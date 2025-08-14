看似親切可愛…卻很難追的4星座女！這星座「忽冷忽熱」才是喜歡你

這些星座女生不好追？男生追求心儀的女生，也會觀察對方回應，有時候男生以為「快追到手」，但其實女生根本沒那意思，男生們若不想表錯情、告白失敗，快檢查一下，是否也收到這些星座女生錯誤的訊號。

♍處女座／都會回訊息 「只是禮貌」

處女座總會保持一貫的禮貌，當你邀約時，有時候都會接受，線上回覆時間也很正常，但為什麼處女座難追呢？因為處女座只是把你當成朋友，這些都是處女座的禮貌，與不好意思的拒絕。但不好意思不代表有好感，更時是因為人際關係的壓力，讓處女座不得不答應外出，不得不回覆你的訊息。要知道處女座對你有沒有好感，不妨試試突然的邀約，如果處女座都願意出來，證明對你有一定的好感的。

♒水瓶座／對你很好 也對別人很好

水瓶座困難的點是可能與你比較親密的舉動，甚至對你有滿滿的關心，也可能會主動的邀約，但是這只是水瓶座友善的表現，事實上水瓶座可能對誰都會這樣。只要不是特別反感的對象，水瓶座都可以和誰都有一點點曖昧，但這些對於水瓶座來說根本算不上是曖昧喔！水瓶座如果對你是喜歡，相信我，你一定會知道的。

♎天秤座／忽冷忽熱 才是喜歡你

你以為天秤座對你事事有回應就是喜歡嗎？其實這只是天秤座在人際關係中的表現。天秤座不喜歡把事情變得複雜，對你的溫柔也不一定是因為喜歡，更多只是天秤座的一個形象，一個和善人人好的形象。如果天秤座喜歡你，你更多的感受是忽冷忽熱，有點讓人摸不著頭腦，這正正因為天秤座想要靠近又在糾結的情況。

♊雙子座／變成朋友 就沒戲了

很多人在與雙子座的曖昧過程中就中斷了，毫無原因，也事出突然。這是因為與雙子座相處太自然，慢慢的已經變成朋友，當變成朋友時你是很難扭轉這個局面的。因為雙子座確實有一刻是喜歡的，但是兩人相處過於欠缺火花，會讓雙子座認為果然是當朋友比較好。雖然雙子座看起來很好相處，但是要突破這重防線是非常困難的。

