真正的未來設計師。

六星連線能量爆發！四生肖事業大突破 屬牛有望拿下大單

塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，8月11日，水星、木星、金星、天王星、海王星與土星在晨空中排成一線，象徵智慧、機會、財富與穩定力量齊聚，這股「六星連線」能量，特別強化談判、合作、簽約與資源整合，對四大生肖來說，不僅是拓展人脈的最佳時刻，更有望簽下影響深遠的大額合作案，不論是商業夥伴、資本注入或長期合作，都可能迎來重大突破。

憑實力單身！「4生肖」戀愛總能嚇跑對方…龍太高傲、他冷到骨子裡

在愛情裡，有人靠溫柔取勝，有人則是「氣場」強到讓對方不敢靠近。他們可能並無惡意，但不小心展現出的強勢與壓迫感，往往讓另一半壓力山大，轉身就想逃。搜狐網分享有4個生肖，就是天生氣場驚人，總把人嚇跑的代表，快看看有你嗎。

衝動＋不易妥協！三大星座婚姻難持久 牡羊、獅子上榜

性格衝動、絕不將就，卻讓自己的婚姻陷入險境！《搜狐網》點名三大星座，包括牡羊、獅子、射手座的朋友，這些人不僅對幸福有著高度執著，也秉持著不妥協的生活態度，但因為過度衝動的性格，卻也容易導致婚姻最終離婚收場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。