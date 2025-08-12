快訊

這些星座「外表精明」其實好騙？處女天蠍為愛盲目、他無腦相信權威

聯合新聞網／ 12talks
圖為示意圖。圖/ingimage
圖為示意圖。圖/ingimage

這幾個星座在自己的某些領域都非常精明，但當面對自己的盲區時，都會有種瞬間陷進去一樣，我們來看看你有沒有上榜！

★白羊座／對不熟悉領域 就是傻白甜

白羊座看起來對於很多事情都很聰明，但其實白羊座有一點天真，會很容易相信別人的說話，尤其是自己不熟悉的領域，白羊座有點傻、白、甜。

★金牛座／只對金錢精明 對人糊塗

金牛座只有對於金錢方面才是精明的，其他情況只要是自己在意的人，在不想深究真相的時候，是很容易相信別人的，有點自欺欺人的感覺。

★處女座／為愛盲目 明知謊言不拆穿

處女座雖然對很多事情都會追究到底，在工作上、日常生活中都是一副精明的樣子，但在愛情上處女座是有一點盲目相信，有時候明知是謊言也會選擇相信。

天蠍座／天性多疑 對愛人卻除外

天蠍座天生有一種反叛的氣質，對於任何人的說話都不太會全然相信，但只要天蠍座在戀愛當中，很容易會把對方掛在嘴邊，所有對方說的話，天蠍座都會深信不疑，因此天蠍座最容易在愛情中受傷害。

★射手座／對崇拜的人 無條件相信

射手座有對於未知的好奇心，但未必事事都會去求真相，只要打開了射手座的求知慾，會很容易陷入當中，尤其是宗教，一些歷史的著作等，只要是自己崇拜的對象，射手座都會瞬間失去自己一貫的精明。

★魔羯座／相信權威 無腦追隨

魔羯座對於權威是沒有任何對抗力，即使日常在工作事業中如此精明，對於自己所認知的事物有相對的自信，但是一些權威，上級的看法、指示，有時都會缺乏思考地跟隨。

★水瓶座／太相信科技 AI不會有錯

雖然水瓶座大部分時間都非常精明，源於水瓶座很喜歡收集不同的意見，但是有些時候水瓶座會容易屈服於科技，人工智能，始終相信「人的腦袋怎麼會比電腦更優秀呢？」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座

12talks

追蹤

